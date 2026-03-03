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  • «Комо» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

«Комо» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

3 марта, 21:50
Комо
03.03.2026, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Интер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
23
Максимо Перроне
ОП
8
Серхи Роберто
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
(К) ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Петар Сучич
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Комо
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Мартин Батурина
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
47
Matteo Lavelli
ЦФ
3-3-3-1
1
Бутез
28
Смольчич
34
Карлос
14
Рамон
3
Валье
23
Перроне
31
Войвода
8
Роберто
6
Какере
18
Пас
33
Да Кунья
3-3-3-1
13
Мартинес
95
Бастони
15
Ачерби
31
Биссек
36
Дармиан
17
Сучич
30
Аугусто
10
Чалханоглу
17
Диуф
16
Фраттези
94
Пио Эспозито
3
Валье
18
Морено
18
Морено
3
Валье
31
Войвода
77
ван дер Бремпт
77
ван дер Бремпт
31
Войвода
6
Какере
16
Батурина
16
Батурина
6
Какере
8
Роберто
38
Диао
38
Диао
8
Роберто
18
Пас
11
Дувикас
11
Дувикас
18
Пас
16
Фраттези
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Фраттези
10
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
10
Чалханоглу
36
Дармиан
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
36
Дармиан
17
Диуф
11
Энрике
11
Энрике
17
Диуф
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Комо
Интер
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Комо - Интер
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
12
Офсайды
4
6
Количество передач
579
572
Сейвы
0
1
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Интера», 1/2 финала Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо»«Интер»

«Комо» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Интер Комо
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