Женщина-скандал. Самая одиозная футболистка завершает профессиональную карьеру

Сейчас Хоуп Соло 35 лет. За свою 17-летнюю карьеру она стала едва ли не самой известной футболисткой и точно самой известной женщиной-вратарем. И дело не только в скандалах. Соло с 2000 года играет за сборную США, дважды выигрывала с ней золото Олимпиады и один раз становилась чемпионом мира.

Удивительно, но профессиональная клубная карьера началась у Соло позже, чем дебют в сборной. В 2003 году футболистка была выбрана клубом «Филадельфия Чардж», но спустя сезон лига, в которой выступа команда (WUSA) была расформирована.

Женский соккер в Америке еще не был развит так сильно, как сейчас, и Хоуп решила переехать в Европу. Там она провела почти 5 лет, выступая в шведском «Гeтеборге» и французском «Лионе». Играя в Европе, Соло стала считаться одной из сильнейших голкиперов. В 2005 году она стала основным вратарем сборной.

«В Европе все живут футболом. Это было важнейшим опытом для меня, я стала по-другому смотреть на свою карьеру. Европа помогла мне найти себя как игрока и человека», – рассказывала Соло.

В 2008 году пришло время возвращаться в США. Соло была выбрана на драфте клубом «Сент-Луис Атлетика», выступавшим в лиге WPS (крупнейшая на тот момент в стране). Там она провела два сезона и стала «голкипером года». Кроме того, в 2009 году Соло получила звание «футболистки года». Впервые в истории женского футбола самая престижная награда в этом виде спорта досталась голкиперу.

Любопытно, что за годы своей карьеры, при всех успехах со сборной и личных достижениях, Соло ни разу не выигрывала турниры на клубном уровне. Вратарь сменила четыре команды после возвращения в США, но чемпионом страны так и не стала.

Зато поведение американской футболистки неоднократно становилось поводом для многочисленных сообщений в СМИ. Буквально каждый год Соло попадала в скандал. В 2007-м году она раскритиковала тренеров на чемпионате мира, потому что ее оставили в запасе на полуфинальный матч с Бразилией. Полуфинал проиграли с разгромным счетом 0:4, но Соло за свою критику была отправлена домой еще до завершения турнира.

В 2012 году перед лондонской Олимпиадой в крови спортсменки обнаружили канренон, маскирующий запрещенные препараты. Соло сказала, что действовала лишь по указанию врача и отделалась предупреждением. А Олимпиаду, кстати, выиграла.

Через два года ее мужа, бывшего футболиста (американский футбол) Джереми Стивенса обвинили в избиении жены. Соло не стала разводиться или подавать на него в суд. А спустя несколько месяцев в сеть были выложены интимные фотографии футболистки. Отрицать подлинность фотографий она не стала.

В том же 2014 году Хоуп арестовали за избиение сестры и племянника. Спорное судебное разбирательство, в котором спортсменка утверждает, что сама защищалась от нападения, все еще продолжается.

В прошлом году Соло получила очередную дисквалификацию. Вместе с мужем она была задержана полицией. Оба были в нетрезвом состоянии, ехали на машине, принадлежавшей федерации футбола США, и активно спорили с полицейскими.

Несмотря на тяжелый характер Соло, сборная не могла обойтись без своего вратаря на Олимпиаде в Рио. Но зимой голкипер выразила сомнение по поводу участия в турнире из-за распространяющегося вируса Зика. Перед началом игр Соло выкладывала в твиттер фотографии в защитной маске со средствами от насекомых, желая, видимо, привлечь таким образом внимание бразильских фанатов.

Скандальная футболистка, которую попытались обидеть бразильцы

Внимание привлекла. В итоге болельщики каждое касание мяча вратарем освистывали и скандировали «Зика». Видимо, это повлияло на состояние голкипера, ведь за время турнира он сделал несколько крайне неоднозначных заявлений.

После поражения американок в четвертьфинальном матче со Швецией, Соло назвала своих соперниц «кучкой трусих». Такая реакция была вызвана оборонительной игрой шведок, переигравших США лишь по пенальти.

Ни олимпийскому комитету, ни федерации футбола США такие высказывания не понравились. И Соло снова отстранили от игр за сборную. На шесть месяцев. Такое решение шокировало спортсменку.

Соло заявила, что не готова вернуться в свой клуб «Сиэтл» и продолжить выступления в регулярном чемпионате. Поэтому она приняла решение завершить футбольную карьеру.

«Шесть месяцев дисквалификации, контракт расторгнут. Спустя 17 лет все кончено».