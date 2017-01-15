Ханна Элизабет – модель и поклонница «Арсенала», которая жаждет победы в АПЛ сильнее Арсена Венгера

Ханна Элизабет с детства хотела стать профессиональной моделью, и ее мечта исполнилась. Кроме того, девушка грезит о том, чтобы Арсен Венгер наконец взял золото АПЛ (по крайней мере, ради своего парня). Подтверждением – ее горячие фотографии.

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