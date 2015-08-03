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    Трансферные слухи. «Интер» близок к покупке Рондона, «МЮ» готовится заплатить 120 млн евро за Бейла


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    03.08.2015 00:59
    О переходе Рондона в «Интер», отчаянной попытке «Галатасарая» заполучить Ибрагимовича, готовящейся продаже Черышева и возвращении Пато в Европу – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
    О переходе Рондона в "Интер", отчаянной попытке "Галатасарая" заполучить Ибрагимовича, готовящейся продаже Черышева и возвращении Пато в Европу – в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".

    Россия

    Сделка по переходу Мубарака Буссуфа в "Андерлехт" окончательно провалилась. "Локомотив" наотрез отказался снизить сумму трансфера. Кроме того, из "Андерлехта" передумал уходить Деннис Прает, из-за чего тренеру бельгийского клуба Буссуфа оказался попросту не нужен.

    Нападающий "Зенита" Саломон Рондон может продолжить карьеру в "Интере". "Нерадзурри" - единственные, кто готов заплатить за венесуэльца 20 млн евро. Также питерский клуб может покинуть Эсекьель Гарай – на аргентинского защитника всерьез претендует "Ювентус".

    Несостоявшийся полузащитник "Динамо" Ян Мвила завтра станет игроком "Сандерленда". Это случится сразу после того, как Мвила пройдет клубный медосмотр. Отметим, что на днях француз сбежал с клубной базы "Динамо", предварительно разгромив собственную квартиру.

    По сообщению итальянской прессы, "Зенит" готов расстаться с Акселем Витселем за 35 млн евро. Главным претендентом на бельгийца продолжает оставаться "Милан"; воспользоваться замешательством "россонери" в любой момент готов "Ювентус", ищущий достойного помощника для Сами Хедиры.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Италия

    Полузащитник "Наполи" Гекхан Инлер отказался выезжать в Англию, чтобы подписать контракт с "Лестером". Швейцарский хавбек честно признался, что очень не хочет выступать за клуб Клаудио Раньери. Сейчас Инлер ждет официального предложения от "Фиорентины".

    "Милан" близок к приобретению Алессио Романьоли. За защитника "Ромы" будет заплачено 28 млн евро, хотя изначально предполагалось, что стороны сойдутся на 25-ти.

    Полузащитник "Милана" Алессио Черчи определился со своими желаниями по новому клубу. Игрок хочет вернуться в "Фиорентину", за которую уже выступал в 2010-2012 годах. Болельщики "фиалок" несказанно обрадовались желанию Черчи, сообщает La Nazione.

    Таблица летних трансферов Серии А



    Франция

    Сага с нападающим "ПСЖ" Златаном Ибрагимовичем набирает обороты. Роскошнейшее предложение шведу спешит сделать "Галатасарай". Эту информацию подтвердил один из руководителей турецкого клуба Расим Зайоглу. Подогрели ситуацию и журналисты Sky Sports: по их сведениям, Ибрагимович, скорее всего, не перейдет в "Милан"!

    Нападающий "Наполи" Эдуардо Варгас отказался переходить в ЦСКА на правах аренды. Чилиец рассчитывает продолжить карьеру в "Марселе".

    Таблица летних трансферов Лиги 1

    Англия

    "Ливерпуль" и Денис Черышев все ближе друг к другу. Англичане готовы заплатить за вингера "Реала" 17 млн евро. Ранее наставник мадридцев Рафаэль Бенитес признался, что не рассчитывает на Черышева в новом сезоне. Болельщики "Реала" уже выразили протест по этому поводу: 82% из них категорически не хотят продажи Черышева и требуют дать россиянину шанс.

    Некогда лучший бомбардир Лиги 1 Мусса Соу готов вернуться в один из чемпионатов большой пятерки. Форвард может перейти в "Сандерленд", который согласен заплатить "Фенербахче" 15 млн фунтов. На Соу совсем недавно претендовал ЦСКА, но клубы не сошлись на сумме трансфера.

    Наставник "МЮ" Луис Ван Гаал готовит очередную трансферную бомбу. По его мнению, "манкунианцам" просто необходимо заполучить вингера "Реала" Гарета Бейла. За валлийца "Манчестеру" предстоит заплатить порядка 120 млн евро! "Мы не вернем себе чемпионство, если не подпишем еще одного топ-игрока с лидерскими качествами" - так Ван Гаал обозначил трансферную задачу "МЮ" на август.

    Форвард "Сан Паоло" Алешандре Пато хочет вернуться в Европу. На экс-звезду "Милана" претендует "Сандерленд". Кроме того, руководство "Сан Паоло" намерено вновь предложить Пато "Фиорентине". Этот трюк они уже проделывали прошлой зимой, но получили от "фиалок" отказ.

    Таблица летних трансферов АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 19:00

      Рондону все равно сложно в Зените.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 18:59

      Ибру очень хотят видеть в Милане походу дела. Команде нужен такой лидер.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 18:58

      Ювентус не слабо усиливается, итальянским командам сложно два года подряд на стабильно высоком уровне выступать.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 августа 2015, 16:43

      test

      0
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      Рейтинг: +24

      forward163 4 августа 2015, 07:39

      что то про бэйл мне кажется утка.. куда такой ценник, да имея теперь уже такую линию ПЗ..

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      Рейтинг: +28

      Ira55927 3 августа 2015, 16:58

      Бэйл е уйдет,а за Рондона 20 мл очень много

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      Рейтинг: +272

      Inks > Ira55927 3 августа 2015, 19:31

      ну где-то 12 миллионов он в принципе стоит, 20 и вправду много

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 15:19

      Черышева в Вильярреал, смотрелся симпатично, да и наработки уже кое-какие у него в команде есть.

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 15:18

      Рондона и Витселя можно удалять из Зенита, лимит..

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 15:17

      Страсти какие с Динамо, ужас какой. Ребят, вы это, прекращайте уже, хватит с вас плохих новостей!

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 3 августа 2015, 14:46

      Бейла на фото не узнать даже,)

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