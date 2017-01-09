Роналду стал лучшим футболистом мира! Онлайн-трансляция церемонии The Best FIFA Football Awards 2016

ФИФА раздала сразу семь престижных наград. «Бомбардир» отследил за церемонией в онлайн-режиме.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: dailyfooot.com
Игра неплохая, но я нашел получше. Это виртуальный футбольный менеджер Football Team. В игре у вас есть шанс стать частью команды настоящих игроков. Рекомендую поиграть: https://footballteamgame.com/ru
Гол в женском футболе - претендент на звание лучшего гола 2016 года! Клоунада полнейшая!!!
потому что это бред!!!
можешь искать себе место на кухне!!!)))
женственность и так пропала,скоро и красота угаснет!!!и я посмотрю на тебя тогда лол)