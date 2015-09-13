Сеск в большом городе #4. Фэшн из май профэшн

Ульяна Лукьянченко продолжает изучать темы, которые в глубине души волнуют каждого читателя «Бомбардира». На этот раз вас ждет обзор особых модников футбольного мира. И тут не будет Криштиану Роналду, не волнуйтесь.

Ульяна Лукьянченко продолжает изучать темы, которые в глубине души волнуют каждого читателя «Бомбардира». На этот раз вас ждет обзор особых модников футбольного мира. И тут не будет Криштиану Роналду, не волнуйтесь.

Ни для кого не секрет, что футболисты – вполне себе медийные персонажи, каждый шаг которых отражается на страницах спортивных газет и светских хроник. В сферу журналистского интереса попадают не только футбольные достижения игроков и личная жизнь, но и внешний вид. О провальных костюмчиках для выхода в свет я бы и хотела сегодня поговорить.

Футболисты – люди обеспеченные, им доступна одежда и обувь лучших мировых марок. Однако это совсем не значит, что все игроки отлично выглядят. Зачастую именно эта доступность брендовых вещей перерастает у звезд футбола в модную катастрофу. Предлагаю свою подборку «стильных» футболистов, переборщивших с увлечением модными тенденциями.

Жервиньо, «Рома»

Нападающий из Кот-д’Ивуара оставил огромный след в мире устрашающей светской моды. Вполне себе буквально. Каблуком. На одном из официальных мероприятий, проводимых итальянским клубом, игрок предстал в изящном костюме и невероятных туфлях.

Женские черные лакированные лодочки с атласным бантом и каблуками, красовавшиеся на ногах у ивуарийкого форварда, перевернули мировую общественность с ног на голову. Какой модный (модный ли?) дизайнер посоветовал футболисту выбрать эту обувь, а не, к примеру, мужскую, – загадка. Хотя на том мероприятии игрок продемонстрировал вполне себе уверенную походку. Мода – необъяснимая штука.

Серхио Рамос, «Реал»

Сложно поверить, но испанский защитник Серхио Рамос не всегда был таким брутальным, как сейчас. Радует то, что футболист сделал работу над ошибками и исправил свои фэшн-предпочтения, хотя некоторые образы до сих пор появляются в страшных снах модников по всему миру. Несколько лет назад испанец носил длинные волосы и бриллиантовые сережки, а в одежде предпочитал яркие цвета. В основном, розовый. Или кислотно-салатовый. Или все одновременно.

Также футболист уверенно демонстрировал любовь к женским сумкам от «Луи Виттон». Эволюция стиля от «розовой няшки» до бородатого самца, конечно, вызывает желание крепко пожать руку стилисту игрока. И ставить в пример всем остальным работникам модной индустрии, ассистирующих современным футболистам.

Ригобер Сонг

Камерунский футболист завершил свою спортивную карьеру, однако не исчез с радаров папарацци и со страниц модных журналов. Сонг когда-то эпатировал публику не только своим поведением на поле, но и прической, и диким сочетанием всевозможных брендовых вещей в одном образе, за что навсегда остается в памяти фэшн-блогеров и прочей нечисти. Ну, к примеру, когда-то фотографы подловили экс-игрока в аэропорту в таком костюме.

Прическа, очки, леопардовый шарф, брючки по колено и белые мокасины… Тут и не знаешь, за что хвататься (а мне лично ни за что и не хочется!). Эпатаж, да и только.

Марио Балотелли, «Милан»

Итальянский форвард известен в модной индустрии благодаря своим оригинальным прическам. Однако в этот список его привели совсем не волосы. Тут даже слова подобрать трудно. Как говорится, я все понимаю, но этого я не понимаю.

Но каким образом на голове у именитого футболиста оказалась перчатка Николая Валуева? Или чехол для вымени коровы… Или это все-таки шапка? И если итальянец хотел ею скрыть свою неудавшуюся стрижку, то сделал это не самым лучшим образом.

Дани Алвес, «Барселона»

Защитник каталонского клуба – известный футбольный модник. Но даже прославленные иконы стиля порой совершают необъяснимые поступки. И хотя, порывшись в модных «луках» Алвеса, так или иначе сталкиваешься с неконтролируемыми внутренними рыданиями, один образ футболиста немного сводит с ума. А именно брюки. Или леггинсы. Или шаровары. Или что это вообще такое обтягивающее в крупный белых горох красуется на ногах невероятно талантливого защитника? Бонусом к этим штанам идет кофта с бусинами на рукавах. Ну как так-то, а?..

Ребята, мужчины, следите за своим внешним видом. В крайнем случае доверьте его тем, кто в нем разбирается. И я надеюсь, что среди них точно нет Алвеса или Сонга.

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