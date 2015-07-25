Трансферные слухи. Форвард «Челси» может перейти в ЦСКА, Балотелли зовут в Легу Про

Об интересе ЦСКА к новому игроку атаки, истерике Джордана Родеса, требовании фанатов "Ливерпуля" приобрести Ярмоленко и грядущем переходе Погба в "ПСЖ" - в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".



Россия



ЦСКА отказался от покупки Эдуардо Варгаса. Вместо чилийца московский клуб может взять в аренду форварда "Челси" Лоика Реми.







Таблица летних трансферов РФПЛ В понедельник "Динамо" подпишет трехлетний контракт с Яном Мвила. Опорник уже полгода тренируется с москвичами, но из-за финансовых проблем сделка чуть не сорвалась.

Англия



Громкий скандал разразился в "Блэкберне". Клуб английского Чемпионшипа отказался продавать Джордана Родеса в "Миддлсбро" за 13 млн евро. В ответ на это Родес закатил настоящую истерику на тренировке: игрок отказался выполнять упражнения и в ультимативной форме потребовал продать его. Руководство "Блэкберна" на демарш форварда пока никак не отреагировало.



Нападающий "Спортинга" Ислам Слимани близок к переходу в "Лестер". Алжирский голеадор известен тем, что забил судьбоносный гол в ворота сборной России на ЧМ-2014.







Таблица летних трансферов АПЛ Болельщики "Ливерпуля" просят руководство клуба приобрести Андрея Ярмоленко. По их мнению, украинский вингер выглядит куда предпочтительнее Жереми Менеза, за которого "красные" готовы заплатить 15 млн евро. Пока же в услугах Ярмоленко заинтересован только "Сток Сити".









Италия



Защитник "Сассуоло" Франческо Ачерби заинтересовал "Наполи". Партенопейцы уже сделали официальное предложение о трансфере. Всего год назад Ачерби боролся с раком яичек, но победил болезнь и триумфально вернулся на поле.



"Ювентус" договорился с "Шальке" о приобретении Юлиана Дракслера. Сумма трансфера составит 30 млн евро. Именно на такой цене изначально настаивал "Шальке"; сбить ее туринцы так и не смогли.



Марио Гомес прощается с "Фиорентиной". В среду немецкий центрфорвард вылетает в Турцию, где подпишет контракт с "Бешикташем".



Президент "Лупа Кастелли" Марко Амелия обозначил трансферные приоритеты на август. "Я планирую пригласить в клуб своего друга Марио Балотелли. Ему необходимо перезапустить свою карьеру, и я дам ему все для этого" - на полном серьезе заявил Амелия во время одной из телепередач. Телезрители его серьезность не поддержали и дружно засмеялись. "Лупа Кастелли" - новичок итальянской Лега Про.



Таблица летних трансферов Серии А Президент "Лупа Кастелли" Марко Амелия обозначил трансферные приоритеты на август. "Я планирую пригласить в клуб своего друга Марио Балотелли. Ему необходимо перезапустить свою карьеру, и я дам ему все для этого" - на полном серьезе заявил Амелия во время одной из телепередач. Телезрители его серьезность не поддержали и дружно засмеялись. "Лупа Кастелли" - новичок итальянской Лега Про.



Германия



Дортмундская "Боруссия", похоже, нашла замену ушедшему Чиро Иммобиле. Немецкий клуб предложил 12 млн евро "Тоттенхэму" за Роберто Сольдадо. Англичане склонны принять это предложение, сообщает Estadio Deportivo. Cорвать сделку еще может "Севилья", в спешном порядке готовая заплатить за Сольдадо 15 млн.



Таблица летних трансферов Бундеслиги Дортмундская "Боруссия", похоже, нашла замену ушедшему Чиро Иммобиле. Немецкий клуб предложил 12 млн евро "Тоттенхэму" за Роберто Сольдадо. Англичане склонны принять это предложение, сообщает Estadio Deportivo. Cорвать сделку еще может "Севилья", в спешном порядке готовая заплатить за Сольдадо 15 млн.



Франция