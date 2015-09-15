Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вольфсбург» - ЦСКА- 1:0, «Реал» – «Шахтер»- 4:0, ПСВ – «Манчестер Юнайтед»- 2:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов


    4
    Голосов: 3
    15.09.2015 21:00
    В Европе наконец стартует полноценная Лига чемпионов. За первым игровым дня группового этапа можно уютно и с комфортом следить в нашем онлайне

    23:38 Всем спасибо за внимание. Завтра на том же месте. Не забывайте!

    23:37 Вот и ПСВ с "МЮ" доиграли. 2:1 выиграли голландцы, что стало главной неожиданностью первого игрового дня.

    23:35 Закончились и остальные матчи. Вот их результаты

    ПСЖ – «Мальме» - 2:0

    «Реал» – «Шахтер» - 4:0

    «Галатасарай» – «Атлетико» - 0:2

    «Манчестер Сити» – «Ювентус» - 1:2

    «Бенфика» - «Астана» - 2:0

    «Севилья» - «Боруссия» М - 3:0

    23:33 ВСЕ! Закончился матч "Вольсбург" - ЦСКА. 0:1 проигрывают "армейцы". Ничего страшного. Лиха беда начала!

    23:25 Альваро Мората выводит "Ювентус" вперед

    23:23 Роналду оформляет хет-трик в ворота "Шахтера"

    23:19 Этим парням интерснее всего смотреть матч «Севилья» - «Боруссия» М

    23:16 Поль Погба сегодня противостоит Яя Туре, а Депай - своей бывшей команде

    23:12 ЮВЕ СРАВНИВАЕТ! 1:1! Марио Манджукич!

    23:08 Удваивает преимущество "Севилья". Отвратительна на старте сезона гладбахская "Боруссия"

    23:05 Почти синхронно забили ПСВ, "Бенфика" и "Реал". Раскочегаривается Лига. РАСКОЧЕГАРИВАЕТСЯ!

    23:03 "ПСЖ" забивает второй гол родной команде Златана. Сделал это Эдинсон Кавани

    23:00 "Ювентус" пропускат. Ну, или "Сити" забивает. Как кому угодно

    22:58 Второй пропускает "Шахтер". К сожалению. Роналду реализует пенальти. Еще и Тарас Степаненко красную получил. Беда....

    22:56

    22:53 Наши казахстанские друзья пропускают. Нико Гаитан забивает за "Бенфику"

    22:51 ЛОРД НА ПОЛЕ! Бендтнер меняет Доста у "Вольфсбурга"

    22:49 Кевин гамейро с пенальти открывает счет в матче "Севилья" - "Боруссия" Менхенгладбах

    22:47 Отдохнули? Даже, если нет, то мы начинаем вторые таймы!

    22:36 Все ушли на перерыв. Как вам Лига чемпионов? Не разочаровала?

    22:33 ПСВ забивает в ворота Де Хеа в раздевалку! 1:1! Интрига!

    22:30 Перерыв в матче "Вольфсбург" - ЦСКА. И скучно, и грустно... Верим в Леонида. Ждем выхода Думбия

    22:28 Мемфис Депай забивает своему бывшему клубу

    22:24 Пропускает ЦСКА. Дракслер забивает. Давайте без шуток про "сухарь", ладно?...

    22:17 Ой-йо. Тяжелейшую травму получает Люк Шоу из "МЮ". Здоровья англичанину!

    22:16 Карим Безема забивает "Шахтеру"

    22:15 Вот таким будет этот сезон Лиги чемпионов. Верите, что "Барса" возьмет второго "ушастого" подряд?

    22:12 СРАЗУ! Второй! 2:0 повел "Атлетико" в Турции. И опять Гризман. Дубль француза. Уйдет в "Реал" за 100 миллионов?

    22:05 "Атлетико" открывает счет в матче с "Галатасараем"! Антуан Гризман отличился

    22:03 Если вы вдруг забыли, то Россия-матушка жуть какая большая. Ребята с Дальнего Востока, отпишитесь в комментах, как вы там?

    21:50 Первый пошел! ПСЖ открывает счет. Анхель Ди Мария забиает "Мальме". А игру, к слову, эту судит Сергей "Русский Коллина" Карасев.

    21:45 Поехали! Это будет здорово!

    21:40 И так пришло время расходится по кружкам по интересам. «Бомбардир» предлагает Вам 2 текстовые трансляции «Вольфсбург» - ЦСКА и «Реал» - «Шахтер». А также вы можете посмотреть в видео формате матчи «Манчестер Сити» - «Ювентус», «Галатасарай» - «Атлетико» и ПСВ – «Манчестер Юнайтед». В перерыве встречаемся здесь и обмениваемся впечатлениями.

    21:35 Вторая доза составов. Но вы не бойтесь. Они не менее стартовые, чем были до этого

    21:30 Этихад Стэдиум готовится принимать самую громкую пару сегодняшнего дня «Манчестер Сити» – «Ювентус»

    21:25 Вот вам забойная доза стартовых составов самых статусных участников сегодняшнего вечера

    21:20 Очень крутое превью ко всей Лиге чемпионов от французского "ПСЖ". «Звездные войны» - вечны

    21:18 А вот стартовые составы участников главного для нас матча дня

    21:15 Сегодня прошла игра Юношенской Лиги УЕФА. И молодые "армейцы" одержали волевую победу над "волками". Почин задан. Требуем продолжения банкета!

    21:10 Если еще не успели, то почитайте наш материал о сопернике московского ЦСКА – «Вольфсбурге».

    21:00 Добрый вечер! «Бомбардир» начинает самый лигочемпионский онлайн событий во Вселенной! Через 45 минут будут сыграны 8 матчей

    ПСЖ – «Мальме»

    «Реал» – «Шахтер»

    «Вольфсбург» - ЦСКА

    ПСВ – «Манчестер Юнайтед»

    «Галатасарай» – «Атлетико»

    «Манчестер Сити» – «Ювентус»

    «Бенфика» - «Астана»

    «Севилья» - «Боруссия» М

    Каковы ваши прогнозы, друзья?

    Источник: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      фарход 15 сентября 2015, 22:46

      Игорёк та молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 15 сентября 2015, 22:39

      Пока всё как ожидалось ,,,ЦСКА команда для только для внутреннего пользования ,где есть родные судья и пендали в каждом матче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 15 сентября 2015, 22:33

      Беззубо и уныло. Дзага - сплошные косяки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 15 сентября 2015, 21:33

      Псв 0:3 Мю
      Реал 2:0 Шахтер Д
      Манчестер сити 2:1 Ювентус
      Вольфсбург 3:2 Цска М
      Псж 3:0 Мальме
      Севилья 4:1 Боруссия М
      Галатасарай 2:1 Атлетико М
      Бенфика 3:0 Астана

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11