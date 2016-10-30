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    • «Это настоящий позор Бразилии». Почему ЦСКА нужно избавиться от Витиньо

    «Это настоящий позор Бразилии». Почему ЦСКА нужно избавиться от Витиньо


    4.2
    Голосов: 12
    30.10.2016 10:00
    У ЦСКА большие проблемы с нападающими. Зимой заканчивается срок аренды Витиньо, который мог бы выступить спасителем клуба. Александр Плеханов объясняет, почему армейцам лучше не повторять ошибок прошлого и попытаться продать бразильца.
    СПОЙЛЕРЫ
    Витиньо был куплен за немыслимую для ЦСКА сумму – 10 миллионов евро. Но надежд, на него возложенных, бразилец не оправдал. Похоже, он может неплохо играть только у себя на родине, да и там не на уровне Вагнера. Стоит ли Гинеру возвращать «Витька» в Россию и ждать, что он таки выстрелит? Гораздо целесообразней будет продать его, выручить хоть какие-то деньги и искать другие варианты.

    Ошибка. Неоправданные вложения

    «Я надеюсь стать для ЦСКА новым Вагнером. Огромная честь – получить шанс, чтобы заменить его в этой команде», – радостно рассказывал 20-летний бразильский паренек, которого только что купили за 10 миллионов евро. Шел 2013 год – время, когда ЦСКА еще мог брать игроков за деньги. Армейцы сделали ставку фактически на весь трансферный бюджет, надеясь вытянуть счастливый момент. Удивительно, но статистика Витиньо в «Ботафого» при этом не впечатляла. Перед трансфером в ЦСКА он забил всего четыре мяча в 16-ти матчах, только получив место в основе команды. Бразильские болельщики наехали на руководство клуба, обвиняли в корысти игрока, но тот серьезно захотел в Москву. Пошел до конца и ЦСКА, не остановившийся даже перед упертостью бразильской федерации футбола, чинившей препятствия при совершении трансфера. Витиньо приехал в Москву в статусе восходящей звезды.

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    В первом же товарищеском матче Витиньо забил, а после официальной игры с «Ростовом» радостно делился впечатлениями: «Слуцкий мне улыбнулся. Надеюсь, он доволен». Но тренер ЦСКА хороших эмоций от многомиллионной покупки так и не испытал. Вскоре Слуцкий назвал переход Витиньо грубым трансферным просчетом. Он перестал выпускать юнца на поле, а тот так и не смог прижиться в России. Бразилец зачах либо от холодов, либо от тоски по родине. Не спасали и жена с дочкой, которые раньше выступали для форварда хорошим мотиватором. Свой единственный гол в РФПЛ нападающий забил в ворота тонувшего «Торпедо». Витек, как прозвали его армейские болельщики, стал объектом насмешек и одновременного сочувствия. Здравый смысл перевесил. Витиньо отправился домой, чтобы попробовать реанимировать свою карьеру.

    Решение. Аренда на родину

    Через полтора бесполезно проведенных в Москве года Витиньо уехал из ЦСКА в бразильский «Интернасьонал». Клуб согласился даже заплатить около 500 тысяч евро за годовую аренду, а также полностью взял на себя расходы по зарплате. «Я очень рад, что снова оказался в Бразилии», – улыбался Витиньо, стараясь угодить местным болельщикам. «В Порту-Алегри скоро приземлится один из тех футболистов, которые покидают Бразилию, чтобы опозорить наш имидж за границей. Печально», – досадовал полузащитник «Терека» Адилсон, узнавший об аренде Витиньо. Позже футболист уже желал молодому игроку удачи, но осадок от его первых слов остался.

    Самому футболисту возвращение на родину действительно помогло. За сезон Витиньо сыграл в 33 матчах, выйдя в 13 из них на замену. 11 голов, 2 ассиста и, кроме того, 9 желтых карточек – бразилец включился на полную. Каждый матч он наносил в среднем больше двух ударов по воротам и умудрялся выдавать 73% точных передач. Показатели для атакующего игрока вполне приемлемые, с учетом того, что в ЦСКА ударов было на треть меньше, а пасы доходили до адресата всего в 66% случаев. Витиньо заработал себе крутую прессу, вернул доверие фанатов и прибавил в цене.

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    Ошибка №2. Продление соглашения

    «Мое желание – остаться в «Интернасьонале». Но все решают клубы», – выступил Витиньо перед прессой, когда подходил срок его возвращения в Москву. Уже тогда к бразильцу возник серьезный интерес со стороны команд из Латинской Америки. Пытались переманить нападающего и в Китай, но клубы все-таки договорились о продлении аренды еще на один бразильский сезон. ЦСКА упустил возможность окупить оказавшимся провальным трансфер, еще и продлив контракт с Витиньо аж до 2020 года.

    Чуть позже стало понятно, что выше своего потолка Витиньо уже не прыгнет. Соответственно, и цена его существенно уже не вырастет. Показатели бразильца в «Интернасьонале» хуже не стали, но и сильного прогресса не случилось. Количество ударов доходит почти до трех за матч, а точных пасов стало меньше всего на пару процентов. При этом в Бразилии Витиньо уже успел поиграть на четырех позициях, но чаще всего он выходит на поле в роли центрального нападающего. Статистика голов и передач все в том же графике. Пока Витек забил семь раз и трижды ассистировал партнерам за 23 матча. Ласина Траоре поперхнется, но главным недостатком Витиньо считается верховая борьба. Форвард именно такого плана прямо сейчас вроде бы нужен ЦСКА, чтобы избавиться от проблем после расставания с Мусой. «В третью аренду Витиньо не поедет», – утверждает спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский. Зимой бразилец все-таки должен вернуться в ЦСКА, хотя сам вряд ли этого захочет.

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    В июле этого года у Витиньо родилась вторая дочь. Рождение первой несколько лет назад подтолкнуло игрока к серьезному прогрессу. «Меня всегда считали перспективным, но на одном из турниров я облажался. Перед этим меня только позвали в первую команду, а потом сослали обратно в дубль. Затем я узнал новость, что жена подарит мне ребенка. Началась белая полоса», – делился впечатлениями Витиньо, еще только перейдя в ЦСКА. Сейчас нападающий абсолютно не испытывает проблем с игрой и стал одним из любимцев болельщиков «Интернасьонала». Он желает остаться на родине, где все хорошо.

    Но у бразильцев нет денег, чтобы выкупить контракт Витиньо. Его вроде бы хочет арендовать «Фламенго», а «Интернасьонал» обладает приоритетным правом выкупа, однако ни тот, ни другой клуб ценник в 8 миллионов потянуть не могут. ЦСКА настаивает либо на полной продаже футболиста, либо на возвращении игрока в Россию. У первого решения плюсов много, а у второго их нет совсем.

    У Слуцкого не выйдет сходу вписать бразильца в игру команды. Не решит он и проблему отсутствия креатива в полузащите, а забивать пачками Витиньо не научился даже в Бразилии. Прямо сейчас ЦСКА нужно избавить форварда от давящей на него России и продать его хоть куда. Отбить часть потраченных денег и спасти карьеру бразильского парня можно, если немного постараться. С тем же успехом можно ничего не делать, вернуть Витиньо в Россию и получить еще одного проблемного футболиста. Однажды на этом в армейском клубе уже обожглись.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ЦСКА-ньюс
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 12
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    Комментарии (11)
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    RScat
    1477811533
    вот такой витек)
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    Аид666
    1477813354
    Да любой инвалид будет лучше Лосин... Таким мертвым даже Нецид не был...
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    mixerson_kb
    1477816641
    Бразильцы бывая уезжая играть к себе на родину в аренду становятся чуть ли не лучшими!!!тот же Витиньо добился прогресса или Кариока стал лучшим опорником Бразилии и добился вызова в сборную,а в Спартаке только раз в десять матчей играл качественно,вот такой там воздух волшебный)))
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    alexis02lion
    1477818973
    Нужен только если никого не найдут зимой. А так хочет играть в Бразилии пусть играет. Насильно он тут даже тот уровень что сейчас у него есть не покажет. Всё правильно - дайте парню свободы, пусть хоть где-то пытается развиваться, а не тут чахнуть.
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    Cant Stop
    1477819391
    продать однозначно!
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    m40
    1477823679
    Ну раз не получилось, надо отпустить парня. Может провто не его команд или даже чемпионат. А Витьку удачи в дальнейшем
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    cska-62
    1477835528
    Витиньо - игрок пляжного футбола! С отличными данными. Его бы Бердыеву на пару месяцев, заиграл бы не хуже Азмуна, а то и лучше! Ну а ничтожеству Слуцкому можно давать только готовых форвардов типа Думбия или Вагнера Лава...
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    FIDE1iTY
    1477851878
    Витиньо не нужен ЦСКА??? ЧТо??? Автор, ты хоть футбол то смотришь?

    Кто играл во вчерашнем дерби, в атаке ЦСКА? Тормозной Траоре, обрабатывающий мячь в 5 касаний, которого уже проклинают все болельщики ЦСКА. Чахнущий Тошич - 2600 минут без голов, постоянно теряющий мячь. Никакущий Ионов. Деревянный Миланов, забивающий раз в год.

    Да Витя на голову выше любого из них и уж точно малины не испорит. Единственная причина, по которой он не заиграл - Слуцкий, который ему даже шанса не дал, который он дал тому же Муса, ведь Ахмед по началу тоже очень много лажал, и тупил в стопроцентных ситуациях. А Витиньо тупо мариновали на лавке и не давали себя проявить, даже в кубковых матчах против клубов ФНЛ. Просто сразу с говном смешали. Хотя когда он выходил, играл вполне неплохо, уж точно не хуже Миланова и нынешнего Тошича.

    В ЦСКА сейчас просто нет таких криативщиков, как Витиньо. Единственный с заявкой на это - Еременко, так Слуцкий его заставляет за мячом бегать весь матч.
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    Tim-Timmy
    1477856907
    Оба варианта хороши что Лося Траоре сменить Витьком, что продать его а лучше обоих и купить что нибудь по перспективней
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    ЦСКА 3011
    1477948663
    Что за лохи тут статьи пишут...... ужас ! Полнейшая чушь.
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