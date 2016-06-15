Россия проиграла Словакии. Черышев стал игроком «Вильярреала». Дайджест событий дня

Россия уступила Словакии в матче Евро-2016

Второй тур группового этапа Евро-2016 открывали своим матчем сборные России и Словакии. Россияне уступили сопернику со счетом 1:2. Результат встречи словаки обеспечили еще в первом тайме за счет голов Вайсса и Гамшмика. Ответный гол на счету Дениса Глушакова. Сборная Словакии набирает три очка, в активе России осталось одно очко. Во втором матче группы завтра встретятся сборные Англии и Уэльса.

«Не вижу смысла выносить претензии на обозрение общественности». Репортаж с матча сборных России и Словакии

Румыния и Швейцария поделили очки

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Швейцарии и команда Румынии сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Богдана Станку швейцарцы ответили точным ударом Адмира Мехмеди. После этой игры Швейцария имеет четыре очка, румыны – одно. Напомним, в этой группе также выступают сборные Франции и Албании, которые свой матч начнут в 22:00 по московскому времени.

Российские болельщики подрались со словацкими после матча в Лилле

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:2. После встречи в Лилле произошла массовая драка между болельщиками команд с использованием пиротехники. Ранее УЕФА наложил на сборную России условную дисквалификацию, которая превратится в реальную в том случае, если российские фанаты продолжат участие в беспорядках, но это касается только территории стадионов.

Зобнин официально стал игроком «Спартака»

Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин перешел в «Спартак». Презентация игрока прошла в клубном музее. «Спартак» и «Динамо» заключили соглашение по трансферу одного из самых талантливых молодых футболистов России. Поздравляю всех с этим событием. Сегодняшняя презентация проходит в спартаковском музее. Роман может убедиться, что он переходит в клуб с самой богатой историей и традициями в нашей стране. Мы будем и в дальнейшем практиковать представление новых игроков в зале славы», – сказал по этому поводу генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

«Вильярреал» подписал пятилетний контракт с Черышевым

Полузащитник «Реала» Денис Черышев перешел в «Вильярреал». Стороны подписали пятилетний контракт. Напомним, ранее Черышев уже выступал за «Вильярреал» в сезоне-2014/15, проведя 40 матчей во всех турнирах и отметившись семью голами, а также десятью результативными передачами.

Россию не дисквалифицируют за файер в матче со Словакией

Россия продолжит выступление на Евро-2016, не смотря на зажженный файер на трибуне во время матча Россия – Словакия. Источник в УЕФА сообщил, что максимум, что грозит РФС за это нарушение, – денежный штраф. При этом, если делегат УЕФА не отразит это в итоговом протоколе, никаких санкций не последует.

Онлайн: Сборная России-24. Все о наших на Евро

Мхитарян желает уйти из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна, рассказал о планах на будущее своего клиента. «Манчестер Юнайтед» – уникальный шанс для Мхитаряна. Он хочет перейти туда», – сказал Райола.

«Волга» из Нижнего Новгорода будет расформирована

Нижегородская «Волга» не сыграет в новом сезоне ФНЛ в связи с расформированием. Такое решение было принято правлением клуба. «На последнем правлении ФК «Волга» принято решение о расформировании клуба – в новом сезоне команда не будет выступать в Футбольной национальной лиге», – сказано в заявлении на сайте клуба.

Словакия выиграла у сборной России. Румыния сыграла вничью со Швейцарией. Главные события 6-го дня Евро