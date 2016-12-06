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    • 5 игроков, которых «Ростов» продаст в Европу уже этой зимой

    5 игроков, которых «Ростов» продаст в Европу уже этой зимой


    3.9
    Голосов: 15
    06.12.2016 20:00
    Сегодня «Ростов» сразится с ПСВ за место в Лиге Европы. Однако даже в случае удачного исхода ростовчане наверняка не смогут удержать некоторых из своих лидеров. «Бомбардир» прикидывает, на ком в донском столице уже этой зимой заработают хорошие деньги.

    Сердар Азмун

    Трансферная стоимость: 7 миллионов евро

    Кто может купить: «Ливерпуль», «Арсенал»

    Вероятность ухода: 90%

    Тут все очевидно: главная звезда ростовской команды вряд ли задержится в чемпионате России надолго, даже несмотря на возможность работы с Бердыевым. Курбан Бекиевич сделал из Азмуна настоящую молодую звезду – чего стоит один гол Сердара в ворота «Баварии», когда он посадил Боатенга на пятую точку а-ля Месси.

    После таких фокусов у английских грандов наверняка потекли слюнки: игроков, подобных Азмуну, обожает Арсен Венгер, да и Юрген Клопп явно будет не против перевезти иранца на «Энфилд» (особенно в виду грядущего Кубка Африки, когда «Ливерпуль» лишится Садио Мане).

    Дмитрий Полоз

    Трансферная стоимость: 5 миллионов евро

    Кто может купить: «Эвертон», «Шальке»

    Вероятность ухода: 50%

    Полоз на четыре года старше Азмуна, и, возможно, не привлечет столь пристального внимания топ-клубов, как иранец. Однако не затеряться в условном «Эвертоне» ему вполне по силам. Кроме того, есть еще и Бундеслига, где на Полоза точно обратили взгляды после триумфального для «Ростова» матча с «Баварией». Что ж, по крайней мере, как останавливать мюнхенскую машину, Дмитрий уже знает. Осталось переехать в Германию на постоянной основе и начать делать это каждые полгода.

    Кристиан Нобоа

    Трансферная стоимость: 6 миллионов евро

    Кто может купить: «Милан», «Сандерленд»

    Вероятность ухода: 40%

    Нобоа немолод (31 год), так что путь в топ-клубы для него закрыт. Однако эквадорец настолько качественно цементирует центр поля «Ростова», что не обратить внимания на его игру просто невозможно. Если до трансфера в «Милан» в свое время дослужился Кейсуке Хонда, то Кристиан точно будет не хуже: даже штрафные он бьет почти так же хорошо, как японец.

    Помимо этого, всегда не стоит забывать о богатенькой АПЛ, где каждый аутсайдер вроде «Сандерленда» может позволить себе даже не одного, а трех Нобоа – и это будет для него не серьезная трата, а разве что щедрые чаевые.

    Сослан Джанаев

    Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

    Кто может купить: «Депортиво», «Сампдория»

    Вероятность ухода: 40%

    29 лет – пустяковый возраст для голкипера. Недавно дебютировавший за «Малагу» украинский вратарь Денис Бойко младше Джанаева на год, так что все возможно, нужно лишь дождаться приглашения и не побояться его принять. В Испании или в Италии (не в грандах, конечно, а в клубах помельче, вроде «Сампдории») на Сослана вполне могли положить глаз после его уверенной игры в Лиге чемпионов. Не самая лучшая статистика не должна отпугнуть потенциальных покупателей: уж кто-кто, а Джанаев совершенно не виноват в пяти пропущенных голах, что «Ростов» получил в Мюнхене.

    Как бы то ни было, а уезжать в любом случае необходимо, главное – не засиживаться до конца карьеры в РФПЛ, куда всегда успеешь вернуться.

    Миха Мевля

    Трансферная стоимость: 1,5 миллиона

    Кто может купить: «Борнмут», «Вест Бромвич»

    Вероятность ухода: 60%

    Миха Мевля перешел в «Ростов» всего три месяца назад, но уже ходят активные слухи, что им интересуется один из клубов АПЛ. Возможно, это «Борнмут», которым руководит российский бизнесмен Максим Демин, а может, и «Вест Бромвич», где прекрасно знают, что такое покупать в РФПЛ (перед глазами – живой пример Саломона Рондона).

    Мевля успел побыть капитаном в бухарестском «Динамо», а теперь еще и имеет опыт выступления в Лиге чемпионов. Ценник в 1,5 миллиона, вывешенный на трансфермаркете, – это слишком мало для Михи. «Ростову» нужно просить как минимум вдвое больше.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 15
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 8 декабря 2016, 21:14

      Может и найдут замену, но как-то печально терять таких игроков. Все крутые. Азмун, конечно, совсем пацан, ему играть и играть, пусть посмотрит мир. Но блин, без него Ростов уже не будет тем Ростовом, что все привыкли видеть.

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 8 декабря 2016, 16:46

      Бердыев отпустит, ведь бабки в клуб.

      0
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 8 декабря 2016, 15:05

      Если останется Бердыев, то замена найдется. Желательно из нашей молодежи.

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 8 декабря 2016, 01:14

      мевля монстр

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 7 декабря 2016, 12:48

      Игрокам удачи, а вот деньги от продажи в карман бердыечу уйдут, Ростов жалко

      -2
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      Рейтинг: +3532

      FRZZ 7 декабря 2016, 09:54

      А сколько получает Азмун в Ростове?

      0
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 6 декабря 2016, 22:33

      Растут парни молодцы!Желаю им удачи!

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 декабря 2016, 22:20

      Только Азмун и Мевля уйдут....... был бы Нобоа помоложе и егоб купили.... не переживайте

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Cant Stop 7 декабря 2016, 09:04

      правильно, а остальных и тут не плохо кормят

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 6 декабря 2016, 21:50

      Да, будет крайне жаль терять сейчас такой костяк команды..

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > ЗЖМ 7 декабря 2016, 03:54

      Всё понимаю, ребятам надо развиваться, попробовать себя в более сильных чемпионатах, но как-же жаль отпускать их, без них "Ростов" будет уже не тот...

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      Рейтинг: +16

      гриффон 6 декабря 2016, 20:25

      зачем это делать если они думают проходить дальше в лигу европы
      или деньги важнее всего честнее будет просто слить тогда и продавать

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