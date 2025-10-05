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  • «Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 10:50
Оренбург
05.10.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
84' Т. Сулейманов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Овсянников
5
Татаев
38
Касимов
4
Хотулев
2
Поройков
33
Квеквескири
31
Зотов
18
Камилов
20
Рыбчинский
19
Жезус
9
Савельев
3-2-3-2
1
Ятимов
78
Чистяков
3
Сако
27
Прохин
40
Вахания
4
Мелехин
9
Мохеби
18
Кучаев
10
Щетинин
69
Голенков
7
Роналдо
33
Квеквескири
57
Болотов
57
Болотов
33
Квеквескири
31
Зотов
21
Горелов
21
Горелов
31
Зотов
20
Рыбчинский
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
19
Жезус
30
Гузина
30
Гузина
19
Жезус
3
Сако
22
Семенчук
22
Семенчук
3
Сако
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
69
Голенков
91
Шамонин
91
Шамонин
69
Голенков
9
Мохеби
99
Сулейманов
99
Сулейманов
9
Мохеби
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
99
Николай Сысуев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Оренбург - Ростов
4
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ростова», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»

«Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург
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