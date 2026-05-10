10.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
78
Дивеев
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
3-5-1-1
35
Дегтев
4
Литвинов
3
Солдатенков
33
Алвес
27
Заика
5
Кравцов
18
Васильев
16
Мухин
17
Макарчук
8
Коваленко
9
Федоров
5
Барриос
66
Вега
66
Вега
5
Барриос
10
Глушенков
16
Дркушич
16
Дркушич
10
Глушенков
8
Вендел
61
Кондаков
61
Кондаков
8
Вендел
11
Энрике
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Энрике
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
27
Заика
28
Магаль
28
Магаль
27
Заика
18
Васильев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
18
Васильев
16
Мухин
14
Крамарич
14
Крамарич
16
Мухин
8
Коваленко
78
Корнеев
78
Корнеев
8
Коваленко
35
Дегтев
11
Мелешин
11
Мелешин
35
Дегтев
Остались в запасе
Зенит
Сочи
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Джон Джон
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Джон Джон
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
Точно не сыграют
Сочи
Точно не сыграют
Статистика матча Зенит - Сочи
1
3
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
15
Офсайды
2
0
Количество передач
550
279
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Сочи», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»