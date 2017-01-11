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Все трансферы зимы в Италии. Полная таблица

Ювентус

Пришли: п. Сакор (Волеренга, Норвегия, из аренды). п. Ринкон (Дженоа)

Ушли: -

Рома

Пришли: з. Эмерсон (Сантос, Бразилия)

Ушли: з. Эмерсон (Сантос, Бразилия, в аренду), н. Фальке (Торино, выкуп контракта), н. Итурбе (Торино, в аренду)

Наполи

Пришли: н. Паволетти (Дженоа), п. Леандриньо (Понте Прета, Бразилия)

Ушли: н. Габбьяндини (Саутгемптон, Англия), п. Эль Кадури (Эмполи)

Лацио

Пришли: –

Ушли: -

Милан

Пришли: п. Одуаманди (ХИК, Финляндия, из аренды), в. Сторари (Кальяри)

Ушли: в. Габриэл (Кальяри, в аренду)

Аталанта

Пришли: н. Керия (Спартак Трнава, Словакия, из аренды), з. Мансини (Перуджа), п. Молина (Авеллино, из аренды), п. Фасси (Перуджа), з. Хатебор (Гронинген, Голландия), в. Голлини (Астон Вилла, Англия, в аренду), п. Кристанте (Бенфика, Португалия, в аренду)

Ушли: з. Стендардо (Пескара), п. Гальярдини (Интер, в аренду), з. Мансини (Перуджа, в аренду), н. Пинилья (Дженоа, в аренду), з. Кальдара (Ювентус)

Интер

Пришли: н. Йоветич (Манчестер Сити, Англия, выкуп контракта), п. Гальярдини (Аталанта, в аренду), з. Сэйнсбери (Чонбук Моторс, Китай, в аренду)

Ушли: п. Бесса (Верона), п. Мело (Палмейрас, Бразилия, в аренду), н. Йоветич (Севилья, Испания, в аренду)

Торино

Пришли: н. Итурбе (Рома, в аренду), н. Фальке (Рома, выкуп контракта), з. Чиоса (Перуджа, из аренды)

Ушли: з. Бово (Пескара), з. Чиоса (Новарра, в аренду)

Фиорентина

Пришли: п. Сапонара (Эмполи, в аренду), в. Спортиело (Аталанта, в аренду)

Ушли: н. Сарате (Уотфорд, Англия)

Удинезе

Пришли: п. Жадсон (Санта Круз, Бразилия, из аренды)

Ушли: п. Жадсон (Понте Прета, Бразилия), з. Армеро (Бахия, Бразилия)

Кьево

Пришли: н. Гакпе (Дженоа, в аренду)

Ушли: п. Парриджини (Торино, из аренды)

Кальяри

Пришли: в. Габриэл (Милан, в аренду), з. Крайнич (Сампдория, из аренды), п. Фараго (Новара, в аренду), з. Мианга (Интер, в аренду), п. Акости (Латина)

Ушли: в. Сторари (Милан), н. Рахув (Муравера, в аренду), з. Крайнич (Фрозиноне, в аренду)

Дженоа

Пришли: п. Моросини (Брешиа), п. Бергетто (СПАЛ), п. Таарабт (Бенфика, Португалия, в аренду), н. Пинилья (Аталанта, в аренду), н. Репетто (Лавагнесе), п. Морозини (Брешиа), п. Бергето (СПАЛ)

Ушли: п. Ринкон (Ювентус), н. Паволетти (Наполи), з. Фьямоцци (Фрозиноне, в аренду), н. Феррари (Тутокучо, в аренду), п. Окампос (Милан, в аренду)

Сампдория

Пришли: п. Вьере (Пескара), п. Джуричич (Бенфика, Португалия), з. Бережински (Легия, Польша), з. Шимич (Хайдук, Хорватия)

Ушли: з. Перейра (Бенфика, Португалия)

Сассуоло

Пришли: п. Аквилани (Пескара, в аренду)

Ушли: з. Терранова (Фрозиноне)

Болонья

Пришли: п. Валенсия (Куртула, Колумбия), н. Петкович (Трапани),

Ушли: з. Морлео (Бари), н. Аквафреска (Трапани)

Эмполи

Пришли: п. Гаргиуло (Писторезе, из аренды), п. Зайч (Олимпия, Словения), п. Эль Кадури (Наполи), н. Якупович (Мидлсбро, Англия)

Ушли: п. Гаргиуло (Прато, в аренду), н. Джилардино (Пескара), п. Сапонара (Фиорентина, в аренду)

Палермо

Пришли: -

Ушли: -

Кротоне

Пришли: -

Ушли: з. Ассиси (Авеззано, в аренду)

Пескара

Пришли: з. Стендардо (Аталанта), з. Бово (Торино)

Ушли: п. Аквилани (Сассуоло, в аренду)

Италия. Серия А Трансферы зимы-2017 Ювентус Рома Наполи Лацио Милан Аталанта Интер Торино Фиорентина Удинезе Кьево Кальяри Дженоа Сампдория Сассуоло Болонья Эмполи Палермо Кротоне Пескара Ринкон Томас Паволетти Леонардо
Комментарии (5)
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vick-north-west
1483862146
Странно, а почему Йоветич в таблице? Он как бы еще с июля в Интере! Просто рассчитались до конца с мешками?
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D'achkov
1483963497
йоветич тащить будеть
Ответить
D'achkov
1484234345
аквилани еще играет?
Ответить
КЛЕОПАТРА
1484316528
вперед,Интер!!! тащи!!!!
Ответить
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