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Кошмары Рафа. Самый неудачный сезон для Бенитеса

Межсезонье

Начиналось все хорошо. Бенитес едва не вывел «Наполи» в финал Лиги Европы и получил заслуженное повышение. От предложения сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» отказался бы только безумец. И Бенитес поехал в Мадрид.

Умные пиарщики королевского клуба сразу вспомнили, что Рафа начинал карьеру игрока в резервной команде «Реала» – «Кастилье». Имиджмейкеры решили надавить на чувства преданных мадридских болельщиков: столичные газеты наполнились рассуждениями, что новый тренер отлично понимает тонкости испанского футбола, а сам Бенитес заявил: «Я упорно работал для того, чтобы достичь успеха и вернуться домой. Это было моей целью. Но надеюсь, что это только начало».

Возвращение блудного сына, однако, оказалось не таким успешным.

Испания

У нейтральных болельщиков работа Бенитеса в Мадриде оставила неоднозначное впечатление. Там, где «Реал» обязан побеждать, он побеждал. 5:0 против «Бетиса», 6:0 против «Эспаньола». И уже совсем издевательские 10:2 с «Вальекано». Если кто-то захочет оправдать Бенитеса, ему будет, что вспомнить.

Но в Испании такие победы не запоминаются. И даже воспринимаются негативно, как снижающие уровень всего чемпионата. Больше запомнились болельщикам и руководству ничьи с «Атлетико» и «Малагой» и поражения от «Севильи» и «Вильярреала». Каждая ошибка Бенитеса досконально разбиралась испанскими журналистами, которые искали причины неудачной игры то в отношениях между тренером и Роналду, то в неправильной трансферной политике руководства, то в уходе легендарного капитана Касильяса.

Два матча окончательно поставили точку в испанском ренессансе Бенитеса. Сначала «Реал» был разгромлен в домашнем «Эль Классико» (0:4), а затем не смог обыграть «Валенсию» (2:2). После потери очередных очков «королевский клуб» решил попрощаться со своим любимым воспитанником.

Перес настолько испортил отношения с Бенитесом, что согласился поменять его на Зидана, чей тренерский опыт ограничивался лишь не совсем удачной работой во все той же злополучной «Кастилье». Если Рафа действительно считал работу в «Реале» «возвращением домой», ему, наверное, очень обидно, что «молодой» и неопытный Зидан до последнего тура боролся за чемпионство и вывел команду в финал Лиги Чемпионов.

Англия

Окончательным дефолтом в кризисе Бенитеса стало еще одно возвращение – теперь уже в АПЛ. В Англии его помнили как человека, победившего в самом крутом финале в истории «Лиги Чемпионов» («Ливерпуль» – «Милан»). И готовы были простить неудачу в Испании.

«Ньюкасл» шел в зоне вылета, и разумным было пригласить опытного тренера, хорошо знакомого с английским футболом. Рафа договорился на 6 миллионов фунтов в год и поехал спасать «сорок». Не спас. Победил лишь в трех матчах и поднял команду с 19 места на… 18-е. «Ньюкасл» снова вылетел. Уже второй раз за последние семь лет.

Стать героем Рафа снова не смог.

Что дальше?

В родном «Реале» Бенитеса успел за семь месяцев испортить отношения едва ли не с каждым футболистом, а в Англии не смог стал героем, спасшим легендарный клуб. Вернуться в Италию, где он неплохо тренировал «Наполи», тоже проблематично – у неаполитанцев все и так хорошо. Команда заняла второе место, а ее лучший бомбардир Гонсало Игуаин стал абсолютным рекордсменом по числу голов в Серии А за один сезон. У руководства нет претензий к главному тренеру, и в возвращении Бенитеса «Наполи» не нуждается.

В начале сезона Рафаэль Бенитес был топовым тренером, которого пригласили в один из самых сильных и богатых клубов мира. Сейчас он вылетел в Чемпионшип и может закончить тренерскую карьеру.

Вы все еще считаете Моуриньо главным неудачником года?

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Англия Реал
Комментарии (5)
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roman230582
1463911194
Ожидаемые провалы, особенно в Реале, до сих пор не понимаю, как можно было поменять Анчелотти на Беню
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Дима97
1463911999
эх..ну как же был хорошо его Ливерпуль
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Madridist05
1463934904
не ну Моуриньо рельно жестоко провалился Рафа хоть с Реалом на 3 месте шёл а и в Лиги Чемпионов был успешен а Моуриньо на 12 месте был
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Madridist05
1463934946
Приятно что Каса спомнили даже на денюху не позравили его сдесь
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roskaz
1464195468
В Реале у него была заноза, в лице КриРо, поэтому и не задалось. А вот в Челси например он за пол года проделал хорошую работу, в каманде наладилась комбинационная игра, игроки выглядели свежо благодаря своевременным ротациям, большая безпроигрышная серия под занавес сезона. Но судьба не позволила ему остаться в стане синих, а жаль.
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