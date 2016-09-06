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    Сегодня исполнился 21 год самому крутому сэйву в истории футбола


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    Голосов: 4
    06.09.2016 14:55
    Имя колумбийского вратаря Рене Игиты навсегда записано в историю не только из-за скандальности и пышной шевелюры. Именно в этот день в 1995 году миру посчастливилось увидеть легендарный «удар скорпиона».

    Итак, 6 сентября 1995-го. В тот день сборная России к 55-й минуте матча против Фарерских островов умудрилась проигрывать 1:2, но затем забила четыре гола, а французы отгрузили аж десять мячей азербайджанцам в квалификации к Евро-96. В это же самое время на старом «Уэмбли» произошло чудо акробатики, которое спустя 21 год будут пересматривать с нескрываемым восхищением.

    В товарищеском матче Англия принимала Колумбию, ворота которой занимал Рене Игита. Уже к тому времени колумбийский кипер забил два десятка голов со штрафных и пенальти и еще пропустил ЧМ-1994, отсидев семь месяцев в тюрьме за подозрение в участии в похищении ребенка. В игре с Англией неудавшийся навес Джейми Реднаппа вратарь превратил в шоу, отразив мяч ногами в прыжке.

    Впоследствии Игита рассказал, что придумал эту штуку во время съемок в рекламе, когда один из участников должен был закинуть мяч ему за шиворот. Главный тренер сборной Англии Терри Венейблс, правда, отнесся к этой затее менее трепетно: «Даже если мы захотим увеличить посещаемость футбольных матчей – учить таким номерам наших игроков не станем».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +382

      лёха72 8 сентября 2016, 10:17

      нормально тоже видел этот трюк давно

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 7 сентября 2016, 16:51

      Я смотрел тот матч...(по телеку)...))))

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 7 сентября 2016, 14:00

      Он клевый)

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 сентября 2016, 18:32

      какая разница кто первым сделал(как маленькие дети)

      1
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      Рейтинг: +8

      ds325dgg 6 сентября 2016, 16:09

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/ArACV

      0
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