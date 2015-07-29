«Не стоит отправлять на пенсию наших защитников». О чем говорили в ЦСКА после матча против «Спарты»

- Конечно, 2:2 - это не тот результат, который мы хотели. Но у нас впереди еще одна игра. Нужно в любом случае быть позитивными и настраиваться на победу.
- Чего не хватило для победы?
- Первый тайм мы сыграли на высоком уровне. Но не реализовали пенальти. У Дзагоева был хороший момент, который должен быть стать голом. Были еще моменты. Что сказать... Идем дальше. Результат не очень хороший. Значит, нужно делать все, чтобы выигрывать в Чехии и проходить дальше.
- Как оцените судейство?
- А что о нем говорить? Судья делал свою работу. Справился нормально.
- Показалось, что после своих голов ЦСКА пропускал очень необязательные мячи.
- Слуцкий перед матчем говорил, что по "Спарте" было мало информации. Что скажете о сопернике сейчас?
- Видно, что "Спарта" хорошая, крепкая команда. Очень понравились три игрока, которые у них действовали в центре. Но все равно ЦСКА был лучше, и не выиграли мы только из-за плохой реализации моментов.
- "Спарта" сегодня не тушевалась и активно шла вперед. Во внутреннем первенстве против вас так не играют. Это как-то сказалось?
- Соперник закончил прошлый сезон в своем чемпионате вторым. Значит, они играют в атакующий футбол и постоянно хотят выиграть. Такие же матчи мы играем в чемпионате с теми, кто находится вверху: «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Все постоянно атакуют. Так что не вижу разницы между ними и "Спартой".
- А между чехами и соперниками по первым матчам этого сезона?
- Здесь, да. Разница между началом чемпионата и этим матчем.
- Давно не играли при своих болельщиках. Сильно они помогали сегодня?
- Конечно. Играть при своих болельщиках всегда приятно. Полный стадион это красиво и здорово.
***
Карлос Страндберг: «В Праге обязательно победим»
Однако затем все вернулось в невеселое русло отечественных реалий. «Армейцы» либо жестом отказывались, либо просто проходили мимо журналистом. Исключением стал Карлос Страндберг. Чье интервью может стать претендентом на приз «Лаконичность года».
- Отличная, тяжелая игра.
- А как Вам "Спарта"?
- Хорошая команда.
- Есть уверенность в победе в Праге?
- Да. Там сыграем еще лучше и обязательно победим.
***
Роман Бабаев: «Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы вернуть Думбия»
Последним в микст-зоне показался спортивный директор ЦСКА Роман Бабаев.
- Мне опять за всех отдуваться? - улыбнулся он. - Хорошо, давайте.
– Я бы не торопился с такими выводами и не отправлял на пенсию наших защитников. Потому что, во-первых, никто не травмирован. По объективным причинам Васин долгое время не играл, и очень сложно, почти без подготовки, сразу выступать в официальных играх. Поэтому мне кажется, что это связано не с этой проблемой, а все же имела место быть ненадлежащая концентрация в некоторых эпизодах. И это касается не только игроков обороны. Каждый, кто сегодня выходил на поле, мог бы сыграть лучше, чем в итоге это сделал.
– Нет. Каждый матч уникален, и параллели здесь не совсем уместны. К слову, «Викторию» мы в первом матче обыграли. Это потом уже произошло то, что произошло.
– На ваш личный взгляд, Ахмед Муса сегодня провалил игру?
– Нет. Он поучаствовал в голевом эпизоде. Да не забил, но отдал в итоге решающую передачу. На мой субъективный взгляд, вся команда сыграла сегодня ниже своих возможностей. Но это не связно с недооценкой. Просто так случается. «Манчестер Сити» тоже был очень удивлен, когда проиграл на своем поле ЦСКА. Но это не значит, что они – слабая команда.
***
Далее журналисты, изголодавшиеся по общению, перешли в режим открытой пресс-конференции и расспросили генерального директора ЦСКА о других вопросах, связанных с командой.
– (смеется) Неожиданный поворот. Сомневаюсь. Раз тренер один, давайте и в форме одинаковой будем играть… По этому вопросу к нам никто не обращался. Если вопрос будет поднят, тогда состоится предметный разговор по этому поводу.
– Но с тренером уже все ясно?
– Мне не ясно. Я читал выступление министра спорта Виталия Леонтьевича Мутко, который заявил, что пресса поторопилась отправить Слуцкого в сборную. Поэтому давайте дождемся официального заявления Виталия Леонтьевича.
– Довольны сегодня поддержкой трибун?
– Следующий матч будут показывать на Первом канале?
– Какая ситуация с Константином Базелюком? Его вернула из аренды «Кубань». «Крылья Советов» тоже думает, брать ли его к себе. Базелюк нужен ЦСКА?
– Мы заинтересованы в том, чтобы он получал игровую практику. Очевидно, что в нынешних реалиях пробиться в основной состав ему будет практически невозможно по ряду объективных причин. Ему нужно набирать игровую форму. Сейчас он на просмотре в Самаре, есть и другие варианты, о которых я сейчас говорить не готов.
– С «Ромой» есть какие-то подвижки в переговорах по Думбия?
– Итальянцы занимают очень жесткую позицию. Это понятно. Они хотят именно продать игрока, а не сдать в аренду. До конца трансферного окна еще много времени. Мы прилагаем все возможные усилия, корректируем предложения. Переговоры идут тяжело, но консенсус возможен. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось как можно раньше.
– Возвращаясь к вопросу совмещения Слуцким постов. Клуб официально занял позицию соглашения с этим?
– Я не готов на этот вопрос ответить. Когда будет конкретное предложение, тогда мы и будем вырабатывать позицию. Конечно, если будет стоять вопрос о том, что нужно будет попытаться спасти сборную из той ситуации, в которую она угадила, то мы подумаем.