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  • Россия проиграла Словакии. Черышев стал игроком «Вильярреала». Дайджест событий дня

Россия проиграла Словакии. Черышев стал игроком «Вильярреала». Дайджест событий дня

Россия уступила Словакии в матче Евро-2016

Второй тур группового этапа Евро-2016 открывали своим матчем сборные России и Словакии. Россияне уступили сопернику со счетом 1:2. Результат встречи словаки обеспечили еще в первом тайме за счет голов Вайсса и Гамшмика. Ответный гол на счету Дениса Глушакова. Сборная Словакии набирает три очка, в активе России осталось одно очко. Во втором матче группы завтра встретятся сборные Англии и Уэльса.

«Не вижу смысла выносить претензии на обозрение общественности». Репортаж с матча сборных России и Словакии

Румыния и Швейцария поделили очки

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Швейцарии и команда Румынии сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Богдана Станку швейцарцы ответили точным ударом Адмира Мехмеди. После этой игры Швейцария имеет четыре очка, румыны – одно. Напомним, в этой группе также выступают сборные Франции и Албании, которые свой матч начнут в 22:00 по московскому времени.

Российские болельщики подрались со словацкими после матча в Лилле

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:2. После встречи в Лилле произошла массовая драка между болельщиками команд с использованием пиротехники. Ранее УЕФА наложил на сборную России условную дисквалификацию, которая превратится в реальную в том случае, если российские фанаты продолжат участие в беспорядках, но это касается только территории стадионов.

Зобнин официально стал игроком «Спартака»

Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин перешел в «Спартак». Презентация игрока прошла в клубном музее. «Спартак» и «Динамо» заключили соглашение по трансферу одного из самых талантливых молодых футболистов России. Поздравляю всех с этим событием. Сегодняшняя презентация проходит в спартаковском музее. Роман может убедиться, что он переходит в клуб с самой богатой историей и традициями в нашей стране. Мы будем и в дальнейшем практиковать представление новых игроков в зале славы», – сказал по этому поводу генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

«Вильярреал» подписал пятилетний контракт с Черышевым

Полузащитник «Реала» Денис Черышев перешел в «Вильярреал». Стороны подписали пятилетний контракт. Напомним, ранее Черышев уже выступал за «Вильярреал» в сезоне-2014/15, проведя 40 матчей во всех турнирах и отметившись семью голами, а также десятью результативными передачами.

Россию не дисквалифицируют за файер в матче со Словакией

Россия продолжит выступление на Евро-2016, не смотря на зажженный файер на трибуне во время матча Россия – Словакия. Источник в УЕФА сообщил, что максимум, что грозит РФС за это нарушение, – денежный штраф. При этом, если делегат УЕФА не отразит это в итоговом протоколе, никаких санкций не последует.

Онлайн: Сборная России-24. Все о наших на Евро

Мхитарян желает уйти из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна, рассказал о планах на будущее своего клиента. «Манчестер Юнайтед» – уникальный шанс для Мхитаряна. Он хочет перейти туда», – сказал Райола.

«Волга» из Нижнего Новгорода будет расформирована

Нижегородская «Волга» не сыграет в новом сезоне ФНЛ в связи с расформированием. Такое решение было принято правлением клуба. «На последнем правлении ФК «Волга» принято решение о расформировании клуба – в новом сезоне команда не будет выступать в Футбольной национальной лиге», – сказано в заявлении на сайте клуба.

Словакия выиграла у сборной России. Румыния сыграла вничью со Швейцарией. Главные события 6-го дня Евро

Чемпионат Европы Европа Россия Спартак Вильярреал Манчестер Юнайтед Волга Боруссия Д Мхитарян Генрих Зобнин Роман Черышев Денис
Комментарии (12)
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LOKOfanatik19
1466024036
Скоро никто не будет вылетать из РФПЛ, потому что никто не сможет финансировать команды из ФНЛ...
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TUMS
1466024508
Игры не было после пропущенного гола.
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Ilya250904
1466027635
Изи проиграли!
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homyachok82
1466027792
Ребят, мы никогда не будем играть нормально в футбол и побеждать при такой бестолковой и продажной системе подбора игроков!Те, кто может сыграть-им не дают возможность расти и развиваться,а с пенсионеров, которых Слуцкий привез из ЦСКА на Евро-толку и не было и нет и не будет!Позор был полнейший а не игра со Словаками, устоять перед Англией и тупо слить Словакам-этого я никогда не пойму!Другие игроки сборной борются, играют,а наши как гол пропустят-так поперек поля катают и не знают даже что с мячом делать! В аренду за рубеж их половина клубов отдала бы-глядишь бы играть научились-так нет, они себе цену заламывают такую,что Месси отдыхает.А на поле за страну уже второе Евро сливают и ни стыда ни чего-зарплаты и так капают не хило в банках,зачем напрягаться?Просто ужас, нет слов...
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Strig
1466046804
Лучше бы дисквалифицировали чем смотреть на дворовый футбол нашей крманды
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Ильгизар И
1466046957
???????
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Пельш 1
1466050159
Это и стоило ожидать. В России умеют играть в футбол 150 млн., а 11 не умеют! Гнать их надо ! И платить за такую игру им надо по 15000 рублей в месяц, а то зажрались бродяги. Получают миллионы, а в голове мысли только о своём бизнесе, вывод " Да на фига мне этот футбол". Звёзды блин - олени , а не звёзды!!!!!!!
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pik54
1466056557
Остался один шанс Уэльс.
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Lexa_Lexa
1466058350
Хоть за Черышева порадуемся
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lihindic
1466059556
чё весь матч не играть как в концовке... писец какой-то...
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