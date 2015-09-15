«Вольфсбург» - ЦСКА- 1:0, «Реал» – «Шахтер»- 4:0, ПСВ – «Манчестер Юнайтед»- 2:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов

23:38 Всем спасибо за внимание. Завтра на том же месте. Не забывайте!

23:37 Вот и ПСВ с "МЮ" доиграли. 2:1 выиграли голландцы, что стало главной неожиданностью первого игрового дня.

23:35 Закончились и остальные матчи. Вот их результаты

ПСЖ – «Мальме» - 2:0

«Реал» – «Шахтер» - 4:0

«Галатасарай» – «Атлетико» - 0:2

«Манчестер Сити» – «Ювентус» - 1:2

«Бенфика» - «Астана» - 2:0

«Севилья» - «Боруссия» М - 3:0

23:33 ВСЕ! Закончился матч "Вольсбург" - ЦСКА. 0:1 проигрывают "армейцы". Ничего страшного. Лиха беда начала!

23:25 Альваро Мората выводит "Ювентус" вперед

23:23 Роналду оформляет хет-трик в ворота "Шахтера"

23:19 Этим парням интерснее всего смотреть матч «Севилья» - «Боруссия» М

23:16 Поль Погба сегодня противостоит Яя Туре, а Депай - своей бывшей команде

23:12 ЮВЕ СРАВНИВАЕТ! 1:1! Марио Манджукич!

23:08 Удваивает преимущество "Севилья". Отвратительна на старте сезона гладбахская "Боруссия"

23:05 Почти синхронно забили ПСВ, "Бенфика" и "Реал". Раскочегаривается Лига. РАСКОЧЕГАРИВАЕТСЯ!

23:03 "ПСЖ" забивает второй гол родной команде Златана. Сделал это Эдинсон Кавани

23:00 "Ювентус" пропускат. Ну, или "Сити" забивает. Как кому угодно

22:58 Второй пропускает "Шахтер". К сожалению. Роналду реализует пенальти. Еще и Тарас Степаненко красную получил. Беда....

22:56

22:53 Наши казахстанские друзья пропускают. Нико Гаитан забивает за "Бенфику"

22:51 ЛОРД НА ПОЛЕ! Бендтнер меняет Доста у "Вольфсбурга"

22:49 Кевин гамейро с пенальти открывает счет в матче "Севилья" - "Боруссия" Менхенгладбах

22:47 Отдохнули? Даже, если нет, то мы начинаем вторые таймы!

22:36 Все ушли на перерыв. Как вам Лига чемпионов? Не разочаровала?

22:33 ПСВ забивает в ворота Де Хеа в раздевалку! 1:1! Интрига!

22:30 Перерыв в матче "Вольфсбург" - ЦСКА. И скучно, и грустно... Верим в Леонида. Ждем выхода Думбия

22:28 Мемфис Депай забивает своему бывшему клубу

22:24 Пропускает ЦСКА. Дракслер забивает. Давайте без шуток про "сухарь", ладно?...

22:17 Ой-йо. Тяжелейшую травму получает Люк Шоу из "МЮ". Здоровья англичанину!

22:16 Карим Безема забивает "Шахтеру"

22:15 Вот таким будет этот сезон Лиги чемпионов. Верите, что "Барса" возьмет второго "ушастого" подряд?

22:12 СРАЗУ! Второй! 2:0 повел "Атлетико" в Турции. И опять Гризман. Дубль француза. Уйдет в "Реал" за 100 миллионов?

22:05 "Атлетико" открывает счет в матче с "Галатасараем"! Антуан Гризман отличился

22:03 Если вы вдруг забыли, то Россия-матушка жуть какая большая. Ребята с Дальнего Востока, отпишитесь в комментах, как вы там?

21:50 Первый пошел! ПСЖ открывает счет. Анхель Ди Мария забиает "Мальме". А игру, к слову, эту судит Сергей "Русский Коллина" Карасев.

21:45 Поехали! Это будет здорово!

21:40 И так пришло время расходится по кружкам по интересам. «Бомбардир» предлагает Вам 2 текстовые трансляции «Вольфсбург» - ЦСКА и «Реал» - «Шахтер». А также вы можете посмотреть в видео формате матчи «Манчестер Сити» - «Ювентус», «Галатасарай» - «Атлетико» и ПСВ – «Манчестер Юнайтед». В перерыве встречаемся здесь и обмениваемся впечатлениями.

21:35 Вторая доза составов. Но вы не бойтесь. Они не менее стартовые, чем были до этого

21:30 Этихад Стэдиум готовится принимать самую громкую пару сегодняшнего дня «Манчестер Сити» – «Ювентус»

21:25 Вот вам забойная доза стартовых составов самых статусных участников сегодняшнего вечера

21:20 Очень крутое превью ко всей Лиге чемпионов от французского "ПСЖ". «Звездные войны» - вечны

21:18 А вот стартовые составы участников главного для нас матча дня

21:15 Сегодня прошла игра Юношенской Лиги УЕФА. И молодые "армейцы" одержали волевую победу над "волками". Почин задан. Требуем продолжения банкета!

21:10 Если еще не успели, то почитайте наш материал о сопернике московского ЦСКА – «Вольфсбурге».