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    Самая дикая форма сезона. Вратарский свитер, который будет пугать соперников


    3.7
    Голосов: 9
    06.07.2017 22:20
    Английский «Уикомб» решил выделиться на фоне общей массы новостей. Команда представила необычную вратарскую форму, впечатляющую своей многоцветностью.

    «Такая форма должна привлечь внимание игроков соперников. Современные вратари играют в футболе намного большую роль, чем раньше. Эта форма делает голкиперов еще больше и значимее. В детстве у меня был калейдоскоп. Когда ты смотришь на него, глаза все равно тянутся к центру. Надеюсь, это будет одним из способов помощи вратарям», – утверждает тренер вратарей «Уикомба» Барри Ричардсон.

    Ричардсон считает, что этот комплект сделает заметнее голкиперов команды и отвлечет форвардов противника. Нападающие «Уикомба» отрицают, что такая форма мешает им забивать голы. Но в клубе говорят, что это естественная реакция раззадоренных и злых форвардов, которые теперь будут сильнее выкладываться на тренировках и доказывать свою силу. Их оппонентов уж она точно впечатлит, а заодно и прославит клуб в социальных сетях.

    Эмоции от такого комплекта вратарской формы «Уикомба» у многих примерно вот такие:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 9
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 8 июля 2017, 23:55

      даже если и гей то что с того?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 7 июля 2017, 19:10

      Да нормальна форма!!! Какой только формы не было у киперов за последние 30 лет!! И даже великие воротчики в подобное одевались! Тот же Симон играл в чём-то пёстром на подобие этого.. и что?? Теперь и его гомосеком считать?? Только потому-что форма креативная, не как у всех!!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 7 июля 2017, 15:07

      Чем бы дитя не тешилось.
      А так,хоть серо буро голубую нацепи,от этого мячики прилипать к тебе не станут сами по себе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 июля 2017, 14:52

      ГомоСятиной попахивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 июля 2017, 09:47

      Да всё правильно сделали!
      Форвард команды соперника подбегает к воротам и начинает ржать... Пока он катается в истерике по газону у него спокойно отбирают мячик.
      Надо и полевым игрокам что-нибудь этакое придумать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 7 июля 2017, 02:58

      Нет, ну реально для пидоров !!! Согласитесь?!!! Срамно в ней на поле выходить!!!! Ладно там пройтись по гомосятской европе,но на поле....... ПОЗОРНИКИ!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      динамо тб 7 июля 2017, 00:24

      Вратарь ГЕЙ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > динамо тб 7 июля 2017, 14:53

      ГомоСек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 6 июля 2017, 23:54

      Это какая же научно обоснованная подводка... Любой форвард соперников теперь вправе подумать - первый раз буду забивать такому.... пёстренькому!!....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 6 июля 2017, 23:19

      Стильненько)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 июля 2017, 22:38

      На пижаму похожа... Представляю какой тролинг устроят вратарю за зевок ))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > ufos73 8 июля 2017, 13:17

      зачётный клоун)

      1
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