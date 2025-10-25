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  • «Спартак» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Спартак» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 12:50
Спартак
25.10.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
67' М. Угальде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Александр Добродицкий
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
21
Павел Горелов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
3
Ву
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
4-2-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
57
Болотов
33
Квеквескири
9
Оганесян
20
Рыбчинский
10
Томпсон
19
Жезус
9
Угальде
71
Самошников
71
Самошников
9
Угальде
5
Барко
35
Мартинс
35
Мартинс
5
Барко
7
Солари
47
Зобнин
47
Зобнин
7
Солари
5
Рябчук
27
Дмитриев
27
Дмитриев
5
Рябчук
10
Маркиньос
99
Гарсия
99
Гарсия
10
Маркиньос
57
Болотов
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
57
Болотов
20
Рыбчинский
18
Камилов
18
Камилов
20
Рыбчинский
9
Оганесян
12
Ревазов
12
Ревазов
9
Оганесян
33
Квеквескири
9
Савельев
9
Савельев
33
Квеквескири
19
Жезус
30
Гузина
30
Гузина
19
Жезус
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
1
Илья Помазун
ВР
71
Александр Добродицкий
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
71
Александр Добродицкий
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Спартак - Оренбург
1
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
450
226
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
51
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Оренбурга», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Оренбург»

«Спартак» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
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