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  • Трансферные слухи. Форвард «Челси» может перейти в ЦСКА, Балотелли зовут в Легу Про

Трансферные слухи. Форвард «Челси» может перейти в ЦСКА, Балотелли зовут в Легу Про

Об интересе ЦСКА к новому игроку атаки, истерике Джордана Родеса, требовании фанатов "Ливерпуля" приобрести Ярмоленко и грядущем переходе Погба в "ПСЖ" - в новом обзоре трансферных слухов  от "Бомбардира".
 
Россия
 
ЦСКА отказался от покупки Эдуардо Варгаса. Вместо чилийца московский клуб может взять в аренду форварда "Челси" Лоика Реми.
 
В понедельник "Динамо" подпишет трехлетний контракт с Яном Мвила. Опорник уже полгода тренируется с москвичами, но из-за финансовых проблем сделка чуть не сорвалась.

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Англия
 
Громкий скандал разразился в "Блэкберне". Клуб английского Чемпионшипа отказался продавать Джордана Родеса в "Миддлсбро" за 13 млн евро. В ответ на это Родес закатил настоящую истерику на тренировке: игрок отказался выполнять упражнения и в ультимативной форме потребовал продать его. Руководство "Блэкберна" на демарш форварда пока никак не отреагировало.
 
Нападающий "Спортинга" Ислам Слимани близок к переходу в "Лестер". Алжирский голеадор известен тем, что забил судьбоносный гол в ворота сборной России на ЧМ-2014. 
 
Болельщики "Ливерпуля" просят руководство клуба приобрести Андрея Ярмоленко. По их мнению, украинский вингер выглядит куда предпочтительнее Жереми Менеза, за которого "красные" готовы заплатить 15 млн евро. Пока же в услугах Ярмоленко заинтересован только "Сток Сити".

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Италия

Защитник "Сассуоло" Франческо Ачерби заинтересовал "Наполи". Партенопейцы уже сделали официальное предложение о трансфере. Всего год назад Ачерби боролся с раком яичек, но победил болезнь и триумфально вернулся на поле.
 
"Ювентус" договорился с "Шальке" о приобретении Юлиана Дракслера. Сумма трансфера составит 30 млн евро. Именно на такой цене изначально настаивал "Шальке"; сбить ее туринцы так и не смогли.
 
Марио Гомес прощается с "Фиорентиной". В среду немецкий центрфорвард вылетает в Турцию, где подпишет контракт с "Бешикташем".

Президент "Лупа Кастелли" Марко Амелия обозначил трансферные приоритеты на август. "Я планирую пригласить в клуб своего друга Марио Балотелли. Ему необходимо перезапустить свою карьеру, и я дам ему все для этого" - на полном серьезе заявил Амелия во время одной из телепередач. Телезрители его серьезность не поддержали и дружно засмеялись. "Лупа Кастелли" - новичок итальянской Лега Про.

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Германия

Дортмундская "Боруссия", похоже, нашла замену ушедшему Чиро Иммобиле. Немецкий клуб предложил 12 млн евро "Тоттенхэму" за Роберто Сольдадо. Англичане склонны принять это предложение, сообщает Estadio Deportivo. Cорвать сделку еще может "Севилья", в спешном порядке готовая заплатить за Сольдадо 15 млн.

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Франция

"ПСЖ" продолжает разрывать трансферный рынок. Французы предложили 45 млн евро за опорника "Спортинга" Уильяма Карвальо. Кроме того, предложение "ПСЖ" принял хавбек "Ювентуса" Поль Погба, сообщает L’Equipe. 

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Весь мир ЦСКА Ливерпуль Челси Реми Лоик Эберт Патрик Балотелли Марио Ярмоленко Андрей
Комментарии (13)
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Valar Morghulis
1437852013
Реми, одумайся!!! Не вздумай переходить в цдка, не порть себе жизнь!
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Darya
1437852543
Реми в ЦСКА - бред, т.к. Жозе нужно 3 форварда в команде! Сольдадо в Боруссии - было бы неплохо.
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1897
1437852790
Погба уже года так полтора принимает предложения от ПСЖ.
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Vladimir32
1437853182
Бред... ЦСКА не возьмет Реми, ему уже 28...
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invite yupi
1437854893
Балотелли бы в Спартак. Вот это была бы бомба))
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Павлюченко 13
1437856032
Надеюсь, что Карвальо и Погба откажут ПСЖ! Про Реми наверняка утка, хотя с Абрамовичем можно договориться, но Лоик не нужен! Я бы на месте Билялетдинова М'Вилла в команду вернул, а не продавал, хотя он безусловно усилит Динамо в случае данного трансфера!
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Молотобоец1895
1437865961
М вилла в россию не играть приехал, а за бабками!!!
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belgian2011
1437905541
и где финансовый феер-плей у ПСЖ*?? нафиг он нужен если они такие бабки тратят на игроков, а потом Динамо не может играть в ЛЕ??? (хотя они конечно запустили у себя сильно - покупают игроков, а не попадающих в основу по арендам или на лавочке и во 2-ую команду... ну хз)
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