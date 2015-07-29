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    «Не стоит отправлять на пенсию наших защитников». О чем говорили в ЦСКА после матча против «Спарты»


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    29.07.2015 01:43
    Московский ЦСКА неоднозначно начал свою европейскую кампанию, дома не сумев обыграть пражскую «Спарту» (2:2). Корреспондент «Бомбардира» передает из микст-зоны после матча.
    Московский ЦСКА неоднозначно начал свою европейскую кампанию, дома не сумев обыграть пражскую «Спарту» (2:2). После матча в микст-зоне «армейцев» ждали журналисты для получения ответов на накопившиеся за 90 минут вопросы. Корреспондент «Бомбардира» передает из гущи событий.
    Зоран Тошич: «Не вижу разницы между "Спартой" и лучшими командами РФПЛ»

    Начало торжественного и не очень прохода «армейцев» было обнадеживающим для пишущей братии. Первый же игрок ЦСКА Зоран Тошич остановился, чтобы поделится ощущениями от матча.

    - Конечно, 2:2 - это не тот результат, который мы хотели. Но у нас впереди еще одна игра. Нужно в любом случае быть позитивными и настраиваться на победу.

    - Чего не хватило для победы?

    - Первый тайм мы сыграли на высоком уровне. Но не реализовали пенальти. У Дзагоева был хороший момент, который должен быть стать голом. Были еще моменты. Что сказать... Идем дальше. Результат не очень хороший. Значит, нужно делать все, чтобы выигрывать в Чехии и проходить дальше.

    - Как оцените судейство?

    - А что о нем говорить? Судья делал свою работу. Справился нормально.

    - Показалось, что после своих голов ЦСКА пропускал очень необязательные мячи.

    - Да. Сразу пропускали. Нужно разбирать, в чем были ошибки при этих моментах, и извлекать уроки. Но, повторюсь, главное, оставаться оптимистичными. Вся борьба еще впереди.

    - Слуцкий перед матчем говорил, что по "Спарте" было мало информации. Что скажете о сопернике сейчас?

    - Видно, что "Спарта" хорошая, крепкая команда. Очень понравились три игрока, которые у них действовали в центре. Но все равно ЦСКА был лучше, и не выиграли мы только из-за плохой реализации моментов.

    - "Спарта" сегодня не тушевалась и активно шла вперед. Во внутреннем первенстве против вас так не играют. Это как-то сказалось?

    - Соперник закончил прошлый сезон в своем чемпионате вторым. Значит, они играют в атакующий футбол и постоянно хотят выиграть. Такие же матчи мы играем в чемпионате с теми, кто находится вверху: «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Все постоянно атакуют. Так что не вижу разницы между ними и "Спартой".

    - А между чехами и соперниками по первым матчам этого сезона?

    - Здесь, да. Разница между началом чемпионата и этим матчем.

    - Давно не играли при своих болельщиках. Сильно они помогали сегодня?

    - Конечно. Играть при своих болельщиках всегда приятно. Полный стадион это красиво и здорово.


    ***

    Карлос Страндберг: «В Праге обязательно победим»

    Однако затем все вернулось в невеселое русло отечественных реалий. «Армейцы» либо жестом отказывались, либо просто проходили мимо журналистом. Исключением стал Карлос Страндберг. Чье интервью может стать претендентом на приз «Лаконичность года».
    - Как вам сегодняшняя игра?

    - Отличная, тяжелая игра.

    - А как Вам "Спарта"?

    - Хорошая команда.

    - Есть уверенность в победе в Праге?

    - Да. Там сыграем еще лучше и обязательно победим.





    ***

    Роман Бабаев: «Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы вернуть Думбия»

    Последним в микст-зоне показался спортивный директор ЦСКА Роман Бабаев.

    - Мне опять за всех отдуваться? - улыбнулся он. - Хорошо, давайте.
    - Разочаровывающий итог, конечно. Надеялись на иной результат. Но это футбол. Бывает и такое. Однако ничего еще не потеряно. Об этом и в раздевалке поговорили. Упал? Встань и иди дальше. Есть все шансы пройти дальше. Но для этого необходима полнейшая концентрация, чтобы не допускать ту расслабленность, что была сегодня. Я не беру пенальти. Это может случиться с каждым. Но в защите было много моментов, когда могли сыграть лучше. Но, повторюсь, вся борьба еще впереди.
    - Все говорили, что вам нужен нападающий, но если учесть, что вы сейчас будете играть на два фронта и каково здоровье Игнашевича и Василия Березуцкого, сложилось ощущение, что вам нужен еще и защитник. Особенно по сегодняшней игре.

    – Я бы не торопился с такими выводами и не отправлял на пенсию наших защитников. Потому что, во-первых, никто не травмирован. По объективным причинам Васин долгое время не играл, и очень сложно, почти без подготовки, сразу выступать в официальных играх. Поэтому мне кажется, что это связано не с этой проблемой, а все же имела место быть ненадлежащая концентрация в некоторых эпизодах. И это касается не только игроков обороны. Каждый, кто сегодня выходил на поле, мог бы сыграть лучше, чем в итоге это сделал.
    – Подсознательных призраков пльзеньской «Виктории» не чувствуете?

    – Нет. Каждый матч уникален, и параллели здесь не совсем уместны. К слову, «Викторию» мы в первом матче обыграли. Это потом уже произошло то, что произошло.

    – На ваш личный взгляд, Ахмед Муса сегодня провалил игру?

    – Нет. Он поучаствовал в голевом эпизоде. Да не забил, но отдал в итоге решающую передачу. На мой субъективный взгляд, вся команда сыграла сегодня ниже своих возможностей. Но это не связно с недооценкой. Просто так случается. «Манчестер Сити» тоже был очень удивлен, когда проиграл на своем поле ЦСКА. Но это не значит, что они – слабая команда.


    ***

    Далее журналисты, изголодавшиеся по общению, перешли в режим открытой пресс-конференции и расспросили генерального директора ЦСКА о других вопросах, связанных с командой.
    – Возможно ли такое, чтобы сборная готовилась в Ватутинках?

    – (смеется) Неожиданный поворот. Сомневаюсь. Раз тренер один, давайте и в форме одинаковой будем играть… По этому вопросу к нам никто не обращался. Если вопрос будет поднят, тогда состоится предметный разговор по этому поводу.

    – Но с тренером уже все ясно?

    – Мне не ясно. Я читал выступление министра спорта Виталия Леонтьевича Мутко, который заявил, что пресса поторопилась отправить Слуцкого в сборную. Поэтому давайте дождемся официального заявления Виталия Леонтьевича.

    – Довольны сегодня поддержкой трибун?
    – Да. Отдельно хочу отметить, что не было никаких правонарушений с их стороны. Ни одного файера, петарды. Никаких нежелательных баннеров и лозунгов. Мы обращались к ребятам, что нравится, не нравится, а уважайте правила, которые УЕФА пропагандирует, и признательны им, что они нас поддержали. И даже несмотря на ряд спорных решений судьи, когда некоторые игроки «Спарты» заслуживали и второй желтой карточки, но он их жалел, все было в корректных рамках.

    – Следующий матч будут показывать на Первом канале?

    – Не могу сейчас ответить, но мы попробуем пообщаться в руководством канала по этому вопросу.

    – Какая ситуация с Константином Базелюком? Его вернула из аренды «Кубань». «Крылья Советов» тоже думает, брать ли его к себе. Базелюк нужен ЦСКА?

    – Мы заинтересованы в том, чтобы он получал игровую практику. Очевидно, что в нынешних реалиях пробиться в основной состав ему будет практически невозможно по ряду объективных причин. Ему нужно набирать игровую форму. Сейчас он на просмотре в Самаре, есть и другие варианты, о которых я сейчас говорить не готов.

    – С «Ромой» есть какие-то подвижки в переговорах по Думбия?

    – Итальянцы занимают очень жесткую позицию. Это понятно. Они хотят именно продать игрока, а не сдать в аренду. До конца трансферного окна еще много времени. Мы прилагаем все возможные усилия, корректируем предложения. Переговоры идут тяжело, но консенсус возможен. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось как можно раньше.

    – Возвращаясь к вопросу совмещения Слуцким постов. Клуб официально занял позицию соглашения с этим?

    – Я не готов на этот вопрос ответить. Когда будет конкретное предложение, тогда мы и будем вырабатывать позицию. Конечно, если будет стоять вопрос о том, что нужно будет попытаться спасти сборную из той ситуации, в которую она угадила, то мы подумаем.
    Мое личное мнение, что совмещение – это очень сомнительная затея. Практика показывает, что на качестве это отражается. Это подсказывает просто здравый смысл. Тяжело одновременно выполнять хорошо работу на двух таких ответственных постах. Тем более Леонид Викторович – максималист. Он не может работать в пол силы. Поэтому во всех отношениях сложная ситуация.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: pfc-cska.com, Алина Банькова
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 30 июля 2015, 10:39

      ЦСКА обязан проходить Спарту, а дальше уже смотря как со жребием повезёт

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 29 июля 2015, 21:32

      > Там сыграем еще лучше
      Сдаётся мне, кое-кто себя переоценивает :))

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      Рейтинг: +10

      RAO1996 29 июля 2015, 21:07

      цска пройдет чехов!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 29 июля 2015, 20:43

      Верим в ЦСКА! Не пройдём в ЛЧ, будем верить в успех в ЛЕ!

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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 29 июля 2015, 18:17

      Реализация- это проблема многих клубов в РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +12

      АРТЕМ ЦСКА №1 29 июля 2015, 18:15

      Я не понимаю.как так,сразу пропускали???игроки буд-то спали,скажу одно на выезде будет тяжело!!!!!В нападение точно нужен сформировавшийся нападающий,Ахмеду тяжело одному,Думбия надо возвращать,либо опять провалят лигу чемпионов,а в чемпионате краснодар будет давить!!!

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      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 29 июля 2015, 16:43

      С такой игрой им в ЛЧ делать нечего, да и ЛЕ тоже....

      0
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 29 июля 2015, 16:42

      защитка то проходной двор у коней... было временами похоже на дворовый футбол. вроде и к воротам спарты доходили легко, но и чехов сдержать не получалось. бегали туда сюда. бестолковая суматошная игра какая-то...

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      Рейтинг: +16

      Синдбад 29 июля 2015, 16:23

      Я не великий специалист, но после 10 минут просмотра понял, что максимум на что может рассчитывать ЦСКА, так это ничья. Для внутреннего чемпионата- да, хоть куда, а снаружи совсем невзрачно смотрится. Во всяком случае, играть первым номером против неизвестно-непривычной команды, ЦСКА оказался не в состоянии.

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      Рейтинг: +11

      ROMMMA 29 июля 2015, 15:49

      ЦСКА полностью соответствует уровню нашего чемпионата. Его место в Лиге Европы.

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      Рейтинг: +31

      ЦСКА ВБП > 30 июля 2015, 21:19

      В каком еврокубке Спартак играет? Сколько матчей целовалкин отыграл в ЛЧ?

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