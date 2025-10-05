05.10.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-3-1-1-2
1
Овсянников
5
Татаев
38
Касимов
4
Хотулев
2
Поройков
33
Квеквескири
31
Зотов
18
Камилов
20
Рыбчинский
19
Жезус
9
Савельев
3-2-3-2
1
Ятимов
78
Чистяков
3
Сако
27
Прохин
40
Вахания
4
Мелехин
9
Мохеби
18
Кучаев
10
Щетинин
69
Голенков
7
Роналдо
33
Квеквескири
57
Болотов
57
Болотов
33
Квеквескири
31
Зотов
21
Горелов
21
Горелов
31
Зотов
20
Рыбчинский
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
19
Жезус
30
Гузина
30
Гузина
19
Жезус
3
Сако
22
Семенчук
22
Семенчук
3
Сако
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
69
Голенков
91
Шамонин
91
Шамонин
69
Голенков
9
Мохеби
99
Сулейманов
99
Сулейманов
9
Мохеби
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
99
Николай Сысуев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Оренбург - Ростов
4
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ростова», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»