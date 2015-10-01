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    • «И это вот они «МЮ» обыграли? М-да...». Фоторепортаж с матча ЦСКА - ПСВ

    «И это вот они «МЮ» обыграли? М-да...». Фоторепортаж с матча ЦСКА - ПСВ


    0
    Голосов: 0
    01.10.2015 12:15
    ЦСКА и ПСВ выдали очень запоминающийся матч. Но даже если вы что-то забыли, то мы освежим вашу память фоторепортажем из Химок
    <p><em>ЦСКА и ПСВ (<a href="https:///online/86995" target="_blank"><strong>3:2</strong></a>) выдали очень запоминающийся матч. Но даже если вы что-то забыли, то мы освежим вашу память фоторепортажем из Химок.</em></p> <p><a href="https:///articles/443992" target="_blank"><strong>ЦСКА – ПСВ – 3:2. Как это было</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443687963__MG_829 4.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Перед началом матча хорошее настроение было только у легионеров</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443687976__MG_839 2.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Алексей Березуцкий еще в первом тайме понимал, что так просто все быть не может</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443687984__MG_860 7.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Марио Фернандес передает в камеру приветы домой. Соления и костюм для карнавала остались за кадром</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688000__MG_867 2.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Когда Ахмед Муса никуда не бежит, он не знает, что ему делать</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688009__MG_871 7.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>"И это вот они "МЮ" обыграли? М-да.."</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688019__MG_875 9.jpg" style="height:489px; width:720px" /></p> <p>"Ребят, а можно я уже домой пойду?"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688027__MG_876 1.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Юрген Локадия рассказывает Сейду Думбия, что он звезда Эредвизии. Ивуариец не впечатлен</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688048__MG_878 0.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Второй пенальти Сейду Думбия решил бить с закрытыми глазами. Результат всем известен</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688058__MG_884 3.jpg" style="height:478px; width:720px" /></p> <p>"Все вопросы по пенальти вон к тому джентльмену с сигарой в ВИП-ложе"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688079__MG_893 6.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Лусиано Нарсинг неожиданно захотел обнимашек с Марио Фернандесом</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688090__MG_895 9.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Игорь Акинфеев готов был смести всех, дабы прервать свою серию...</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688100__MG_9003.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>...но это не помогло...</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688109__MG_900 8.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>...и Игорь крепко задумался о количестве комментариев, которые снова будут писать пользователи</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688119__MG_915 5.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Судя по выражению лица, Юрген Локадия мыслями где-то очень далеко. И ему там явно нравится</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688130__MG_921 6.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Именно так и закончился матч</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688140__MG_923 2.jpg" style="height:496px; width:720px" /></p> <p>В первом тайме голландцы были готовы сдаться, но воспряли духом во втором</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688148__MG_932 4.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>"Ви не сьможите обыграть пеэсьве". Алан Дзагоев во всю пародирует злопахателей ЦСКА</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688160__MG_8846.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Джеффри Брума что-то явно о вас знает...</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688170__MG_9235.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Игрок ПСВ понял, что его снимают и сделал привычный для себя "дакфэйс"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443688179_IMG_929 0.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Тот неловкий момент, когда "люди в черном" почему-то не в черном</p> <p><a href="https:///articles/444029" target="_blank"><strong>10 лучших голов второго тура Лиги чемпионов</strong></a></p>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Алина Банькова
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (1)
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    CSKA №1
    1443697557
    Молодцы!!!
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