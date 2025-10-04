04.10.2025, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-3-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
35
Джаковац
80
Хосонов
8
Бистрович
71
Пестряков
6
Кузьмин
19
Севикян
22
Дзюба
4-1-1-2-2
16
Адамов
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
10
Глушенков
7
Соболев
35
Джаковац
22
Марадишвили
22
Марадишвили
35
Джаковац
19
Севикян
17
Бакаев
17
Бакаев
19
Севикян
6
Кузьмин
11
Беншимоль
11
Беншимоль
6
Кузьмин
31
Мантуан
16
Дркушич
16
Дркушич
31
Мантуан
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
7
Соболев
77
Мостовой
77
Мостовой
7
Соболев
11
Энрике
32
Гонду
32
Гонду
11
Энрике
5
Барриос
9
Кассьерра
9
Кассьерра
5
Барриос
Остались в запасе
Акрон
Зенит
88
Виталий Гудиев
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
91
Максим Болдырев
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
91
Максим Болдырев
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Акрон - Зенит
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
23
8
Офсайды
2
2
Количество передач
306
586
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Зенита», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»