Турнирная таблица Кубок арабских наций 2025

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
5
3
2
4
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
3
8
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
1
2
3
7
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
2
0
1
1
0
2
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
0
1
0
1
-1
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
2
1
1
4
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
0
1
1
3
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
2
2
4
1
1
0
0
2
1
1
3
2
0
1
1
1
4
-3
1
1
0
0
1
1
3
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
1
0
1
0
1
4
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
2
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
2
5
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
1
5
6
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире