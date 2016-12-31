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С Новым годом!

Друзья, через несколько часов наступит Новый год. За последнюю неделю мы говорили о многом, что произошло, поэтому сейчас хочется просто вспомнить все хорошее. Чемпионат мира-2018, несмотря ни на что, должен пройти в России. Надеемся, что сборная нашей страны уже к Кубку Конфедераций заслужит уважение болельщиков и предстанет командой, достойной такой страны.

Денег в чемпионате России нет, но мы держимся. Одни учатся работать, другие – творят волшебство, как «Ростов». Кризис – это не только проблемы, но и возможности.

Наши игроки все-таки востребованы в Европе, и парни вроде Караваева или Смолова дают надежду, что профессия «футболист» в России перестанет быть легким оскорблением.

Команда «Бомбардира» в новом году продолжит улучшать сайт. Мы планируем много новых фишек по функционалу сайта, а также будем каждый день создавать для вас интересный контент. Мы очень рады, что вы с нами.

Еще раз: с Новым годом!

Команда «Бомбардира»

Работа сайта
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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sprint5
1483186379
Поздравляем редакцию с Новым годом ! Желаем успехов в работе!
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forward33
1483186397
Всех с Новых Годом! Всего наилучшего в Новом Году!
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grafff
1483187012
И Вас С Новым Годом!!!!!!!!!!!!!!!!
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marslond
1483187016
С Новым Годом "Бомбардир"! Спасибо, Вам за хороший сайт с интересными рубриками и разнообразным контентом. Также хочется сказать спасибо за возможность попробовать себя в новом амплуа (Блог-лига). Вопрос есть к Редакции, можете разъяснить Коэффициент сложности текста, раньше этого не было, а на сайте об этой новинке ничего не написано. Заранее спасибо! С праздником!
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gigs84
1483187997
Молодцы!
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Gmul
1483188037
Поздравляю с новым годом.успеха
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Adob
1483188385
С наступающим!!!!
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susanin62
1483189658
Всех с Новым годом! Пусть Дед Мороз - багряный нос В Сбербанке сделает вам взнос, И пусть Снегурочка тайком Весь год вас поит коньяком, Пусть превратит весёлый гном Ваш холодильник в гастроном!
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Zubo
1483195078
Уважаемая редакция, пожалуйста прекратите публиковать политически мотивированные материалы, это не в духе лучших традиций спортивного издания уважающего принцип того что спорт находится вне политики. Уважаемые работники Бомбардира, основной принцип журналистики это непредвзятость освещения событий, помните справедливость высказанного мнения только в пользу одной стороны это не справедливость, ваша работа только сообщать факты и проводить анализ спортивных состязаний, всех с Новым Годом !
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Billy Blaidd
1483204091
Уважаемый "Бомбардир", спасибо за свежие новости, интересные статьи и изумительный Конкурс прогнозов! Я с Вами уже несколько лет и очень рад, что нашёл Вас! Всем "бомбардирцам" и всем фэнам волшебной игры ФУТБОЛ — ПОЗДРАВЛЯМС!!! Здоровья, счастья, исполнения желаний, финансовых успехов и удачи во всём!!! С Наступающим!!!
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