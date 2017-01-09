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    Роналду стал лучшим футболистом мира! Онлайн-трансляция церемонии The Best FIFA Football Awards 2016


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    Голосов: 8
    09.01.2017 22:30
    ФИФА раздала сразу семь престижных наград. «Бомбардир» отследил за церемонией в онлайн-режиме.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dailyfooot.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Адольф89 14 декабря 2020, 09:11

      Игра неплохая, но я нашел получше. Это виртуальный футбольный менеджер Football Team. В игре у вас есть шанс стать частью команды настоящих игроков. Рекомендую поиграть: https://footballteamgame.com/ru

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 10 января 2017, 11:21

      почему Гризманн в тройке претендентов на приз, но его нет в символической сборной?! бред!!!

      0
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      Рейтинг: +185

      Des79 9 января 2017, 20:26

      А какой канал будет транслировать?

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos > Des79 9 января 2017, 21:03

      Евроспорт 1

      0
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      Рейтинг: +185

      Des79 > miklos 10 января 2017, 00:43

      Спасибо!!!!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 января 2017, 20:10

      Гол в женском футболе - претендент на звание лучшего гола 2016 года! Клоунада полнейшая!!!

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > FENIX-SL 9 января 2017, 22:59

      потому что это бред!!!

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > FENIX-SL 9 января 2017, 23:00

      можешь искать себе место на кухне!!!)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > FENIX-SL 9 января 2017, 23:01

      женственность и так пропала,скоро и красота угаснет!!!и я посмотрю на тебя тогда лол)

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > FENIX-SL 10 января 2017, 11:59

      я не женат и детей нет)
      если ты про футбол имеешь в виду, то футбол и женщины - это разные вещи! Разве что в качестве болельщиц годятся......

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