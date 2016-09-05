Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Женщина-скандал. Самая одиозная футболистка завершает профессиональную карьеру

Женщина-скандал. Самая одиозная футболистка завершает профессиональную карьеру

Сейчас Хоуп Соло 35 лет. За свою 17-летнюю карьеру она стала едва ли не самой известной футболисткой и точно самой известной женщиной-вратарем. И дело не только в скандалах. Соло с 2000 года играет за сборную США, дважды выигрывала с ней золото Олимпиады и один раз становилась чемпионом мира.

Удивительно, но профессиональная клубная карьера началась у Соло позже, чем дебют в сборной. В 2003 году футболистка была выбрана клубом «Филадельфия Чардж», но спустя сезон лига, в которой выступа команда (WUSA) была расформирована.

Женский соккер в Америке еще не был развит так сильно, как сейчас, и Хоуп решила переехать в Европу. Там она провела почти 5 лет, выступая в шведском «Гeтеборге» и французском «Лионе». Играя в Европе, Соло стала считаться одной из сильнейших голкиперов. В 2005 году она стала основным вратарем сборной.

«В Европе все живут футболом. Это было важнейшим опытом для меня, я стала по-другому смотреть на свою карьеру. Европа помогла мне найти себя как игрока и человека», – рассказывала Соло.

В 2008 году пришло время возвращаться в США. Соло была выбрана на драфте клубом «Сент-Луис Атлетика», выступавшим в лиге WPS (крупнейшая на тот момент в стране). Там она провела два сезона и стала «голкипером года». Кроме того, в 2009 году Соло получила звание «футболистки года». Впервые в истории женского футбола самая престижная награда в этом виде спорта досталась голкиперу.

Любопытно, что за годы своей карьеры, при всех успехах со сборной и личных достижениях, Соло ни разу не выигрывала турниры на клубном уровне. Вратарь сменила четыре команды после возвращения в США, но чемпионом страны так и не стала.

Зато поведение американской футболистки неоднократно становилось поводом для многочисленных сообщений в СМИ. Буквально каждый год Соло попадала в скандал. В 2007-м году она раскритиковала тренеров на чемпионате мира, потому что ее оставили в запасе на полуфинальный матч с Бразилией. Полуфинал проиграли с разгромным счетом 0:4, но Соло за свою критику была отправлена домой еще до завершения турнира.

В 2012 году перед лондонской Олимпиадой в крови спортсменки обнаружили канренон, маскирующий запрещенные препараты. Соло сказала, что действовала лишь по указанию врача и отделалась предупреждением. А Олимпиаду, кстати, выиграла.

Через два года ее мужа, бывшего футболиста (американский футбол) Джереми Стивенса обвинили в избиении жены. Соло не стала разводиться или подавать на него в суд. А спустя несколько месяцев в сеть были выложены интимные фотографии футболистки. Отрицать подлинность фотографий она не стала.

В том же 2014 году Хоуп арестовали за избиение сестры и племянника. Спорное судебное разбирательство, в котором спортсменка утверждает, что сама защищалась от нападения, все еще продолжается.

В прошлом году Соло получила очередную дисквалификацию. Вместе с мужем она была задержана полицией. Оба были в нетрезвом состоянии, ехали на машине, принадлежавшей федерации футбола США, и активно спорили с полицейскими.

Несмотря на тяжелый характер Соло, сборная не могла обойтись без своего вратаря на Олимпиаде в Рио. Но зимой голкипер выразила сомнение по поводу участия в турнире из-за распространяющегося вируса Зика. Перед началом игр Соло выкладывала в твиттер фотографии в защитной маске со средствами от насекомых, желая, видимо, привлечь таким образом внимание бразильских фанатов.

Скандальная футболистка, которую попытались обидеть бразильцы

Внимание привлекла. В итоге болельщики каждое касание мяча вратарем освистывали и скандировали «Зика». Видимо, это повлияло на состояние голкипера, ведь за время турнира он сделал несколько крайне неоднозначных заявлений.

После поражения американок в четвертьфинальном матче со Швецией, Соло назвала своих соперниц «кучкой трусих». Такая реакция была вызвана оборонительной игрой шведок, переигравших США лишь по пенальти.

Ни олимпийскому комитету, ни федерации футбола США такие высказывания не понравились. И Соло снова отстранили от игр за сборную. На шесть месяцев. Такое решение шокировало спортсменку.

Соло заявила, что не готова вернуться в свой клуб «Сиэтл» и продолжить выступления в регулярном чемпионате. Поэтому она приняла решение завершить футбольную карьеру.

«Шесть месяцев дисквалификации, контракт расторгнут. Спустя 17 лет все кончено».

Весь мир
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ajoq
1473060138
Истеричка
Ответить
ateist90
1473062246
Жаль, ее, а фото действительно горячи))
Ответить
FanatSerj
1473062286
воопще пох, женский футбол это даже не порнография, а хуже. Бегают бабы в мужских труселях по колено, что за зрелище? хрень полная, развели там в пендосии толерастию и радуются.
Ответить
Pathfinder
1473064609
Хоуп, выходи за меня!
Ответить
ufos73
1473068053
Сиськи норм у нее, видно что без "добавок" )))
Ответить
alexis02lion
1473068747
Жаль. Хотя не будет больше скандалов, интриг и расследований. Тогда пусть рассчитывают только на нападение в сборной. 17 лет это очень много, зато нашим лучше - остальные вратари явно слабее её.
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1473074771
Боевая какая довай в UFC
Ответить
Kuban23
1473087870
ппц, нашли препарат маскирующий допинг - "Это врач посоветовал" - ну тогда ладно, выступай на олимпиаде. Уебки блеать.
Ответить
mihail1980
1473090051
в модели пусть идет
Ответить
seawave
1473148578
Зачетная девочка!)А мне нравится!
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+