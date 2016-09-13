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    «Ростов» пропустил пять голов от «Баварии». Ключевые моменты матча в Мюнхене


    5
    Голосов: 2
    13.09.2016 21:45
    В дебютном матче на групповом этапе Лиги чемпионов «Ростов» получил урок футбола от страшной мюнхенской «Баварии». «Бомбардир» показывает главные события игры.

    Онлайн матча «Бавария» – «Ростов» – 5:0

    Ростовчане застыли в предвкушении.

    Тренер «Ростова» Иван Данильянц. Привыкаем. Сегодня в кадре он будет почаще Дмитрия Кириченко.

    Смотрите-ка, кто сегодня будет болеть за «Ростов»!

    Позитивчик вам от Мюллера. Пусть и сегодня дурачится. Ну, и бьет мимо ворот.

    Мюнхенцы ретвитят девушек-болельщиц. Развлекаются, в общем.

    Состав «Ростова»! Ох, тревожно за центр обороны.

    И состав «Баварии» готов:

    Пропускаем, к сожалению. Гацкан завалил в штрафной Левандовски, и тот с пенальти не промахнулся. Но решение судьи будут обсуждать уж точно.

    Это фол. Или «фол».

    А это гол.

    Ох, хорош был сэйв Джанаева.

    Очень жаль, что получили второй мяч под конец первого тайма. Мюллер очень рад. Мы – нет.

    «Бавария» уже громит «Ростов». Третий гол на счету Киммиха. Чуть ускорились, и наша команда снова пострадала.

    Четвертый. И опять Киммих, еще и головой. Разваливаемся...

    Едва пятый не влетел от Видаля. Спасли Джанаев и перекладина.

    Cэйв Нойера увидели, и хорошо. А мог забить Ерохин.

    И все-таки пятый от Берната. Очень крупно проиграл «Ростов».

    Что ж, 0:5, но хотелось стартовать не с пяти пропущенных голов, и вышло многовато. Следующий матч «Ростов» в Лиге чемпионов проведет дома против голландского «ПСВ».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 14 сентября 2016, 15:47

      Вчера Мюллер сделал сам себе подарок на днюху, и главное - в раздевалку. Да уж... жаль, Бавария выпала Ростову, но такое поражение не такое уж обидное, все таки Бавария.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 сентября 2016, 10:24

      Нойер хоть до мяча дотрагивался?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 14 сентября 2016, 10:07

      Ну что Ростов, понравилось в Лиге выступать ?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 сентября 2016, 01:22

      Поражение всё-же предусматривалось, но с таким разгромным счётом, всё-же неожиданно, очень жаль...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 14 сентября 2016, 00:25

      Что называется без комментариев...

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 сентября 2016, 00:01

      Досталось Ростову. Но основные игры ещё предстоят...

      0
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      Рейтинг: +54

      psheva84 13 сентября 2016, 23:25

      Не было бы "левого" пенальти, игра может быть и по-другому сложилась. А так после 2-го гола ребята реально посыпались. В принципе и так ожидалось, что Бавария это практически "без вариантов" для Ростова, но согласитесь со мной, что до пенальти игра наших была на очень высоком уровне, что касаемо обороны. За пол часа игры Бавария ничего не создала у ворот Ростова. Удачи парням дальше в Лиге Чемпионов.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 сентября 2016, 23:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сказка под названием "Ростов" закончена! Увы!

      -5
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