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  • Ночной кошмар. Террористы убили 16 болельщиков «Реала» из-за ненависти к футболу

Ночной кошмар. Террористы убили 16 болельщиков «Реала» из-за ненависти к футболу

Боевики террористической организации Исламское государство (запрещена в России) совершили нападение на фан-клуб мадридского «Реала» в иракском городе Балад. Трое террористов расстреляли из АК-47 людей в кафе, где находилась ассоциация поклонников испанского футбольного клуба. 16 человек погибли, еще 20 получили ранения. Нападавшие скрылись, а один из них взорвался рядом с рынком при попытке задержания. Террористический ужас снова заявил о себе в полный голос на футболе. Особо впечатлительным не рекомендуется смотреть кадры ниже.

Террористы ворвались в кафе около полуночи и напали на людей, которые собрались, чтобы посмотреть старые записи матчей мадридского «Реала». Президент фан-клуба заявил, что причиной нападения стала нелюбовь к футболу, поскольку, по их мнению, поведение болельщиков является антимусульманским видом деятельности. Сожженное тело одного из подозреваемых в нападении было повешено за пределами кафе.

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Весь мир
Комментарии (14)
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Айзен 87
1463172527
они походу свинину ели, вот и дикари напали
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slavа0508
1463200833
Вот с чем надо бороться всеми силами господа Европейцы,а не плести интриги вокруг России,Мои соболезнования родным и близким ,,,,,
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ljrljr0505
1463203970
нелюди.
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Алекс 89
1463205895
п... какой-то
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арейская
1463213091
И в самом деле ужас! Когда-нибудь это прекратиться, когда-же люди станут людьми?
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stanislav2017
1463214995
ЧУДОВИЩНО!
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jet andy
1463237625
Смерть дикарям из ИГ!
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Vasilij 1985
1463266353
Смерть дикарям из ИГ!
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Ronaldinho R10
1463274459
Шакалы.Когда нападать с АК-47 на безоружных - так герои,а как выйти в честном бою против настоящих русских солдат - мочатся в портки и умоляют о пощаде.Животные.Пощады не будет.
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gunduzaqayev
1464687881
....УРОДЫ!Как можно смешивать ФУТБОЛ с Политикой?
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