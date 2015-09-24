«Зенит» хочет купить Черышева. ЦСКА может продлить аренду Думбия. Дайджест событий дня

Стадион ЦСКА достроят до конца года, 10 болельщиков «Арсенала» были задержаны после дерби с «Тоттенхэмом». «Бомбардир» представляет подборку главных событий дня

Стадион ЦСКА достроят до конца года, 10 болельщиков «Арсенала» были задержаны после дерби с «Тоттенхэмом». «Бомбардир» представляет подборку главных событий дня.

Думбия может задержаться в ЦСКА

ЦСКА может продлить аренду форварда Сейду Думбия, контракт которого принадлежит "Роме". Арендное соглашение между сторонами заканчивается в конце этого года.

"Мы можем продлить его аренду. Но по взаимному согласию сторон. Тут есть много факторов. Во-первых, будут ли у "Ромы" реальные предложения от других команд по трансферу Сейду. Во-вторых, как сложится судьба ЦСКА в чемпионате, как далеко пройдем в Лиге чемпионов. В общем, вопрос открыт", - заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Также Бабаев рассказал о недовольстве со стороны «Ромы» по трансферу Думбия. Текст заявления можно прочитать здесь.

Черышев может зимой покинуть Мадрид

Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев вызвал интерес у четырех клубов Европы.

Это "Зенит", "Валенсия", "Севилья" и "Ливерпуль". Хавбек провел в этом сезоне на поле лишь 14 минут против "Гранады" и хотел бы получать больше игровой практики в преддверие Евро-2016.

Стали известны все участники 1/8 кубка России

Сегодня прошел второй игровой день 1/16 кубка России. Главной неожиданностью стало поражение «Рубина» от «СКА-Энергии» (0:2), и победа «Химок» над «Мордовией» (1:0)

Результаты и обзор всех матчей 1/16, а также пары 1/8 можно посмотреть в нашем материале

Гвардиоле предложен новый контракт

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб предложил главному тренеру Хосепу Гвардиоле продлить контракт.

"Я позитивно настроен в отношении продления контракта Гвардиолы. Мы сделали ему прекрасное предложение, от которого невозможно отказаться просто так. В ближайшие несколько недель у нас будет с ним серьезный разговоров, и именно тогда все решится. Мы бы хотели еще раз выиграть Лигу чемпионов – с Гвардиолой на тренерской скамейке", – сказал функционер.

Напомним, действующий контракт испанского специалиста истекает в конце сезона.

ЦСКА скоро достроит свой стадион

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Москва ФМ" сообщил, что постройка стадиона московского ЦСКА близится к завершению.

"В настоящее время работы идут активно, и до конца года основной объем строительства планируется завершить", – сказал он.

На данный момент конструкции трибун уже готовы, ведется монтаж лифтов, внутренних инженерных систем, а также устройство фасадов.

Новый стадион "армейцев" будет вмещать 27 тысяч человек. На арене будет установлено 127 так называемых "скайбоксов" – мест повышенной комфортности.

После матча «Тоттенхэм» - «Арсенал» произошли задержания

Полиция Лондона подтвердила, что арестовала десятерых болельщиков "Арсенала" после беспорядков, которые произошли в ходе матча против "Тоттенхэма" в рамках 1/16 Кубка Английской Лиги. Им вменяется нарушение общественного порядка, а также причинение ущерба. В ходе матча на "Уайт Харт Лэйн" фанаты "канониров" отрывали баннеры с символикой хозяев. Сообщается, что футбольная федерация Англии может применить санкции к обоим клубам.

В Европе прошли матчи чемпионатов

Во Франции в драматичном матче «Монако» обыграл «Монпелье» (3:2), благодаря голу Фабиньо на последних минутах

А в Италии «Аталанта» сломила сопротивление «Эмполи» (1:0).