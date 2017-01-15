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    Ханна Элизабет – модель и поклонница «Арсенала», которая жаждет победы в АПЛ сильнее Арсена Венгера


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    Голосов: 8
    15.01.2017 18:00
    Ханна Элизабет с детства хотела стать профессиональной моделью, и ее мечта исполнилась. Кроме того, девушка грезит о том, чтобы Арсен Венгер наконец взял золото АПЛ (по крайней мере, ради своего парня). Подтверждением – ее горячие фотографии.

    Фотографии, которые понравятся всем болельщикам «Арсенала»:

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    text

    Фото опубликовано George Vito Andreetti (@george_andreetti)

    Но и без красно-белой формы Ханна очень горяча:

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    А вот тот самый парень, который одел Ханну в форму «Арсенала». Поблагодарим его!

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    text

    Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)

    Изабель Андриянич – топовая подруга Матео Ковачича

    Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +22

      tub-uen 16 января 2017, 18:48

      я так понимаю,скоро начнут порно с футболистами(или их женами) показывать.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 января 2017, 13:11

      То что она сделана-несомненно…, но сделана намного лучше и пропорциональней, чем все предыдущие! Не худая и не толстая, да и в спортзале времени проводит намного больше многих нас!
      Короче это лучшая деваха, зачет!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 16 января 2017, 12:49

      куклу резиновую напоминает....смотришь на силиконовых-все на одно лицо-губы,титьки-попки....я за натуральное всё....ну если не совсем уродка...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 16 января 2017, 07:08

      та к пиву пойдёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 января 2017, 01:18

      Кукла силиконовая, а веки как у Вия с трудом поднимаются.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 января 2017, 22:54

      Как-то не айс... Подруга зациклена на тюнинге... Это только отталкивает... Красота должна быть естественной и сочной)

      4
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 15 января 2017, 21:21

      Девчонка классная!!!но мужик воооообще не в тему.нахрен он нужен.лучше я был бы .вот напьюсь и буду

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 января 2017, 20:53

      Какая же страшная...! Жуть просто!

      1
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      Рейтинг: +807

      jet andy 15 января 2017, 20:48

      Может хватит всяких бл*дей на спортресурсе постить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 января 2017, 20:23

      Губы надуты, сиськи накачаны, ресницы прилеплены, волосы покрашены.
      Еб.ть, она наверное в реале страшная...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      100KAN > Сергей Свояк 15 января 2017, 21:45

      она наверно в реале и есть этот мужик, а последнее - фотошоп

      1
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