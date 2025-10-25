25.10.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
3
Ву
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
4-2-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
57
Болотов
33
Квеквескири
9
Оганесян
20
Рыбчинский
10
Томпсон
19
Жезус
9
Угальде
71
Самошников
71
Самошников
9
Угальде
5
Барко
35
Мартинс
35
Мартинс
5
Барко
7
Солари
47
Зобнин
47
Зобнин
7
Солари
5
Рябчук
27
Дмитриев
27
Дмитриев
5
Рябчук
10
Маркиньос
99
Гарсия
99
Гарсия
10
Маркиньос
57
Болотов
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
57
Болотов
20
Рыбчинский
18
Камилов
18
Камилов
20
Рыбчинский
9
Оганесян
12
Ревазов
12
Ревазов
9
Оганесян
33
Квеквескири
9
Савельев
9
Савельев
33
Квеквескири
19
Жезус
30
Гузина
30
Гузина
19
Жезус
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
1
Илья Помазун
ВР
71
Александр Добродицкий
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
71
Александр Добродицкий
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Спартак - Оренбург
1
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
450
226
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
51
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Оренбурга», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»