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    Тимати, Билан, иеромонах Фотий и другие эксперты для «Матч ТВ»


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    Голосов: 0
    05.02.2016 19:00
    «Матч ТВ» уволил Василия Уткина, зато активно сотрудничает с новыми лицами спортивного телеэфира. Елена Ваенга и Влад Лисовец уже выступили экспертами, а экстрасенс предсказывала будущее Луи ван Гаалу. «Бомбардир» показывает, кто из звезд шоу-бизнеса окажется в кадре, чтобы сделать канал ближе к народу

    Елена Ваенга говорит о хоккее

    Для начала модельер Александр Васильев научит Сергея Шнурова и Юрия Дудя быть ближе к народу в выборе одежды

    Ирина Аллегрова будет работать у кромки поля. Кто ж решится отказать «Императрице» в просьбе о флеш-интервью?

    Если есть Аллегрова – то где-то рядом и Алла Пугачева. С Максимом Галкиным, естественно.

    Чтобы получить благословение церкви – можно пригласить победителя телешоу «Голос» Иеромонаха Фотия

    А его наставника в песенном творчестве Григория Лепса – ведущим. Рюмка водки – на столе, в красной кружке

    Чтобы привлечь домохозяек – Стаса Михайлова в эксперты!

    Тех, кто не отреагирует – «добить» Юрой Шатуновым

    Молодому поколению – Дима Билан

    Для бабушек – Лев Лещенко

    Новости футбола в формате R`n`B от Тимати

    Как же без Владимира Вольфовича?

    Если будем играть со сборной Болгарии – эксперт Филипп Киркоров

    Впрочем – больше Киркорова, в любом случае!

    Больше юмора!

    А Василий Уткин? Женить его срочно!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 6 февраля 2016, 07:21

      А ведущие какие ужасные,где они их набирают?жены и дети поди,зачем вообще там женщины?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 5 февраля 2016, 22:27

      Пока так кандебобрик у руля толку будет ноль... экспертов на канале нет футбольных звезды там нахрен не уперлись.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 февраля 2016, 22:10

      Абсолютный полный ПОХ, лишь бы трансляции АПЛ, РПЛ и ЛЧ, ЛЕ, КХЛ и Эль Класико баловали.
      Хоть Уткин интересный комментатор, но абсолютно на него пофиг, пусть лучше сам спортом займется, а то совсем разжирел и спит на трансляциях.

      0
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 5 февраля 2016, 21:49

      Полная бредятина!не спортивный канал а попсятина в стиле муз тв.

      0
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      Рейтинг: +10

      bugor7310 5 февраля 2016, 21:31

      такто канал нормальный только политизированный навка кабаева валуева в заставках жалко нет

      0
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      Рейтинг: +12

      1389 5 февраля 2016, 21:05

      vernite ntv+

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      Рейтинг: +21

      Дмитрий Савенков 5 февраля 2016, 20:49

      Боюсь, что так и будет

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 5 февраля 2016, 19:59

      Интервьюером послематчевым андрей малахова
      Ну а экспертом давайте игоря прокопенко

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 5 февраля 2016, 19:58

      бред

      1
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 5 февраля 2016, 19:22

      хорошие идеи...

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