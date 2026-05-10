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  • «Зенит» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Зенит» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 13:50
Зенит
10.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
59' Л. Энрике 84' А. Ерохин
31' З. Федоров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
16
Максим Мухин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Джон Джон
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
78
Дивеев
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
3-5-1-1
35
Дегтев
4
Литвинов
3
Солдатенков
33
Алвес
27
Заика
5
Кравцов
18
Васильев
16
Мухин
17
Макарчук
8
Коваленко
9
Федоров
5
Барриос
66
Вега
66
Вега
5
Барриос
10
Глушенков
16
Дркушич
16
Дркушич
10
Глушенков
8
Вендел
61
Кондаков
61
Кондаков
8
Вендел
11
Энрике
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Энрике
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
27
Заика
28
Магаль
28
Магаль
27
Заика
18
Васильев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
18
Васильев
16
Мухин
14
Крамарич
14
Крамарич
16
Мухин
8
Коваленко
78
Корнеев
78
Корнеев
8
Коваленко
35
Дегтев
11
Мелешин
11
Мелешин
35
Дегтев
Остались в запасе
Зенит
Сочи
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Джон Джон
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Джон Джон
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
Точно не сыграют
Вадим Шилов
ЛФ
Сочи
Точно не сыграют
Макар Чирков
ЦЗ
Неманья Стойич
ЦЗ
Роман Ежов
ПВ
Статистика матча Зенит - Сочи
1
3
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
15
Офсайды
2
0
Количество передач
550
279
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Сочи», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Сочи»

«Зенит» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
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