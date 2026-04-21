21.04.2026, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-3-1-2
13
Мартинес
32
Димарко
5
Аканджи
15
Ачерби
30
Аугусто
23
Барелла
10
Чалханоглу
7
Зелински
11
Энрике
14
Бонни
9
Тюрам
3-3-2-2
1
Бутез
77
ван дер Бремпт
34
Карлос
2
Кемпф
14
Рамон
23
Перроне
3
Валье
18
Пас
16
Батурина
11
Дувикас
33
Да Кунья
15
Ачерби
31
Биссек
31
Биссек
15
Ачерби
7
Зелински
17
Сучич
17
Сучич
7
Зелински
32
Димарко
17
Диуф
17
Диуф
32
Димарко
11
Энрике
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
11
Энрике
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
77
ван дер Бремпт
28
Смольчич
28
Смольчич
77
ван дер Бремпт
33
Да Кунья
6
Какере
6
Какере
33
Да Кунья
16
Батурина
17
Родригес
17
Родригес
16
Батурина
11
Дувикас
38
Диао
38
Диао
11
Дувикас
34
Карлос
7
Мората
7
Мората
34
Карлос
Остались в запасе
Интер
Комо
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
58
Samuele Pisati
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
Остались в запасе
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
58
Samuele Pisati
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Интер - Комо
1
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
7
Нарушения
5
6
Офсайды
2
1
Количество передач
596
364
Сейвы
6
4
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Комо», 1/2 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»