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    Видео дня. Зинченко заставил Стерлинга лаять


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    06.08.2016 15:00
    Украинский полузащитник Александр Зинченко быстро освоился в Англии. Зинченко победил Рахима Стерлинга в игре в Fifa, заставив футболиста смешно отдуваться за поражение. «Бомбардир» показывает, как англичанин признал крутость своего оппонента.

    Александр Зинченко оказался крутым игроком в Fifa. Победив Рахима Стерлинга, украинец заставил того сначала признать крутость победителя, а затем лаять по-собачьи. Рахим в прекрасном стиле отбыл наказание, а пользователи интернета получили лишний повод поднять себе настроение.

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    Футболисты часто играют друг с другом в компьютерные симуляторы. Вот так, например, моделировали дерби Марко Ройс и Роман Нойштедтер, когда новоиспеченный русский еще выступал за «Шальке».

    Любят играть в компьютерный футбол и игроки «Барселоны».

    А футболисты «Челси», например, в прошлом сезоне выиграли компьютерных матчей едва ли не больше, чем реальных.

    «Чтобы стать мастером спорта по FIFA, надо выиграть турнир». Интервью «фифера» Kefir

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
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