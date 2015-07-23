ЦСКА - «Спарта» покажет Первый канал. Дайджест новостей дня

Де Брюйне желает уйти из «Вольфсбурга»

Футболист немецкого "Вольфсбурга" Кевин Де Брюйне изъявляет желание перейти в другую команду, в то время как клуб намерен сделать все возможное, чтобы бельгийца сохранить. Огромные деньги за полузащитника готов отдать английский "Манчестер Сити". "Горожане" хотят платить футболисту 20 миллионов евро в год.

К ЧМ-2018 будет введена новая система мониторинга дискриминации

Новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминации будет внедрена к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявила директор департамента по устойчивому развитию АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Милана Верхунова.

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) в конце февраля опубликовала отчет о проблемах расизма и ксенофобии в российском футболе, в котором описываются 200 случаев дискриминационного поведения болельщиков. Бразильский форвард санкт-петербургского "Зенита" Халк несколько раз заявлял, что по отношении к нему были проявления расизма. Футболист считает, что случаи проявления расизма в российском футболе носят локальный характер, но если это произойдет во время чемпионата мира-2018, это станет большой проблемой.

Последний инцидент случился на старте чемпионата России сезона-2015/16 в матче московского "Спартака" и "Уфы", который прошел в Москве на "Открытие Арене" 17 июля. Полузащитник гостей Эмманюэль Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес болельщиков. Позже ганский футболист сообщил, что сделал это на эмоциях, потому что один из фанатов обозвал его обезьяной. РФС в ответ на запрос ФИФА заявил, что проверил все документы и не нашел доказательств вины болельщиков "красно-белых".

"Будет запущена новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминаций. Мы надеемся, что это повлияет на качество выявления и адекватное реагирование на случаи дискриминации. Мы претворим в жизнь несколько образовательных программ. Кроме этой темы, я хотела бы обратить внимание, что в социальной области предусматривается решение нескольких задач. Добавлю, что все мероприятия ЧМ объявлены свободными от табака.", - сказала Верхунова журналистам.

Руководитель антидискриминационного отдела Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Юрий Бойченко в свою очередь рассказал о подходе ФИФА по борьбе дискриминацией, который включает пять основных аспектов.





«France Football»: «МЮ» принял предложение «ПСЖ» по Ди Марии "Манчестер Юнайтед" принял предложение "ПСЖ" по поводу покупки полузащитника Анхеля Ди Марии, информирует France Football. Французский клуб заплатит за аргентинского хавбека 45 миллионов фунтов. Также в договоре будут предусмотрены бонусы в случае успешного выступления. Контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой 134 тысячи фунтов в неделю.







«Спартак» расторг контракт с Билялетдиновым "Спартак" и полузащитник Динияр Билялетдинов расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба. Игрок перешел в состав красно-белых в 2012 году и с тех пор на его счету 30 матчей и 4 гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в "Торпедо".



Трансферные слухи. Ибрагимович переходит в «Милан», Моутинью выбирает «Ньюкасл» вместо «Зенита»



Канделаки подписала трехлетнее соглашение с холдингом «Газпром-медиа» Генеральный директор спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки подписала контракт с ОАО "Газпром-медиа Холдинг" сроком на три года, сообщила сама журналистка. Деталей договора Канделаки предпочла не разглашать. "Буду отвечать за контент канала как федерального, так и цифровых. Что касается длительности контракта, он срочный, как и у всех топ-менеджеров: на три года. За три месяца закончу все свои проекты и передам руководство "Апостолом" новому генеральному директору", — цитирует Канделаки "Русская служба новостей". Также она заявила, что очень любит спорт. "Я очень люблю спорт, это ни для кого не секрет, об этом знают все люди, которые в той или иной степени соприкасались с моими соцмедиа", - обавила журналистка.



Умные дети, ресторан и автомат Калашникова. Пять самых знаковых проектов Тины Канделаки Ранее стало известно, что вещание нового телеканала начнется 1 ноября. "Наш клуб благодарит Динияра Билялетдинова за время, проведенное в "Спартаке", и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении на сайте команды.

Стадион «Зенит-Арена» откроется 27 мая 2016 года Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что "Зенит-Арена" откроется 27 мая 2016 года. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций и Чемпионата Мира-2018, передает "Спорт Экспресс".



Матч ЦСКА - «Спарта» покажет Первый канал, начало в 19:15 мск



Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и пражской "Спартой" будет транслировать Первый канал в прямом эфире, сообщает официальный сайт "армейцев". Игра состоится 28 июля на "Арене Химки" и начнется в 19:15 по московскому времени. Время начала матча было изменено, изначально планировалось, что игра начнется в 20:00 мск. Болельщики, которые приобрели билет, но из-за изменения времени начала встречи не смогут посетить матч, могут сдать билет до 28-го числа включительно. "Срок открытия стадиона – 27 мая 2016 года", - сказал Албин на встрече с журналистами на строящейся арене. Напомним, что Ди Мария перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2014 году. Сумма трансфера составила 59,7 миллиона фунтов, что стало рекордом для английских клубов. В минувшем сезоне хавбек провел в составе "Красных дьяволов" 32 матча, забил 4 мяча и отдал 10 голевых передач. "Подход ФИФА включает 5 основных аспектов: нормативное регулирование, контроль и санкции, коммуникации, образование, взаимодействие и сотрудничество", - сказал Бойченко журналистам.

Де Брюйне в прошлом сезоне Бундеслиги провел 34 матча и забил 9 мячей.