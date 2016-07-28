Бизнес > Футбол. Почему 90 миллионов за Игуаина – это нормально

Стадион «Сан Паоло» ревел так, что закладывало уши. Лысый мужчина в костюме средних лет в последний раз проверил микрофон, выдохнул, улыбнулся… и огласил арену криком: «Гол «Наполи»! Мяч забил номер девятый Гонсало…». По стадиону пронесся ответный возглас: «Игуаин!».

– Гонсало! – возвещал мужчина в костюме с кромки поля.

– Игуаин! – вторили ему трибуны.

Так в Неаполе последний раз приветствовали лишь Марадону. Нынешний аргентинский форвард, конечно, еще не заслужил такого обожания, как великий Диего, однако любовь к нему местных жителей пересекала все возможные границы.

Кто бы мог подумать, что вскоре настанет момент, когда его лицо будут вырезать с плакатов, развешанных по городу, а футболки с его фамилией наклеивать на мусорные баки. Да, этим летом Гонсало Игуаин перешел в «Ювентус» за 90 миллионов евро, вслед за рекордом по забитым мячам в Серии А, за сезон побив еще одно достижение – на этот раз самого дорогого трансфера Апеннин. Само собой, эта история вызвала огромный резонанс. Поступок Игуаина с точки зрения морали и заплаченная за него сумма – породили волну пересудов на эту тему. Давайте и мы попробуем разобраться, что же произошло.

Итак, несмотря на то, что в последние годы «Наполи» является, наверное, единственным конкурентом «Ювентуса» за скудетто, Гонсало все-таки пошел на повышение. Бомбардирским рекордам внутри страны и выступлениям в Лиге Европы и на групповой стадии Лиги чемпионов Игуаин предпочел борьбу за самые высокие места на континентальном уровне. Да и в плане зарплаты аргентинец уж точно не потерял. Мог бы Игуаин перебраться в другой клуб, не усиливая прямого конкурента? Конечно, мог. Мог и остаться в Неаполе до конца карьеры. Многие из нас горазды хаять футболистов за неверность клубам.

Но представьте ситуацию, при которой вам, профессиональному работнику фирмы, известной на региональном уровне, поступит предложение от компании, которую знает весь мир, да еще и с окладом, превышающим ваш нынешний. Прибавьте сюда то, что карьера футболиста, в отличие от наших карьер, скоротечна – 15-20 лет максимум, и поймете, почему спортсмены хотят за этот короткий промежуток получить от футбола максимум. Наверное, потому Игуаин и променял всеобъемлющую любовь Неаполя на туринские перспективы. Ни в коем случае не оправдывая поступок Гонсало, просто констатируем факт: как профессионала понять его можно. Многие в Неаполе говорят о том, что Марадона так бы не поступил. Но времена изменились – футбольную романтику с каждым годом вытесняет коммерция. Футбол сейчас – средство для заработка и прибыльный бизнес.

И тут-то мы и подбираемся ко второму вопросу. Стоит ли Игуаин таких денег? Как футболист? При всем уважении к нему, точно нет. Как медиафигура, на рекламном образе которого можно заработать огромные деньги? Определенно, да. Семь лет назад «Реал» примерно за те же деньги приобрел 24-летнего Криштиану Роналду, в свои годы звезду мирового масштаба. «Ювентус» – прекрасного, но не выдающегося форварда, которому в этом году стукнет 29. Да, с точки зрения платы за футболиста сумма в 90 миллионов евро – глупа и нелогична. Но с точки зрения коммерции – вполне оправдывает себя. Этим летом «Ювентус» с большой долей вероятности покинет главная медиаперсона «старой синьоры» последних лет – Поль Погба. Человек, который красуется на всех плакатах Турина, связанных с командой, человек, с которым подписывают колоссальные контракты различные бренды, за просмотр игры которого платят зрители, а телевизионщики отстегивают огромные деньги за права на трансляцию матчей команды. Все это идет в клубную копилку, и «Ювентусу» сейчас нужен в первую очередь не игрок, который поведет за собой команду в атаке, а лицо, которое будет гармонично смотреться на плакатах рядом с Буффоном и Дибалой.

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Банальный пример – три года назад «Ювентус» уже подписывал одного 29-летнего аргентинского форварда, который обладал незаурядным талантом. Речь, как вы уже догадались, о Карлосе Тевесе. За него «Ювентус» заплатил… 12 миллионов евро. Уступает ли Карлос в таланте Игуаину? Вряд ли. Однако на Тевесе не заработаешь – не поместишь на плакаты клубных магазинов, не запустишь с ним рекламную компанию, так как обыватель, не знакомый с его игрой, просто шарахнется от таких вывесок. Сами знаете почему. Потому «Ювентус» заплатил за Игуаина требуемую «Наполи» сумму, потому «Манчестер Юнайтед» выложит за Поля Погба более 100 миллионов, потому Грациано Пелле заработает за год в Китае 16 миллионов и так далее.

Еще один пример зарабатывания денег на игроках – Неймар. Благодаря тому, что «Сантос» сохранил права на игрока, клуб подписал контракты с такими спонсорами, как Panasonic, Unilever и Volskwagen.

«Неймар идеально подходит для нашей стратегии развития, – рассказывает президент «Сантоса» Альваро Рибейро. – У нас на футболках размещено 5 логотипов спонсоров. В Европе такого не увидишь. Когда мы пришли в клуб, то доходы от спонсоров составляли 3 млн. евро. В 2012 году эта сумма составила 13 млн. евро. Доходы от рекламы возросли на 100%. У нас есть Неймар. У одного Неймара 11 индивидуальных спонсоров. Он достиг этого благодаря нам. Мы создали и развили его бренд, когда в 2010 году отказали «Челси» в покупке. Тогда мы договорились с Неймаром о его зарплате. Было решено, что 70% будут платить спонсоры».

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Права на телетрансляцию – также важный доход в жизни любого клуба. Гранды европейского футбола зарабатывают десятки миллионов евро за сезон только от вложений телекорпораций. Выгоду от этого имеют все, потому и цены растут с каждым годом — где еще, кроме как не во время трансляции футбольного матча, вы получите аудиторию в десятки миллионов людей, которые увидят вашу рекламу? Собственно, потому клубы и могут позволить себе головокружительные контракты с игроками.

Более того, почти у каждого звездного футболиста сейчас есть контракты с различными брендами – начиная от фирм, производящих экипировки, и заканчивая сетями фаст-фудов. Одна знаменитая компания, специализирующаяся на производстве газированных напитков, так и вообще с помощью звезд футбола, снимавшихся в их рекламе, смогла убедить весь мир, что их напиток – одна из составляющих здорового образа жизни. За счет чего это у них получилось? За счет громких имен спортсменов, которые неплохо на этом заработали. Само собой, солидный процент пошел и клубам, за которые те выступали.

В конце концов, футбол – еще и игрушка для солидных дядек, которые в реальной жизни играют в футбольный симулятор. Многие из них вкладываются в футбол ради удовольствия и выписывают приобретенным клубам огромные суммы на трансферы, другие же рассматривают футбол как средство заработка и реально делают на нем деньги. Главный тренд последних сезонов – арабские шейхи, в прямом смысле слова не считающие деньги. Не останавливает их ни финансовый фэйр-плей, ни негодование фанатов. Они вкладываются футбол, чтобы продвигать свои компании в Европе и просто потому, что могут себе это позволить. О примерах «Манчестер Сити» и «ПСЖ», бывших середнячками до прихода шейхов, думаю, и рассказывать не стоит. Даже «Барселона», за всю свою историю принципиально не размещавшая логотипы спонсоров на футболках (от UNICEF «Барса» не получала ничего, это была благотворительная акция), пала под напором восточных капиталовложений.

Собственно, вот почему многомиллионному переходу талантливого, но не гениального Игуаина – не стоит удивляться. На наших глазах – лакмусовая бумажка того, что происходит в футбольном мире. Бизнес превратил его в первоклассное зрелище, для многих ставшее смыслом жизни. Мы с интересом следим за миллионными капиталовложениями, осуждаем футболистов, гонящихся за длинным рублем, следим как на футбольном небосклоне зажигаются новые звездочки, которые вскоре станут лицами новых рекламных кампаний. Таких людей, как Франческо Тотти, выступающих за родной клуб только из-за любви к нему, все меньше. Романтическая эпоха остается в прошлом.

Да, футбол сейчас совсем другой, нежели раньше. У футболистов на первом месте – трофеи, у клубов – деньги. В этом спорте крутятся огромные суммы, баснословные контракты. Колоссальные доходы – колоссальные расходы. Таковы правила игры. Нам же, простым зрителям, остается смириться с этим и просто наблюдать за тем, как футболисты уровня Игуаина показывают свои умения на футбольном поле, и наслаждаться их игрой. А сколько он стоит? Да какая разница? В конце концов, разве ради этого мы смотрим футбол?

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