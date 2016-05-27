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    Прочистить пушку. Почему Венгер должен остаться в «Арсенале»


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    Голосов: 0
    27.05.2016 10:00
    Несмотря на обильно льющуюся критику на «Арсенал» и Арсена Венгера, «Бомбардир» поясняет, почему «канонирам» не стоит менять тренера.
    СПОЙЛЕРЫ
    Одни любят Арсена в «Арсенале», другие мечтают поскорее от него избавиться. Кто прав в этой ситуации? Мы постарались найти правильный ответ.

    За что критикуют

    В последнем матче сезона на «Эмирейтс» оператор выхватывал фанатов с плакатами «Венгер: на выход», «Время перемен», «Арсенал» – не Арсен» и так далее, после чего сосредотачивался на менее многочисленной группировке болельщиков, с баннерами в стиле «Я верю в Венгера». Данные кадры – лучшее олицетворение того, что сейчас происходит в «Арсенале». Мнение людей, поддерживающих и симпатизирующих «канонирам», разделилось уже давно, однако сейчас пропасть между ними особо глубока.

    Время перемен. Как фанаты «Арсенала» ведут войну с Венгером

    «Арсенал» вновь не смог занять первое место в АПЛ, вылетел на ранней стадии Лиги чемпионов и так и не укрепил состав звездным новичком. Действительно, есть к чему придраться. Всех собак спустили на главного тренера – по мнению многих, Арсен Венгер изжил себя в Лондоне, и в клубе настало время перемен. Нынешний сезон был отличным шансом для команды из северного Лондона завоевать первое за много лет чемпионство – ставший чемпионом «Лестер» набрал всего 80 очков (худший результат АПЛ с сезона-2010/11), «Челси» полностью провалил первую часть первенства, «Манчестер Юнайтед» старался усвоить философские новации ван Гала, его сосед не мог наладить игру в обороне, а «Ливерпуль» только привыкал к новым требованиям Юргена Клоппа.

    Однако и в «Арсенале» проблем хватало. В сентябре прошлого года Венгер заявил, что ему не нужен новый нападающий, и он обойдется набором Жиру-Уэлбек-Уолкотт, каждый из которых способен забить 20 голов за сезон. Забили 31. Правда, на троих. В итоге «канониры» не добрали огромное количество очков из-за отсутствия травмированных форвардов и слабой реализации находившихся в строю. Вмешались и травмы – «Арсенал» привычно вошел в тройку самых травматичных команд лиги. За весь сезон повреждения получили 26 (!) игроков команды, и многие из них не один раз. Выручила бы Арсена длинная скамейка запасных, но и тут возникли проблемы – адекватно заменить выбывших оказалось просто некем, и даже приход в зимнее трансферное окно Мохаммеда Эль-Ненни не исправил ситуацию.

    Как итог – вновь упущенный шанс на чемпионство и море критики с призывами отправить главного тренера в отставку.

    За что восхваляют

    Как бы ни ругали Венгера, он уже давно сросся с «Арсеналом». В свое время Арсен пришел в команду из японской J-лиги и поставил ей самую зрелищную игру во всей Европе. Да, золотые времена «канониров» уже позади, однако стиль «Арсенала» до сих пор узнаваем в любой точке планеты.

    Множество фанатов «пушкарей» поддерживают мнение, что уж лучше пусть их команда играет в тот комбинационный ажурный футбол, не завоевывая трофеи в каждом сезоне, нежели «Арсенал» будет брать один титул за другим с помощью моуриньевских «автобусов» и многомиллионных закупок всех и вся на трансферном рынке.

    Вспомните, как Арсен реанимировал карьеру Месута Озила, выкинутого из «Реала», как вписал в игру команды Алексиса Санчеса, провернул трансфер Петра Чеха – и это только свежайшие примеры. Если перечислять всех, кому Венгер дал дорогу в большой футбол и сделал звездами мирового масштаба, придется расписать еще не одну страницу.

    Итог

    Несмотря на все гневные тирады в адрес Венгера, проблема «Арсенала» не в главном тренере. Арсен за годы в клубе научился выжимать максимум из имеющихся ресурсов, работать с теми игроками, на которых у руководства хватает средств и всеми возможными способами справляться с ежегодными эпидемиями травм, сражаясь за трофеи сразу на нескольких фронтах.

    Вопрос в том, чего хочет руководство. Трофеев? Пора приобрести еще нескольких звездных игроков уровня Санчеса и Озила. Стабильной игры? Самое время сменить медицинскую службу, при которой футболисты получают более полусотни травм за сезон.

    Но главное – вспомните, сколько эмоций вам подарил тот гол Джека Уилшира в ворота «Норвича»? Как вы восхищались игрой Тьерри Анри? Как рукоплескали выдающимся передачам молодого Фабрегаса? Все это – заслуга исключительно Венгера. Он уже всем все давно доказал и имеет право оставаться в клубе столько, сколько считает нужным. Для него «Арсенал» уже давно больше, чем просто команда. И только он знает, что же ей действительно нужно.

    Time to say goodbye. Почему с Арсеном Венгером не нужно церемониться

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: TheGuardian, Standard, Mirror, DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 24 июня 2016, 21:01

      Арсенал и Венгер - близнецы братья,
      Кто больше батюшки футбола ценен?
      Мы говорим Венгер - подразумеваем Арсенал,
      Мы говорим Арсенал - подразумеваем Венгер!

      0
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      Рейтинг: +31

      Den_N_V 30 мая 2016, 10:17

      Полностью за! Арсен - легенда!

      1
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      Рейтинг: +22

      boggp 27 мая 2016, 16:05

      Успех в тех, кого воспитала школа клуба + доверие тренера, а не покупка или аренда *-)
      Лучше чем результат этого сезона - т.е. серебро в конкуренции Арсенал не получит (2сезона)
      пока не изменит стратегию : не потратишь - не заработаешь :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      pipboy47 27 мая 2016, 13:22

      Во-первых, меняли уже медслужбу. И вроде даже не раз. Не помогло. Травмы как преследовали нас, так и преследуют. Раз дело не в медиках, значит дело в методах тренировок.
      Во-вторых, руководство дает Венгеру столько денег, сколько он запросит. Или вы всерьез считаете, что прошлым летом руководство зажало денег Венгеру на трансферы полевых игроков? После того, как он купил Озила и Санчеса?
      В-третьих, Венгер излишне сентиментален. Его попытка построить "семью" в команде приводит к тому, что продлеваются контракты с вечными лазаретчиками вроде Диаби, Уилшера, Росицки. Да, потенциально это одни из лучших полузащитников в мире, но что от них толку, если они все время в лазарете?
      В общем видно, что статью писал человек, который за игрой Арсенала не следит, а если и следит, то сквозь пальцы. Венгер может выиграть АПЛ в следующем году, так как слишком много перестроек будет в командах конкурентах, но самое лучшее, что он после этого может сделать - уйти с гордо поднятой головой.

      -2
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 27 мая 2016, 12:19

      Не согласен с автором.
      1. Разве не Венгер отвечает за трансферы? Игроки высокого уровня просто не идут к нему, потому что знают - с Венгером АПЛ/ЛЧ не выиграть.
      2. Разве не Венгер может поменять мед службу? И в ней ли вообще дело?

      Венгер идеальный бизнесмен, при небольшом бюджете он стабильно в топ-4 и плей-офф ЛЧ. Но это ли нужно фанатам Арсенала?

      -2
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 27 мая 2016, 12:09

      спасибо

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 27 мая 2016, 10:44

      Хорошая статья.

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 27 мая 2016, 10:17

      Хорошая статья. Спасибо автор.

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