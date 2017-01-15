Ханна Элизабет – модель и поклонница «Арсенала», которая жаждет победы в АПЛ сильнее Арсена Венгера

Ханна Элизабет с детства хотела стать профессиональной моделью, и ее мечта исполнилась. Кроме того, девушка грезит о том, чтобы Арсен Венгер наконец взял золото АПЛ (по крайней мере, ради своего парня). Подтверждением – ее горячие фотографии.
Фотографии, которые понравятся всем болельщикам «Арсенала»:
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Дек 27 2016 в 4:28 PST
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Дек 26 2016 в 2:56 PST
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Фото опубликовано George Vito Andreetti (@george_andreetti)
Дек 26 2016 в 2:50 PST
Но и без красно-белой формы Ханна очень горяча:
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Окт 25 2016 в 11:11 PDT
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Авг 19 2016 в 11:03 PDT
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Апр 27 2016 в 12:21 PDT
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Апр 5 2016 в 10:43 PDT
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Мар 29 2016 в 11:51 PDT
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Дек 16 2016 в 10:18 PST
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Сен 29 2016 в 6:40 PDT
А вот тот самый парень, который одел Ханну в форму «Арсенала». Поблагодарим его!
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Янв 10 2017 в 2:13 PST
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Фото опубликовано Hannah Elizabeth (@hannahelizinsta)
Май 18 2016 в 12:55 PDT
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