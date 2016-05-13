Ночной кошмар. Террористы убили 16 болельщиков «Реала» из-за ненависти к футболу

Боевики террористической организации Исламское государство (запрещена в России) совершили нападение на фан-клуб мадридского «Реала» в иракском городе Балад. Трое террористов расстреляли из АК-47 людей в кафе, где находилась ассоциация поклонников испанского футбольного клуба. 16 человек погибли, еще 20 получили ранения. Нападавшие скрылись, а один из них взорвался рядом с рынком при попытке задержания. Террористический ужас снова заявил о себе в полный голос на футболе. Особо впечатлительным не рекомендуется смотреть кадры ниже.

Террористы ворвались в кафе около полуночи и напали на людей, которые собрались, чтобы посмотреть старые записи матчей мадридского «Реала». Президент фан-клуба заявил, что причиной нападения стала нелюбовь к футболу, поскольку, по их мнению, поведение болельщиков является антимусульманским видом деятельности. Сожженное тело одного из подозреваемых в нападении было повешено за пределами кафе.

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