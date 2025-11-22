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  • «Спартак» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Спартак» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 15:35
Спартак
22.11.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
43' И. Дмитриев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Родриго Вильягра
ОП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-1-2-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
27
Дмитриев
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
90
Лукин
22
Гайич
5
Вильягра
3
Круговой
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
11
Мусаев
9
Угальде
68
Литвинов
68
Литвинов
9
Угальде
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
83
Фернандеш
91
Заболотный
91
Заболотный
83
Фернандеш
3
Круговой
20
Попович
20
Попович
3
Круговой
5
Вильягра
7
Алвес
7
Алвес
5
Вильягра
17
Глебов
37
Кармо
37
Кармо
17
Глебов
Попович
9
Алеррандро
9
Алеррандро
Попович
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Вадим Романов
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Спартак - ЦСКА
2
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
20
14
Офсайды
1
1
Количество передач
413
409
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
0
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против ЦСКА, 16-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА

«Спартак» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
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