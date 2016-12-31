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    С Новым годом!


    5
    Голосов: 11
    31.12.2016 15:00
    Поздравление от редакции «Бомбардира».

    Друзья, через несколько часов наступит Новый год. За последнюю неделю мы говорили о многом, что произошло, поэтому сейчас хочется просто вспомнить все хорошее. Чемпионат мира-2018, несмотря ни на что, должен пройти в России. Надеемся, что сборная нашей страны уже к Кубку Конфедераций заслужит уважение болельщиков и предстанет командой, достойной такой страны.

    Денег в чемпионате России нет, но мы держимся. Одни учатся работать, другие – творят волшебство, как «Ростов». Кризис – это не только проблемы, но и возможности.

    Наши игроки все-таки востребованы в Европе, и парни вроде Караваева или Смолова дают надежду, что профессия «футболист» в России перестанет быть легким оскорблением.

    Команда «Бомбардира» в новом году продолжит улучшать сайт. Мы планируем много новых фишек по функционалу сайта, а также будем каждый день создавать для вас интересный контент. Мы очень рады, что вы с нами.

    Еще раз: с Новым годом!

    Команда «Бомбардира»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 1 января 2017, 05:41

      взаимно!!!

      1
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 31 декабря 2016, 23:17

      в Удмуртии Новый год всех поздравляю и желаю терпения при просмотре игр сборной России )))!!!

      0
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 31 декабря 2016, 20:08

      Уважаемый "Бомбардир", спасибо за свежие новости, интересные статьи и изумительный Конкурс прогнозов! Я с Вами уже несколько лет и очень рад, что нашёл Вас! Всем "бомбардирцам" и всем фэнам волшебной игры ФУТБОЛ — ПОЗДРАВЛЯМС!!! Здоровья, счастья, исполнения желаний, финансовых успехов и удачи во всём!!! С Наступающим!!!

      5
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      Рейтинг: +545

      kachan63 31 декабря 2016, 19:29

      Спасибо, "Бомбардир", за то, что вы есть! Лучший сайт о футболе! Всех с Новым годом!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1293

      каа 31 декабря 2016, 19:29

      С Новым годом!!!

      1
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      Рейтинг: +2692

      swot1205 31 декабря 2016, 18:35

      И Вас с прадником

      1
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 31 декабря 2016, 17:47

      С Наступающим Новым Годом!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 31 декабря 2016, 17:37

      Уважаемая редакция, пожалуйста прекратите публиковать политически мотивированные материалы, это не в духе лучших традиций спортивного издания уважающего принцип того что спорт находится вне политики. Уважаемые работники Бомбардира, основной принцип журналистики это непредвзятость освещения событий, помните справедливость высказанного мнения только в пользу одной стороны это не справедливость, ваша работа только сообщать факты и проводить анализ спортивных состязаний, всех с Новым Годом !

      -1
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      Рейтинг: +264

      McDuff 31 декабря 2016, 17:05

      С новым годом!!! Желаю всем здоровья, как у быка :) никогда в жизни не быть глором Грозненского Терека!) просторного жилья размером с Лужники, х*й длиной с Крауча ;), ну и конечно не могу не пожелать, чтобы вы забивали на трудности, как в матче звезд КХЛ, но при этом БЛЯстяще выкручивались и получали оценки за все, как у Хави и Иньесты за технико-тактические действия от Бубнова)))

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 31 декабря 2016, 16:50

      Спасибо! Всем мира и добра!;)

      1
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