Русское поле экспериментов. Что мы узнали из поражения сборной России

Схема под Англию

Сегодня мы узнаем ответ на важный вопрос: решится ли Рой Ходжсон сыграть в матче с нашей сборной по формации 4-3-3. От задачи уместить на поле двух проведших великолепный сезон форвардов голова сейчас болит не только у Слуцкого. Удобнейший вариант для обеих команд – сыграть в три нападающих, что Ходжсон и делал в двух последних товарняках. Оба раз удачно, причем не только исходя из счета на табло. Коуч до сих пор мечется между многочисленными вариантами (на каждую позицию в атаке есть по 2-3 шикарных игрока), но, похоже, две кандидатуры незыблемы. Конечно же, это Варди и Кейн.

Но остерегайтесь от сравнений, Смолов и Дзюба – нападающие совсем иного склада. И проблема, скорее, не в том, что Дзюба – не Кейн, а в том, что Смолов – не Варди. Кажется, что играть в три нападающих с сильнейшей командой группы – огромный риск. Но против англичан сейчас априори будет адски сложно. 4-3-3 же позволяет закрыть наиболее опасные зоны. Первостепенная задача Смолова и Кокорина состоит не в заколачивании мячей, а в постоянном прессинге сумасшедших крайних защитников (тут тоже, куда не плюнь, везде человек-ракета) и контроле за флангом. Оба наших вингера в матче с чехами были сосредоточены преимущественно на оборонительной работе, держа в уме, что рывки Гебре Селасси – пешая прогулка в сравнении с забегами Варди и Стерлинга. Тактика сдерживания прослеживалась и в центре поля, где обитает еще одна атомная бомба англичан. Нейтрализовывать ее, судя по всему, будет прекрасно отыгравший Денисов и самая адекватная замена Дзагоеву – Олег Иванов.

Сам Слуцкий на послематчевой пресс-конференции сравнил систему игры чехов со словацкой, однако уточнил, что задачи смоделировать соперника не было. Безусловно, 4-3-3 выглядит логичным вариантом и для этого матча, но, исходя из намеренно оборонительных задач, вчера мы увидели именно подготовку к Англии, на которую сейчас и брошены силы всех работников сборной.

Проблемы в обороне

Но как раз с флангами наша команда в итоге и не справилась: оба гола пришли именно оттуда. Первый стал итогом эксперимента с Торбинским, который провел матч неуверенно. Это он позволил Гебре Селасси, который терроризировал его весь матч, выполнить тот самый навес. Ситуация выглядит совсем печально, учитывая, что Слуцкий судорожно пробует варианты на место левого защитника: вся троица (Комбаров, Щенников, Торбинский) провела не лучший сезон. Наверняка, выбора падет на Комбарова, но это выбор из трех зол, ведь все мы знаем, как Дмитрий обороняется в сборной.

Общей же проблемой стала идея Слуцкого действовать с высокой линией обороной, скопированная из больших еврокубковых матчей ЦСКА. Это еще одно отличное оружие от скоростной атаки англичан и валлийцев, но вчера оно совершенно не работало, периодически упуская даже медлительных чехов. К концу матча совсем выдохся Смольников, что привело к голевому прострелу с его фланга. Что было дальше, вы прекрасно видели: без пары Березуцкий-Игнашевич сборная по-прежнему уязвима.

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Беда с креативом в центре поля

Анализировать проблему замены Дзагоева в матче с чехами сложно, поскольку стариковские скорости матча не позволяли Иванову раскрыть его умения разгонять атаки пасом. Во втором тайме на эту позицию пробовался Головин, но отыграл не лучше провального матча с французами. Пока пара Денисов-Иванов смотрится лучшим выбором: по крайней мере, заметных ошибок в оборонительной игре у них не было, да и мяч в этой зоне ходил неплохо. Проблемы у сборной начинаются выше.

Слуцкий позаимствовал одну из худших идей Капелло: поставил Шатова на позицию разыгрывающего. Так итальянец пытался заменить Широкова. Будем надеяться, что нынешний тренер делал то же самое. Насколько Олег великолепен на фланге, настолько же он уныл в центре. Тут никакая статистика и нарезки не нужны: достаточно просто сравнить таймы. С выходом Мамаева Шатов ушел на любимый левый фланг, и в атаке наконец-то появился хоть какой-то намек на сыгранность. Но к реальной опасности это в итоге не привело. Слуцкий будет выбирать, но основных кандидатуры теперь две: Широков и Мамаев.

Дзюба – запасной вариант

Судя по всему, Слуцкий сделал выбор в пользу Смолова. Возможно, он попробует ту же троицу в матче с сербами, но убедить в ее несостоятельности может и прошедшая игра. По беговой работе к Смолову и Кокорину нет претензий. По регулярному возвращению в оборону они могут быть. А вот, что касается атаки, то как минимум слева там все очень плохо. Если говорить о навесах, то сложности на обоих флангах. В таком случае теряется смысл наигрывать Дзюбу.

Голов во втором тайме забито не было, но атака смотрелась живее. При том, что даже краснодарских сиамских близнецов будто бы разделили, Смолова передачами находили другие игроки. Да и Шатов слева куда адекватнее даже в контексте оборонительной тактики: лигочемпионские матчи «Зенита» не дадут соврать. При таком варианта остается лишь один вопрос: ждать пока Мамаев и Смолов воссоздадут связку в сборной или же пробовать наигрывать другой вариант?

Кокорину гарантировано место в старте

Не случайно его фамилию в прошлом пункте пришлось аккуратно обойти. Александр сейчас имеет такие же гарантии на место в основе, как и Акинфеев. О восторгах тренерского штаба говорили еще после матча с Францией. Но все ясно было и до него: первое, что сделал Слуцкий с приходом в сборную – поставил Александра на правый фланг. С тех пор каждый матч он начинает там. Так Леонид Викторович нашел своего «Мусу» (футбол тренера армейцев подразумевает хотя бы одного флангового игрока, способного на реактивные рывки), а заодно и обеспечил страховку Смольникову: Кокорин с осени стал так пахать сзади, как не делал этого никогда.

Вчера молодой миллионер раскрылся еще и в роли плеймейкера: даже в эпизоде с голом он до последнего искал адресат для паса. Понимая, что со старостью Широкова и потерей Дзагоева былой креатив в центре никак не воссоздать, Слуцкий раскидал его по разным участкам поля. Главным плеймейкером вчера выступил Кокорин, который не только привычно пытался разгонять атаки, но и направлял их передачами.

Нагрузки

Главная причина, почему судить о вчерашнем матче нельзя по результату – это то самое насилие, которое Слуцкий организовал футболистам на сборах. Он едва ли не копирует систему Хиддинка перед Евро-2008, давая сумасшедшие нагрузки в непростой для этого среде. На убыль они пошли лишь перед матчем: теперь в день проводится по одной тренировке, команда входит в другой режим. Об усталости говорят все футболисты, их же движение в матче об этом кричит. У чехов подготовительный этап начался раньше, потому они априори были в лучшей форме. Также объяснимо, почему провалились конкретные игроки: не все одинаково переносят нагрузки. Игнашевич, Комбаров и Смолов даже провели матч в специальных GPS-датчиках. Это еще один лабораторный опыт Слуцкого и его команды специалистов. Весь матч же стал полем для экспериментов. Главное, чтобы они дали стройную теорию побед к Чемпионату Европы.

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