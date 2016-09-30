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    «Мне рассказывали, как ты играешь». Слепой болельщик на ЧМ по мини-футболу поддерживает форварда сборной России


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    Голосов: 3
    30.09.2016 12:00
    Трогательный эпизод случился после изнурительного полуфинала ЧМ против Ирана. Герой вечера – россиянин Эдер Лима.

    Нападающий сборной России Эдер Лима помог нашей команде выйти в финал чемпионата мира, а после игры против иранцев был выбран для прохождения допинг-контроля.

    «Я сидел на скамейке запасных, ждал приглашения в комнату врачей, когда услышал, что кто-то кричит: «Эдер Лима, Эдер Лима!» – рассказал российский форвард. – Я обернулся и увидел мальчика на трибуне, который страдает слепотой. Я подошел к нему, и он спросил: «Ты правда Эдер Лима? Мне много рассказывали, как ты играешь». Я ответил, что да, я Эдер Лима, после чего попросил для него футболку. Я помог ему надеть ее и обнял. Тогда он спросил еще раз: «Ты правда Эдер Лима?» Я ответил: «Правда». На что он сказал: «Тогда обними меня крепче». Я не смог сдержать слез».

    Финал чемпионата мира по мини-футболу Россия – Аргентина пройдет в субботу, 1 октября. Начало – в 22:30 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: amfr.ru
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 октября 2016, 11:14

      Вот с кого надо брать пример молодым! Только люди с огромным сердцем могут быть настоящими чемпионами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 сентября 2016, 22:09

      Красавчик! Порадуйте и нас и того парнишку ещё больше, выиграв в финале!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 30 сентября 2016, 20:12

      ЧЕЛОВЕК

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 30 сентября 2016, 20:01

      Молодец!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      kolkarod88 30 сентября 2016, 19:14

      Русский не только по паспорту, но и сердцем! Молодец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 30 сентября 2016, 16:11

      bravo!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 30 сентября 2016, 14:17

      Учился в школе для слепых и слабовидящих. Видел много трогательных моментов, например, к нам пришел писатель Владислав Крапивин, он был растроган, что эти дети без ума от него, да я и сам на его книгах рос. Еще у одного парня была мечта увидеть (они сами так постоянно говорят, я видел, я смотрел) актера Лыкова, но уж не знаю, воплотил он ее или нет.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 30 сентября 2016, 14:08

      Побольше бы таких приятных мелочей. Ведь для игрока это ничего не стоит, а для болельщика огромное событие

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 30 сентября 2016, 13:01

      До слез!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      SAvoSH 30 сентября 2016, 12:55

      Браво! Человечище!!!

      5
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