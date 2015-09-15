«Вольфсбург» - ЦСКА- 1:0, «Реал» – «Шахтер»- 4:0, ПСВ – «Манчестер Юнайтед»- 2:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов

23:38 Всем спасибо за внимание. Завтра на том же месте. Не забывайте!
23:37 Вот и ПСВ с "МЮ" доиграли. 2:1 выиграли голландцы, что стало главной неожиданностью первого игрового дня.
23:35 Закончились и остальные матчи. Вот их результаты
ПСЖ – «Мальме» - 2:0
«Реал» – «Шахтер» - 4:0
«Галатасарай» – «Атлетико» - 0:2
«Манчестер Сити» – «Ювентус» - 1:2
«Бенфика» - «Астана» - 2:0
«Севилья» - «Боруссия» М - 3:0
23:33 ВСЕ! Закончился матч "Вольсбург" - ЦСКА. 0:1 проигрывают "армейцы". Ничего страшного. Лиха беда начала!
23:25 Альваро Мората выводит "Ювентус" вперед
23:23 Роналду оформляет хет-трик в ворота "Шахтера"
23:19 Этим парням интерснее всего смотреть матч «Севилья» - «Боруссия» М
23:16 Поль Погба сегодня противостоит Яя Туре, а Депай - своей бывшей команде
23:12 ЮВЕ СРАВНИВАЕТ! 1:1! Марио Манджукич!
23:08 Удваивает преимущество "Севилья". Отвратительна на старте сезона гладбахская "Боруссия"
23:05 Почти синхронно забили ПСВ, "Бенфика" и "Реал". Раскочегаривается Лига. РАСКОЧЕГАРИВАЕТСЯ!
23:03 "ПСЖ" забивает второй гол родной команде Златана. Сделал это Эдинсон Кавани
23:00 "Ювентус" пропускат. Ну, или "Сити" забивает. Как кому угодно
22:58 Второй пропускает "Шахтер". К сожалению. Роналду реализует пенальти. Еще и Тарас Степаненко красную получил. Беда....
22:56
22:53 Наши казахстанские друзья пропускают. Нико Гаитан забивает за "Бенфику"
22:51 ЛОРД НА ПОЛЕ! Бендтнер меняет Доста у "Вольфсбурга"
22:49 Кевин гамейро с пенальти открывает счет в матче "Севилья" - "Боруссия" Менхенгладбах
22:47 Отдохнули? Даже, если нет, то мы начинаем вторые таймы!
22:36 Все ушли на перерыв. Как вам Лига чемпионов? Не разочаровала?
22:33 ПСВ забивает в ворота Де Хеа в раздевалку! 1:1! Интрига!
22:30 Перерыв в матче "Вольфсбург" - ЦСКА. И скучно, и грустно... Верим в Леонида. Ждем выхода Думбия
22:28 Мемфис Депай забивает своему бывшему клубу
22:24 Пропускает ЦСКА. Дракслер забивает. Давайте без шуток про "сухарь", ладно?...
22:17 Ой-йо. Тяжелейшую травму получает Люк Шоу из "МЮ". Здоровья англичанину!
22:16 Карим Безема забивает "Шахтеру"
22:15 Вот таким будет этот сезон Лиги чемпионов. Верите, что "Барса" возьмет второго "ушастого" подряд?
22:12 СРАЗУ! Второй! 2:0 повел "Атлетико" в Турции. И опять Гризман. Дубль француза. Уйдет в "Реал" за 100 миллионов?
22:05 "Атлетико" открывает счет в матче с "Галатасараем"! Антуан Гризман отличился
22:03 Если вы вдруг забыли, то Россия-матушка жуть какая большая. Ребята с Дальнего Востока, отпишитесь в комментах, как вы там?
21:50 Первый пошел! ПСЖ открывает счет. Анхель Ди Мария забиает "Мальме". А игру, к слову, эту судит Сергей "Русский Коллина" Карасев.
21:45 Поехали! Это будет здорово!
21:40 И так пришло время расходится по кружкам по интересам. «Бомбардир» предлагает Вам 2 текстовые трансляции «Вольфсбург» - ЦСКА и «Реал» - «Шахтер». А также вы можете посмотреть в видео формате матчи «Манчестер Сити» - «Ювентус», «Галатасарай» - «Атлетико» и ПСВ – «Манчестер Юнайтед». В перерыве встречаемся здесь и обмениваемся впечатлениями.
21:35 Вторая доза составов. Но вы не бойтесь. Они не менее стартовые, чем были до этого
21:30 Этихад Стэдиум готовится принимать самую громкую пару сегодняшнего дня «Манчестер Сити» – «Ювентус»
21:25 Вот вам забойная доза стартовых составов самых статусных участников сегодняшнего вечера
21:20 Очень крутое превью ко всей Лиге чемпионов от французского "ПСЖ". «Звездные войны» - вечны
21:18 А вот стартовые составы участников главного для нас матча дня
21:15 Сегодня прошла игра Юношенской Лиги УЕФА. И молодые "армейцы" одержали волевую победу над "волками". Почин задан. Требуем продолжения банкета!
21:10 Если еще не успели, то почитайте наш материал о сопернике московского ЦСКА – «Вольфсбурге».
21:00 Добрый вечер! «Бомбардир» начинает самый лигочемпионский онлайн событий во Вселенной! Через 45 минут будут сыграны 8 матчей
ПСЖ – «Мальме»
«Реал» – «Шахтер»
«Вольфсбург» - ЦСКА
ПСВ – «Манчестер Юнайтед»
«Галатасарай» – «Атлетико»
«Манчестер Сити» – «Ювентус»
«Бенфика» - «Астана»
«Севилья» - «Боруссия» М
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