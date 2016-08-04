Три убийственных спартаковских позорища в Лиге Европы

В 2011-м задорный матч в Варшаве против «Легии» окончился вничью 2:2, а в домашней игре «Спартак» быстро повел 2:0. Впрочем, еще в первом же тайме поляки сравняли результат, а уже в добавленные к основному времени минуты нанесли контрольный выстрел. Поражение было громким и унизительным для команды, которая весной того же года громила «Аякс» и доходила до четвертьфинала Лиги Европы.

Через пару лет «Спартак» с успехом выгнал топового тренера, не дав тому и полугода, и снова позвал Валерия Карпина, который устроил феерию в матче со швейцарским «Санкт-Галленом». 1:1 в гостях, а дома – унижение по полной программе. 2:4 от команды, которую краснодарская «Кубань» потом легко разделала в группе Лиги Европы.

И снова спартаковская легенда поднимает «Спартак» с колен. Только он что-то не поднимается, а наоборот с грохотом рушится на землю. С киприотами нашим всегда тяжко, но вылететь от них – все равно чудовищный позор. После гостевых 1:1 с АЕКом спартаковцы достойно держались дома в первом еврокубковом матче на «Открытие-Арене», а за минуту до конца основного времени пропустили решающий мяч. Все по классике, как оно и было раньше.

Леонид Арнольдович, а вам как, еще не надоело?

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