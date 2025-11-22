22.11.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-1-2-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
27
Дмитриев
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
90
Лукин
22
Гайич
5
Вильягра
3
Круговой
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
11
Мусаев
9
Угальде
68
Литвинов
68
Литвинов
9
Угальде
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
83
Фернандеш
91
Заболотный
91
Заболотный
83
Фернандеш
3
Круговой
20
Попович
20
Попович
3
Круговой
5
Вильягра
7
Алвес
7
Алвес
5
Вильягра
17
Глебов
37
Кармо
37
Кармо
17
Глебов
Попович
9
Алеррандро
9
Алеррандро
Попович
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Вадим Романов
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Спартак - ЦСКА
2
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
20
14
Офсайды
1
1
Количество передач
413
409
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против ЦСКА, 16-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 16:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»