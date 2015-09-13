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    Сеск в большом городе #4. Фэшн из май профэшн


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    Голосов: 0
    13.09.2015 10:18
    Ульяна Лукьянченко продолжает изучать темы, которые в глубине души волнуют каждого читателя «Бомбардира». На этот раз вас ждет обзор особых модников футбольного мира. И тут не будет Криштиану Роналду, не волнуйтесь.

    Ульяна Лукьянченко продолжает изучать темы, которые в глубине души волнуют каждого читателя «Бомбардира». На этот раз вас ждет обзор особых модников футбольного мира. И тут не будет Криштиану Роналду, не волнуйтесь.

    Ни для кого не секрет, что футболисты – вполне себе медийные персонажи, каждый шаг которых отражается на страницах спортивных газет и светских хроник. В сферу журналистского интереса попадают не только футбольные достижения игроков и личная жизнь, но и внешний вид. О провальных костюмчиках для выхода в свет я бы и хотела сегодня поговорить.

    Футболисты – люди обеспеченные, им доступна одежда и обувь лучших мировых марок. Однако это совсем не значит, что все игроки отлично выглядят. Зачастую именно эта доступность брендовых вещей перерастает у звезд футбола в модную катастрофу. Предлагаю свою подборку «стильных» футболистов, переборщивших с увлечением модными тенденциями.

    Жервиньо, «Рома»

    Нападающий из Кот-д’Ивуара оставил огромный след в мире устрашающей светской моды. Вполне себе буквально. Каблуком. На одном из официальных мероприятий, проводимых итальянским клубом, игрок предстал в изящном костюме и невероятных туфлях.

    Женские черные лакированные лодочки с атласным бантом и каблуками, красовавшиеся на ногах у ивуарийкого форварда, перевернули мировую общественность с ног на голову. Какой модный (модный ли?) дизайнер посоветовал футболисту выбрать эту обувь, а не, к примеру, мужскую, – загадка. Хотя на том мероприятии игрок продемонстрировал вполне себе уверенную походку. Мода – необъяснимая штука.

    Серхио Рамос, «Реал»

    Сложно поверить, но испанский защитник Серхио Рамос не всегда был таким брутальным, как сейчас. Радует то, что футболист сделал работу над ошибками и исправил свои фэшн-предпочтения, хотя некоторые образы до сих пор появляются в страшных снах модников по всему миру. Несколько лет назад испанец носил длинные волосы и бриллиантовые сережки, а в одежде предпочитал яркие цвета. В основном, розовый. Или кислотно-салатовый. Или все одновременно.

    Также футболист уверенно демонстрировал любовь к женским сумкам от «Луи Виттон». Эволюция стиля от «розовой няшки» до бородатого самца, конечно, вызывает желание крепко пожать руку стилисту игрока. И ставить в пример всем остальным работникам модной индустрии, ассистирующих современным футболистам.

    Ригобер Сонг

    Камерунский футболист завершил свою спортивную карьеру, однако не исчез с радаров папарацци и со страниц модных журналов. Сонг когда-то эпатировал публику не только своим поведением на поле, но и прической, и диким сочетанием всевозможных брендовых вещей в одном образе, за что навсегда остается в памяти фэшн-блогеров и прочей нечисти. Ну, к примеру, когда-то фотографы подловили экс-игрока в аэропорту в таком костюме.

    Прическа, очки, леопардовый шарф, брючки по колено и белые мокасины… Тут и не знаешь, за что хвататься (а мне лично ни за что и не хочется!). Эпатаж, да и только.

    Марио Балотелли, «Милан»

    Итальянский форвард известен в модной индустрии благодаря своим оригинальным прическам. Однако в этот список его привели совсем не волосы. Тут даже слова подобрать трудно. Как говорится, я все понимаю, но этого я не понимаю.

    Но каким образом на голове у именитого футболиста оказалась перчатка Николая Валуева? Или чехол для вымени коровы… Или это все-таки шапка? И если итальянец хотел ею скрыть свою неудавшуюся стрижку, то сделал это не самым лучшим образом.

    Дани Алвес, «Барселона»

    Защитник каталонского клуба – известный футбольный модник. Но даже прославленные иконы стиля порой совершают необъяснимые поступки. И хотя, порывшись в модных «луках» Алвеса, так или иначе сталкиваешься с неконтролируемыми внутренними рыданиями, один образ футболиста немного сводит с ума. А именно брюки. Или леггинсы. Или шаровары. Или что это вообще такое обтягивающее в крупный белых горох красуется на ногах невероятно талантливого защитника? Бонусом к этим штанам идет кофта с бусинами на рукавах. Ну как так-то, а?..

    Ребята, мужчины, следите за своим внешним видом. В крайнем случае доверьте его тем, кто в нем разбирается. И я надеюсь, что среди них точно нет Алвеса или Сонга.

    Сеск в большом городе #1. Ради кого девушки начинают смотреть футбол

    Сеск в большом городе #2. Творческие увлечения футболистов

    Сеск в большом городе #3. Какие девушки нравятся футболистам

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Зенит, Telegraph, Skysports, Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      posterf 26 октября 2015, 12:36

      На Жервиньо на фотографии вполне мужские туфли - специальные для дресс-кода white tie, для особо торжественных случаев уровня приема у английской королевы, например. Их носят с фраком, белым жилетом и бабочкой. Верх костюма, конечно, совершенно этому дресс-коду не соответствует :)

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      Рейтинг: +22

      Igreks 2 октября 2015, 17:33

      тупая статья. нечего больше придумать.
      пацанчик марио крут однозначно

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      Рейтинг: +17

      Politik-duri 13 сентября 2015, 18:32

      педики

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      Рейтинг: +27

      Remy Etienne LeMeau 13 сентября 2015, 16:31

      Насчет Балотелли хрень написали, насколько я помню он пришел на клубный "маскарад". Где каждый должен был, надеть что нибудь необычное.
      Тогда записывайте всю команду, которая тоже как и он сам были в чем попало.

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Remy Etienne LeMeau 14 сентября 2015, 00:33

      насколько я помню, он прилетел в этом в Россию, на матч с ФК "Рубин"

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      Рейтинг: +22

      MulaAan 13 сентября 2015, 12:11

      И в дополнение, Сонг не в леопардовом шарфе, а в шарфе от Луи Виттон. И у Луи Виттон не только женские сумки... Автор, если ты нифига не разбираешься в тебе, зачем в неё лезть?

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      Рейтинг: +22

      MulaAan > MulaAan 13 сентября 2015, 12:12

      теме*

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      Рейтинг: +22

      MulaAan 13 сентября 2015, 12:08

      Насчет Рамоса и Алвеса абсолютно не согласен с автором... бред полный

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