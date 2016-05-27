Прочистить пушку. Почему Венгер должен остаться в «Арсенале»

За что критикуют

В последнем матче сезона на «Эмирейтс» оператор выхватывал фанатов с плакатами «Венгер: на выход», «Время перемен», «Арсенал» – не Арсен» и так далее, после чего сосредотачивался на менее многочисленной группировке болельщиков, с баннерами в стиле «Я верю в Венгера». Данные кадры – лучшее олицетворение того, что сейчас происходит в «Арсенале». Мнение людей, поддерживающих и симпатизирующих «канонирам», разделилось уже давно, однако сейчас пропасть между ними особо глубока.

Время перемен. Как фанаты «Арсенала» ведут войну с Венгером

«Арсенал» вновь не смог занять первое место в АПЛ, вылетел на ранней стадии Лиги чемпионов и так и не укрепил состав звездным новичком. Действительно, есть к чему придраться. Всех собак спустили на главного тренера – по мнению многих, Арсен Венгер изжил себя в Лондоне, и в клубе настало время перемен. Нынешний сезон был отличным шансом для команды из северного Лондона завоевать первое за много лет чемпионство – ставший чемпионом «Лестер» набрал всего 80 очков (худший результат АПЛ с сезона-2010/11), «Челси» полностью провалил первую часть первенства, «Манчестер Юнайтед» старался усвоить философские новации ван Гала, его сосед не мог наладить игру в обороне, а «Ливерпуль» только привыкал к новым требованиям Юргена Клоппа.

Однако и в «Арсенале» проблем хватало. В сентябре прошлого года Венгер заявил, что ему не нужен новый нападающий, и он обойдется набором Жиру-Уэлбек-Уолкотт, каждый из которых способен забить 20 голов за сезон. Забили 31. Правда, на троих. В итоге «канониры» не добрали огромное количество очков из-за отсутствия травмированных форвардов и слабой реализации находившихся в строю. Вмешались и травмы – «Арсенал» привычно вошел в тройку самых травматичных команд лиги. За весь сезон повреждения получили 26 (!) игроков команды, и многие из них не один раз. Выручила бы Арсена длинная скамейка запасных, но и тут возникли проблемы – адекватно заменить выбывших оказалось просто некем, и даже приход в зимнее трансферное окно Мохаммеда Эль-Ненни не исправил ситуацию.

Как итог – вновь упущенный шанс на чемпионство и море критики с призывами отправить главного тренера в отставку.

За что восхваляют

Как бы ни ругали Венгера, он уже давно сросся с «Арсеналом». В свое время Арсен пришел в команду из японской J-лиги и поставил ей самую зрелищную игру во всей Европе. Да, золотые времена «канониров» уже позади, однако стиль «Арсенала» до сих пор узнаваем в любой точке планеты.

Множество фанатов «пушкарей» поддерживают мнение, что уж лучше пусть их команда играет в тот комбинационный ажурный футбол, не завоевывая трофеи в каждом сезоне, нежели «Арсенал» будет брать один титул за другим с помощью моуриньевских «автобусов» и многомиллионных закупок всех и вся на трансферном рынке.

Вспомните, как Арсен реанимировал карьеру Месута Озила, выкинутого из «Реала», как вписал в игру команды Алексиса Санчеса, провернул трансфер Петра Чеха – и это только свежайшие примеры. Если перечислять всех, кому Венгер дал дорогу в большой футбол и сделал звездами мирового масштаба, придется расписать еще не одну страницу.

Итог

Несмотря на все гневные тирады в адрес Венгера, проблема «Арсенала» не в главном тренере. Арсен за годы в клубе научился выжимать максимум из имеющихся ресурсов, работать с теми игроками, на которых у руководства хватает средств и всеми возможными способами справляться с ежегодными эпидемиями травм, сражаясь за трофеи сразу на нескольких фронтах.

Вопрос в том, чего хочет руководство. Трофеев? Пора приобрести еще нескольких звездных игроков уровня Санчеса и Озила. Стабильной игры? Самое время сменить медицинскую службу, при которой футболисты получают более полусотни травм за сезон.

Но главное – вспомните, сколько эмоций вам подарил тот гол Джека Уилшира в ворота «Норвича»? Как вы восхищались игрой Тьерри Анри? Как рукоплескали выдающимся передачам молодого Фабрегаса? Все это – заслуга исключительно Венгера. Он уже всем все давно доказал и имеет право оставаться в клубе столько, сколько считает нужным. Для него «Арсенал» уже давно больше, чем просто команда. И только он знает, что же ей действительно нужно.

Time to say goodbye. Почему с Арсеном Венгером не нужно церемониться