Луческу возглавит «Зенит». «МЮ» объявит об отставке ван Гаала. Дайджест событий дня

Черчесов фигурирует в списке кандидатов на пост тренера «Локомотива»

Главный тренер варшавской «Легии» Станислав Черчесов интересен руководству московского «Локомотива», которое не собирается продлевать контракт с нынешним наставником команды Игорем Черевченко из-за непопадания клуба в еврокубки. Сообщается, что президент «Локо» Ольга Смородская встретилась с тренером польского клуба, но договориться стороны пока не сумели. Сам же Черчесов переговоры опровергает: «Несколько минут назад прилетел из Мадрида, где вчера смотрел матч «Барселоны» с «Севильей». В субботу меня не было в Москве, так как я был в Риме на финальном матче Кубка Италии».

Стадион «Зенита» снова здорово подорожал

Новый стадион «Зенита» на Крестовском острове будет стоить еще на четыре миллиарда дороже. По словам главы аппарата бюджетно-финансового комитета (БФК) законодательного собрания Санкт-Петербурга Людмилы Дьяконовой, будет подана соответствующая поправка. Напомним, что строительство стадиона началось в 2007 году, а его стоимость тогда составляла 6,7 миллиарда рублей. Сейчас по состоянию на начало 2016 года официальная смета стадиона составила 34,9 миллиарда рублей.

Луческу в «Зените»: 15 миллионов евро за три года

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу действительно очень близок к тому, чтобы возглавить санкт-петербургский «Зенит». По сообщениям различных СМИ, румынский специалист будет связан с клубом трехлетним контрактом и станет получать по пять миллионов евро за сезон. Также сегодня стало известно, что на встрече с Луческу присутствовал председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер. Вероятность прихода 70-летнего тренера в «Зенит» оценивается весьма высоко.

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А вот и первый трансфер межсезонья в РФПЛ

«Урал» сразу же обозначил активность на трансферном рынке, уже подписав центрального защитника «Войводины» Радована Панкова. Этот футболист был частью чемпионской команды Сербии, выигравшей молодежный чемпионат мира в прошлом году. Один из известных итальянских порталов сравнил Панкова по потенциалу со знаменитыми соотечественниками – Видичем и Ивановичем. По молодости оба этих парня, помнится, как раз успели поиграть в России.

«МЮ» расстался с ван Гаалом. Правда?

Похоже, что да. Официального подтверждения от клуба пока еще не было, но английские СМИ уверены: сегодня руководство «Манчестер Юнайтед» уже объявило Луи ван Гаалу об увольнении, а вместе с 64-летним голландцем клуб покинули и его помощники. Сообщается, что в ближайшие несколько дней «МЮ» возглавит Жозе Моуринью, который подпишет с «красными дьяволами» пятилетний контракт. Мы уже слышали это сотню раз, но скоро узнаем об этом официально.

Цифра дня. Кошмарный антирекорд Луи ван Гаала

В «Шальке» сообщили о смене Нойштедтером гражданства

Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер в ближайшее время получит гражданство РФ и поедет на чемпионат Европы в составе сборной России. Информацию подтвердил директор немецкого клуба по связям с общественностью Томас Шпигель: «Роман Нойштедтер действительно получит российское гражданство и сможет выступать за сборную России».

Варан пропустит Евро-2016, вместо него вызвали Рами

Защитник «Севильи» Адиль Рами лишился отпуска, но получил приятный бонус к победе в Лиге Европы – он поедет на Евро-2016 вместо защитника «Реала» и сборной Франции Рафаэля Варана, который не сможет помочь своей команде на этом турнире из-за травмы. У Варана диагностировано растяжение задней поверхности бедра, а восстановление займет, по меньшей мере, месяц.

В заявке Италии все меньше звучных имен

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Антонио Конте отобрал 30 игроков для подготовки к Евро-2016, семеро из которых будут исключены перед самим турниром. Впрочем, даже в расширенном списке не оказалось защитника «Зенита» Доменико Кришито, также в окончательную заявку не попадут Андреа Пирло, Себастьян Джовинко и Марио Балотелли. Имена трех десятков итальянцев, сражающихся за попадание в состав, можно изучить здесь.

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