Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нани в «Валенсии», траты «Рубина» и еще 3 главные трансферные ошибки лета


    3
    Голосов: 6
    25.08.2016 10:00
    Летнее трансферное окно традиционно радует большим количеством переходов. «Бомбардир» выделяет пятерку состоявшихся сделок, которые точно не оправдают себя хотя бы для одной из сторон.
    СПОЙЛЕРЫ
    Нани перешел в клуб, который разваливается. Джанера едва купили, а уже хотят выгнать. «Рубин» приобрел форварда, забивающего чуть больше одного раза в год. Рассказываем о самых главных провалах летнего трансферного окна.

    Нани

    Откуда: «Фенербахче»

    Куда: «Валенсия»

    Сумма: €8 млн

    Победитель Евро-2016 переходил в «Валенсию» с большими ожиданиями. Представление игрока выдалось ярким. Нани оригинально станцевал капоэйру, сразу расположив к себе фанатов. Но на этом все закончилось. Сам игрок продолжает надеяться на лучшее. «Валенсия» – клуб с большим потенциалом. «Здесь есть все условия, чтобы быть счастливым», – утверждает португалец. Однако результаты и клубная ситуация говорят об обратном. «Валенсия» испытывает денежные проблемы, а потому вынуждена выставлять на продажу лидеров клуба. В команде нездоровая обстановка, а еврокубки снова остаются только в мечтах. В первом туре «Валенсия» уступила аутсайдеру чемпионата «Лас-Пальмасу» (2:4). Похоже, Нани придется спасать команду от вылета, хотя ехал он в коллектив с совершенно другими амбициями.

    Кристиан Бентеке

    Откуда: «Ливерпуль»

    Куда: «Кристал Пэлас»

    Сумма: €31,2 млн

    «Переход Бентеке решит все проблемы. У нас возникали трудности с атакующими действиями, но теперь они решены», – наставник «Кристал Пэлас» Алан Пардью верит в безоблачное командное будущее. Летом из клуба ушел в «Эвертон» скоростной форвард Гейл, долгое время определявший игру коллектива Пардью. На его место Пардью предпочел пригласить за огромные деньги грузного Бентеке из «Ливерпуля». Теперь у тренера «Кристал Пэлас» остается два варианта: либо менять стиль игры команды под нового нападающего, либо заставить Бентеке бегать. «Думаю, в «Ливерпуле» мне могли дать больше шансов проявить себя», – упирается сам бельгиец. Юрген Клопп пытался, а Кристиан иногда даже забивал голы, но отказываться от собственных убеждений в «Ливерпуле» не стали. Бентеке продали за очень хорошие деньги, подписав нужных Клоппу футболистов. «Кристал Пэлас» же потратил все свои сбережения на мощный танк, которому будет тяжело найти применение.

    Джанер Эркин

    Откуда: «Фенербахче»

    Куда: «Интер»

    Сумма: бесплатно

    Все лето переход Джанера веселит любителей итальянской Серии А. Роберто Манчини лидер «Фенербахче» был очень нужен, но этот тренер в «Интере» больше не работает. Роберто по ходу межсезонья сменил Франк Де Бур, а Джанер с ужасом осознал свое положение в команде. «Интеру» турок больше не нужен. Миланский клуб даже попытался сбагрить Эркина обратно в «Фенербахче», но турки не захотели покупать футболиста, ушедшего от них свободным агентом. «Джанер хочет остаться в «Интере», но у нас есть конкретные предложения и от других европейских команд. Решение за клубом», – рассказывает агент футболиста. Хорошо еще, что Де Бур не захотел расстаться со всеми игроками, приобретенных при Манчини.

    Максим Лестьенн

    Откуда: ПСВ

    Куда: «Рубин»

    Сумма: €8,5 млн

    Главный обидчик московского ЦСКА в Лиге чемпионов теперь будет выступать в российском чемпионате. В ворота москвичей год назад Лестьенн забил дважды. Столько же он наколотил за три года выступлений в бельгийской, итальянской и голландской лигах. Бельгиец не обделен скоростью, но ужасно реализовывает моменты. Добавляются к этому и постоянные травмы, из-за которых Максим подолгу сидит на трибунах. За переход форварда «Рубин» явно переплатил. Кроме того, не совсем понятно, в каком амплуа будет использовать его Грасия и то, как на количество игрового времени Лестьенна повлияет лимит. Этот переход слишком неоднозначен, как неоднозначна пока и игра «Рубина», который испытывает проблемы с набором очков.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Петр Зелински

    Откуда: «Удинезе»

    Куда: «Наполи»

    Сумма: €14 млн

    Этого талантливого поляка ошибки коллег по футбольному цеху ничему не научили. Зелински давно интересовался «Ливерпуль», а «Удинезе» вряд ли хотел отдавать перспективного футболиста клубу из Италии. Но сам Петр выбрал именно вариант с «Наполи», о чем очень скоро должен пожалеть. Пример Маноло Габбьяндини, перешедшего в неаполитанский клуб из «Сампдории», выглядит показательным. Играет в старте Маноло теперь редко, а голы забивает по большим праздникам. Такое же будущее ждет и Зелински, чья карьера только-только начала развиваться. И тренер Маурицио Сарри, у которого поляк играл в «Эмполи», вряд ли ему поможет. «Наполи» же останавливаться не собирается. Неаполитанцы продвинулись в переговорах с «Болоньей» по трансферу Амаду Диавара – еще одного таланта, играющего в центральной линии поля, который обязательно составит Зелински конкуренцию.

    Пелле, Боатенг, Вальдес и еще семь идиотских трансферов лета

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Валенсия», ФК «Рубин», ФК «Интер»
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      alex_1322 25 августа 2016, 16:01

      Гейл ушел в Ньюкасл, в Эвертон - Боласи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 августа 2016, 13:19

      Ну Лестьен. Пока ситуация в Рубине ну очень плохая, есть вероятность, что тренера турнут, ну и новичков за ним сплавят. Так что перспективы у Лестьена не шибко какие. Там точно перебор с иностранцами возник и игры никакой не показывают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > Фан666 25 августа 2016, 13:30

      Ща Газай придет, вопрос с лимитом решится)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Фан666 25 августа 2016, 14:12

      Такое ощущение что Рубин знает больше, чем все остальные! Лимит должны отменить скоро! Или зачем такой набор легионеров???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb > ManUtd-Volgograd 25 августа 2016, 14:21

      Присоединяюсь! Был момент, когда Билялетдинов показал, как хорошо можно играть со своей молодёжью. Да, немного потом забуксовали, но вектор был правильный.
      А сейчас что? Вгрохали КУЧУ денег, за которые можно было бы подготовить не один десяток воспитанников. А где результат???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 25 августа 2016, 11:29

      Бесплатный турок это фигня, самый большой провал "Интера" - расторжение контракта с Манчини!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 августа 2016, 10:44

      Да, новички Рубина пока явно не оправдывают вложений.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11