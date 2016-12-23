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    • Руководство «Брондбю» устало от штрафов и придумало безопасную пиротехнику

    Руководство «Брондбю» устало от штрафов и придумало безопасную пиротехнику


    5
    Голосов: 4
    23.12.2016 14:25
    Прекрасное изобретение от датчан, которое и красоту поддержит, и здоровью совсем не навредит.

    Фанаты датского «Брондбю», клуба, который в 90-е обыгрывал «Баварию» и выступал в Лиге чемпионов, а сейчас чуть сдал позиции, очень любят устраивать пиротехнические шоу на матчах, за что «Брондбю» регулярно подвергается крупным штрафам, так как пиротехника на футболе в Дании запрещена.

    Как поступить в такой ситуации? Датчане решили помочь своим фанатам и разработали специальную безопасную пиротехнику, которая, как они надеются, будет разрешена. Мало того, что у нее может быть разный окрас, ее температура настолько мала, что можно с легкостью провести рукой по пламени, эффект будет как от бенгальских огней, которые зажигают даже дети.

    Таким образом, в «Брондбю» очень надеются, что эту штуку в датском футбол легализуют, и фанаты смогут свободно ей пользоваться, а сам клуб финансово не пострадает.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ultras-tifo.net
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +304

      Bronholm 1 апреля 2018, 19:08

      Идея неплохая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 23 декабря 2016, 17:45

      а у нас только запрещать могут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 23 декабря 2016, 17:04

      в маленькой стране додумались а в такой огромной россии ума не хватает

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 23 декабря 2016, 16:49

      а как будут отслеживать, что это именно безопасная пиротехника, а не переделанная под неё обычная?

      0
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      Рейтинг: +81

      Kugal 23 декабря 2016, 15:23

      Ну что ж пожелаем удачи !

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 23 декабря 2016, 15:19

      круто! молодцы! вместо того, чтобы ругаться и наказывать, придумали/хотят ввести то, что будет устраивать все стороны!
      респект такому руководству!

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