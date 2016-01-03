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  • Слуцкий вошел в сотню лучших тренеров мира. «Барселона» готова продать Тер Штегена. Дайджест событий дня

Слуцкий вошел в сотню лучших тренеров мира. «Барселона» готова продать Тер Штегена. Дайджест событий дня

 

Кравец и Гросскройц прошли медосмотр в "Штутгарте"

Нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец и полузащитник "Галатасарая" Кевин Гросскройц прошли медицинский осмотр в "Штутгарте". Детали трансферов пока не согласованы с клубами, однако ожидается, что первый перейдет в немецкий клуб на правах аренды, а второй будет выступать за "швабов" на полноценной основе. 

Ниасс заинтересовал еще два клуба АПЛ

Нападающий "Локомотива" Умар Ниасс, в покупке которого заинтересован "Челси", привлек внимание еще двух английских команд – "Эвертона" и "Астон Виллы". Однако сообщается, что конкретных предложений железнодорожникам от этих клубов пока не поступало.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за "Локомотив" 15 матчей и забил в них восемь голов. 

Зимнее трансферное окно. Ниасс может оказаться в "Челси"

Слуцкий занял 56-е место в рейтинге лучших тренеров мира

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике возглавил список лучших клубных тренеров года по версии coachworldranking.com. Второе место занял экс-наставник "Спартака" Унай Эмери, тренирующий сейчас "Севилью", на третьем месте расположился главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола.

Леонид Слуцкий, возглавляющий ЦСКА, занял 56-е место. В сотню лучших тренеров вошли также три украинских специалиста: Сергей Ребров ("Динамо" Киев) – 16-е место, Мирон Маркевич ("Днепр") – 31-е место и Юрий Вернидуб ("Заря") – 91-е место.

"Порту" готов продать Имбула

Полузащитник "Порту" Жилберт Имбула может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Напомним, 23-летний француз присоединился к "драконам" полгода назад, однако за это время так и не смог закрепиться в португальской команде.

"Мы знаем, что "Порту" хочет продать Имбула. На данный момент у нас не было никаких контактов с другими клубами, но мы готовы вести переговоры", – отметил агент футболиста. 

Трансферная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.

"Барселона" хочет за Тер Штегена 20 миллионов

"Барселона" готова продать своего голкипера Марка-Андре Тер Штегена в "Ливерпуль", но не менее, чем за 20 миллионов фунтов. В приобретении вратаря заинтересован главный тренер английского клуба Юрген Клопп, однако стороны не могут сойтись в цене.

Сообщается, что англичане предлагают за игрока 10 миллионов фунтов.

"Рома" арендует Эль-Шаарави с правом выкупа

Форвард "Милана" Стефан Эль-Шаарави, выступающий в "Монако" на правах аренды, может перейти в "Рому". Римляне договорились с "Миланом" об аренде игрока сборной Италии с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро. Выкуп станет обязательным после того, как Эль-Шаарави проведет опеределенное количество матчей.

Сообщается, что на таких же условиях футболист переходил и в "Монако", однако французы отказались от услуг нападающего в связи с тем, что тот не отметился результативными баллами в первой половине сезона.

"Атлетико" заинтересовался Игало

Мадридский "Атлетико" заинтересован в трансфере нападающего"Уотфорда" Одионе Игало. 26-летний форвард в 20 матчах АПЛ забил 14 голов, чем привлек к себе внимание испанского клуба.

Игало желает закончить текущий сезон в составе своей нынешней команды. Он не планирует рассматривать предложения со стороны до открытия летнего трансферного окна.

10 футболистов АПЛ, которых пора сплавить куда подальше

АПЛ. "Челси" разгромил "Кристал Пэлас"

В матче 20-го тура АПЛ "Челси" со счетом 3:0 одержал победу над "Кристал Пэлас".

Таким образом, лондонский клуб поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. В последней встрече тура "Эвертон" не сумел одолеть "Тоттенхэм", игра закончилась со счетом 1:1.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Кристал Пэлас – Челси – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Оскар, 29; 0:2 – Виллиан, 60; 0:3 – Коста, 66.

Эвертон – Тоттенхэм – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Леннон, 22; 1:1 – Алли, 45.

Испания. Примера Челси ЦСКА Барселона Рома Эль-Шаарави Стефан Гросскройц Кевин тер Стеген Марк-Андре Игало Одион Имбула Жанелли Ниасс Умар Слуцкий Леонид
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