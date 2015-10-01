«И это вот они «МЮ» обыграли? М-да...». Фоторепортаж с матча ЦСКА - ПСВ

ЦСКА и ПСВ (3:2) выдали очень запоминающийся матч. Но даже если вы что-то забыли, то мы освежим вашу память фоторепортажем из Химок.

ЦСКА – ПСВ – 3:2. Как это было

Перед началом матча хорошее настроение было только у легионеров

Алексей Березуцкий еще в первом тайме понимал, что так просто все быть не может

Марио Фернандес передает в камеру приветы домой. Соления и костюм для карнавала остались за кадром

Когда Ахмед Муса никуда не бежит, он не знает, что ему делать

"И это вот они "МЮ" обыграли? М-да.."

"Ребят, а можно я уже домой пойду?"

Юрген Локадия рассказывает Сейду Думбия, что он звезда Эредвизии. Ивуариец не впечатлен

Второй пенальти Сейду Думбия решил бить с закрытыми глазами. Результат всем известен

"Все вопросы по пенальти вон к тому джентльмену с сигарой в ВИП-ложе"

Лусиано Нарсинг неожиданно захотел обнимашек с Марио Фернандесом

Игорь Акинфеев готов был смести всех, дабы прервать свою серию...

...но это не помогло...

...и Игорь крепко задумался о количестве комментариев, которые снова будут писать пользователи

Судя по выражению лица, Юрген Локадия мыслями где-то очень далеко. И ему там явно нравится

Именно так и закончился матч

В первом тайме голландцы были готовы сдаться, но воспряли духом во втором

"Ви не сьможите обыграть пеэсьве". Алан Дзагоев во всю пародирует злопахателей ЦСКА

Джеффри Брума что-то явно о вас знает...

Игрок ПСВ понял, что его снимают и сделал привычный для себя "дакфэйс"

Тот неловкий момент, когда "люди в черном" почему-то не в черном

10 лучших голов второго тура Лиги чемпионов