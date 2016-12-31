Друзья, через несколько часов наступит Новый год. За последнюю неделю мы говорили о многом, что произошло, поэтому сейчас хочется просто вспомнить все хорошее. Чемпионат мира-2018, несмотря ни на что, должен пройти в России. Надеемся, что сборная нашей страны уже к Кубку Конфедераций заслужит уважение болельщиков и предстанет командой, достойной такой страны.

Денег в чемпионате России нет, но мы держимся. Одни учатся работать, другие – творят волшебство, как «Ростов». Кризис – это не только проблемы, но и возможности.

Наши игроки все-таки востребованы в Европе, и парни вроде Караваева или Смолова дают надежду, что профессия «футболист» в России перестанет быть легким оскорблением.

Команда «Бомбардира» в новом году продолжит улучшать сайт. Мы планируем много новых фишек по функционалу сайта, а также будем каждый день создавать для вас интересный контент. Мы очень рады, что вы с нами.

Еще раз: с Новым годом!

Команда «Бомбардира»