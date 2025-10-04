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  • «Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 11:50
Акрон
04.10.2025, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
36' Э. Севикян
11' Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
22
Артем Дзюба
(К) ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
(К) ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-3-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
35
Джаковац
80
Хосонов
8
Бистрович
71
Пестряков
6
Кузьмин
19
Севикян
22
Дзюба
4-1-1-2-2
16
Адамов
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
10
Глушенков
7
Соболев
35
Джаковац
22
Марадишвили
22
Марадишвили
35
Джаковац
19
Севикян
17
Бакаев
17
Бакаев
19
Севикян
6
Кузьмин
11
Беншимоль
11
Беншимоль
6
Кузьмин
31
Мантуан
16
Дркушич
16
Дркушич
31
Мантуан
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
7
Соболев
77
Мостовой
77
Мостовой
7
Соболев
11
Энрике
32
Гонду
32
Гонду
11
Энрике
5
Барриос
9
Кассьерра
9
Кассьерра
5
Барриос
Остались в запасе
Акрон
Зенит
88
Виталий Гудиев
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
91
Максим Болдырев
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
91
Максим Болдырев
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Акрон - Зенит
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
23
8
Офсайды
2
2
Количество передач
306
586
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Зенита», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Зенит»

«Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон
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