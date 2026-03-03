03.03.2026, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
3-3-3-1
1
Бутез
28
Смольчич
34
Карлос
14
Рамон
3
Валье
23
Перроне
31
Войвода
8
Роберто
6
Какере
18
Пас
33
Да Кунья
3-3-3-1
13
Мартинес
95
Бастони
15
Ачерби
31
Биссек
36
Дармиан
17
Сучич
30
Аугусто
10
Чалханоглу
17
Диуф
16
Фраттези
94
Пио Эспозито
3
Валье
18
Морено
18
Морено
3
Валье
31
Войвода
77
ван дер Бремпт
77
ван дер Бремпт
31
Войвода
6
Какере
16
Батурина
16
Батурина
6
Какере
8
Роберто
38
Диао
38
Диао
8
Роберто
18
Пас
11
Дувикас
11
Дувикас
18
Пас
16
Фраттези
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Фраттези
10
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
10
Чалханоглу
36
Дармиан
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
36
Дармиан
17
Диуф
11
Энрике
11
Энрике
17
Диуф
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Комо
Интер
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Комо - Интер
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
12
Офсайды
4
6
Количество передач
579
572
Сейвы
0
1
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Интера», 1/2 финала Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»