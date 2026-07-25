25.07.2026, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-1-2-3-1
98
Максименко
33
Парада
68
Литвинов
6
Бабич
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
4-1-1-2-2
13
Волков
26
Мещанинов
55
Крижан
88
Сокол
49
Дятлов
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
17
Бакаев
99
Тимошенко
10
Рейна
33
Парада
4
Джику
4
Джику
33
Парада
83
Фернандеш
97
Денисов
97
Денисов
83
Фернандеш
9
Угальде
35
Мартинс
35
Мартинс
9
Угальде
6
Бабич
25
Пруцев
25
Пруцев
6
Бабич
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
49
Дятлов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
49
Дятлов
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
55
Крижан
38
Мусаев
38
Мусаев
55
Крижан
5
Егорычев
8
Посо
8
Посо
5
Егорычев
17
Бакаев
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
17
Бакаев
Остались в запасе
Спартак
Родина
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Иван Сорокин
АП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Иван Сорокин
АП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Хуан Диас
Спартак
Точно не сыграют
Родина
Точно не сыграют
Статистика матча Спартак - Родина
3
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
12
4
Нарушения
11
14
Офсайды
6
0
Количество передач
499
334
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Родины», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Родина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»