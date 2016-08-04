Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Три убийственных спартаковских позорища в Лиге Европы

В 2011-м задорный матч в Варшаве против «Легии» окончился вничью 2:2, а в домашней игре «Спартак» быстро повел 2:0. Впрочем, еще в первом же тайме поляки сравняли результат, а уже в добавленные к основному времени минуты нанесли контрольный выстрел. Поражение было громким и унизительным для команды, которая весной того же года громила «Аякс» и доходила до четвертьфинала Лиги Европы.

Через пару лет «Спартак» с успехом выгнал топового тренера, не дав тому и полугода, и снова позвал Валерия Карпина, который устроил феерию в матче со швейцарским «Санкт-Галленом». 1:1 в гостях, а дома – унижение по полной программе. 2:4 от команды, которую краснодарская «Кубань» потом легко разделала в группе Лиги Европы.

И снова спартаковская легенда поднимает «Спартак» с колен. Только он что-то не поднимается, а наоборот с грохотом рушится на землю. С киприотами нашим всегда тяжко, но вылететь от них – все равно чудовищный позор. После гостевых 1:1 с АЕКом спартаковцы достойно держались дома в первом еврокубковом матче на «Открытие-Арене», а за минуту до конца основного времени пропустили решающий мяч. Все по классике, как оно и было раньше.

Леонид Арнольдович, а вам как, еще не надоело?

[poll id=1084]

Бойся, «Спартак». Почему клубы из Кипра стали кошмаром для России

Крах «Спартака» и фанатская тоска. Лучшие фото с матча «Спартак» – АЕК

Новости по теме:

Комбаров: «Обязаны были выигрывать, но в ключевой момент облажались»

Червиченко: «Всю вину за вылет «Спартака» из Лиги Европы надо возложить на Аленичева»

Шмурнов: «Спартак» – не команда. Они наплевали на своих болельщиков»

Бубнов: «Результат матча «Спартак» – АЕК просто ужасен»

Ребров: «Поражение «Спартака»? А что тут говорить?»

Аленичев: «Не выпустил бы на поле Джано, если можно было бы вернуть время назад»

Тричковски: «Очень счастливы победить такую команду, как «Спартак»

Федун: «Останется ли Аленичев? Без комментариев»

Аленичев: «Надеюсь, Промес останется в «Спартаке»

Аленичев: «Хотел бы извиниться за этот позор»

Симонян: «Отставка Аленичева? Обращайтесь к Федуну»

Главный тренер АЕКа: «Не верим, что победили одну из крупнейших команд в Европе»

Лига Европы. «Спартак» проиграл АЕКу и вылетел из турнира

Грозный: «Спартак» в этом сезоне будет биться за золото»

Лига Европы Лига Европы Спартак Санкт-Галлен АЕК Легия Карпин Валерий Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lexa_Lexa
1470336926
Может в церковь им ходить начать, или к бабке какой сглаз снять
Ответить
markopolo
1470337083
Пи**расы!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Стас85
1470337134
уроды,опять масква позорит чемпионат наш...
Ответить
IBROSHKA
1470337382
Ребята обратитесь уже к экстрасенсам, ваша команда реально проклята на ней порча! Ну как команда с 2001 года в евро кубках только позорит свое славное имя да и Россию в целом?
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1470337649
Новый стадион , а проблемы старые.
Ответить
GM
1470338536
Изначально было понятно, что середнячку ЧР нечего делать в еврокубках. Убогое позорище в очередной раз показало свой "уровень". Уровень оказался ниже плинтуса.
Ответить
MAE
1470338653
Поздравляю спартак :)
Ответить
Беспринципный Дима
1470338680
Это Гинер судье занес, все против нас свистел судейка продажный
Ответить
roman230582
1470340196
Пальцев на теле человека не хватит чтобы пересчитать все позоры Спартака, на моей памяти первым был Кошице в 97
Ответить
_Kesh_Suntar_
1470363313
Спартак это что за команда?
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+