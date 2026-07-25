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  • «Спартак» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

«Спартак» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

25 июля, 19:35
Спартак
25.07.2026, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Родина
24' Маркиньос 79' К. Мартинс 86' Д. Пруцев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
40
Иван Сорокин
АП
17
Владислав Саусь
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Икер Посо
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
3-1-2-3-1
98
Максименко
33
Парада
68
Литвинов
6
Бабич
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
4-1-1-2-2
13
Волков
26
Мещанинов
55
Крижан
88
Сокол
49
Дятлов
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
17
Бакаев
99
Тимошенко
10
Рейна
33
Парада
4
Джику
4
Джику
33
Парада
83
Фернандеш
97
Денисов
97
Денисов
83
Фернандеш
9
Угальде
35
Мартинс
35
Мартинс
9
Угальде
6
Бабич
25
Пруцев
25
Пруцев
6
Бабич
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
49
Дятлов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
49
Дятлов
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
55
Крижан
38
Мусаев
38
Мусаев
55
Крижан
5
Егорычев
8
Посо
8
Посо
5
Егорычев
17
Бакаев
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
17
Бакаев
Остались в запасе
Спартак
Родина
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Иван Сорокин
АП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Иван Сорокин
АП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Хуан Диас
Спартак
Точно не сыграют
Кристофер Ву
ЦЗ
Даниил Зорин
АП
Родина
Точно не сыграют
Артур Гарибян
ЦФ
Статистика матча Спартак - Родина
3
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
12
4
Нарушения
11
14
Офсайды
6
0
Количество передач
499
334
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Родины», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Родина»

«Спартак» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Родина Спартак
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