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  • «Интер» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

«Интер» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

21 апреля, 20:50
Интер
21.04.2026, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Комо
69' Х. Чалханоглу 86' Х. Чалханоглу 89' П. Сучич
32' М. Батурина 48' Л. Да Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Николо Барелла
(К) ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Комо
1
Жан Бутез
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Максимо Перроне
ОП
18
Нико Пас
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
Комо
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
58
Samuele Pisati
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
38
Ассане Диао
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
4-3-1-2
13
Мартинес
32
Димарко
5
Аканджи
15
Ачерби
30
Аугусто
23
Барелла
10
Чалханоглу
7
Зелински
11
Энрике
14
Бонни
9
Тюрам
3-3-2-2
1
Бутез
77
ван дер Бремпт
34
Карлос
2
Кемпф
14
Рамон
23
Перроне
3
Валье
18
Пас
16
Батурина
11
Дувикас
33
Да Кунья
15
Ачерби
31
Биссек
31
Биссек
15
Ачерби
7
Зелински
17
Сучич
17
Сучич
7
Зелински
32
Димарко
17
Диуф
17
Диуф
32
Димарко
11
Энрике
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
11
Энрике
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
77
ван дер Бремпт
28
Смольчич
28
Смольчич
77
ван дер Бремпт
33
Да Кунья
6
Какере
6
Какере
33
Да Кунья
16
Батурина
17
Родригес
17
Родригес
16
Батурина
11
Дувикас
38
Диао
38
Диао
11
Дувикас
34
Карлос
7
Мората
7
Мората
34
Карлос
Остались в запасе
Интер
Комо
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
58
Samuele Pisati
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
Остались в запасе
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
58
Samuele Pisati
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Интер - Комо
1
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
7
Нарушения
5
6
Офсайды
2
1
Количество передач
596
364
Сейвы
6
4
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
10
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Комо», 1/2 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Комо»

«Интер» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Комо Интер
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