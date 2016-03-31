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    Рикошет года. Как попасть на Евро, получив мячом по заднице


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    Голосов: 0
    31.03.2016 19:36
    Юношеская сборная Дании надолго запомнит, как оформила путевку на чемпионат Европы благодаря глупейшему рикошету в матче со Швейцарией. Они посмеялись и отпраздновали, а «Бомбардир» рассказал и показал, как все произошло.

    А дело было так. Отборочный турнир к Евро-2016 среди сборных для игроков в возрасте до 17 лет, и матч группового этапа между Швейцарией и Данией, который катится к ничьей 1:1. Что еще больше запутывает ситуацию в группе. И тут на северян словно с неба сваливаются три очка.

    Фактически для того, чтоб принести датчанам победу Никласу Якобсену понадобилось просто пробегать мимо, а затем увернуться от мяча, который выносил защитник. Только и всего. В итоге получилось так, что швейцарец запулил его прямо по пятой точке Якобсена, и мяч по какой-то совершенно странной дуге перелетел через голкипера.

    Таким образом, благодаря веселому рикошету Дания одержала вторую победу в группе и уже квалифицировалась на чемпионат Европы (U17), который пройдет в Азербайджане в период с 5 по 21 мая нынешнего года. Швейцарцы же себе задачу усложнили, и, скорее всего, только победа над Шотландией в послезавтрашнем матче сумеет вывести их из группы. Впрочем, Швейцарии может хватить и четырех очков, а вот сборной России недостаточно было и шести – наши даже с таким запасищем вылетели с турнира из-за худшей разницы мячей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: foxsports.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +21

      Kot Begemot 1 апреля 2016, 11:14

      ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 1 апреля 2016, 06:22

      Чего только не бывает и на игре и в жизни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 31 марта 2016, 20:48

      Когда делаешь жопой пахнет Европой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      photo21 31 марта 2016, 20:29

      да теперь этого парня в Реал отправят. Такая техника...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 31 марта 2016, 19:54

      Только в России фраза "через жопу", означает очень плохо. Вот в Дании - наоборот

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > BoltCX 31 марта 2016, 22:01

      Ну, кому как. Швейцарцы, например, в данном случае с русскими очень даже солидарны

      0
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      ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa > BoltCX 1 апреля 2016, 13:06

      если бы россия была человеком она вращалась похлеще гитлера от ваших упоминаний

      0
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