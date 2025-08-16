Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Штутгард» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

«Штутгард» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Вчера, 21:08
Штутгарт
16.08.2025, суббота, 21:30
Суперкубок Германии, Финал
1 : 2
Завершен
Бавария
90+3' Д. Левелинг
18' Г. Кейн 77' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
14
Luca Jaquez
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Стиллер
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
14
Луис Диас
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
21
Стефан Дрляча
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
30
Чема Андрес
ЦП
45
Лазар Йованович
АП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
42
Леннарт Карл
АП
20
Том Бисхоф
АП
36
Wisdom Mike
ЦФ
41
Йона Куси-Асаре
ЦФ
3-3-1-3
1
Бредлов
14
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Стиллер
4
Вагноман
10
Фюрих
11
Вольтемаде
26
Ундав
18
Левелинг
3-1-2-3-1
1
Нойер
44
Станишич
4
Та
2
Упамекано
6
Киммих
8
Горецка
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
14
Диас
9
Кейн
24
Хабот
3
Хендрикс
3
Хендрикс
24
Хабот
4
Вагноман
22
Ассиньон
22
Ассиньон
4
Вагноман
16
Каразор
28
Нартей
28
Нартей
16
Каразор
6
Стиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Стиллер
10
Фюрих
9
Демирович
9
Демирович
10
Фюрих
7
Гнабри
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Гнабри
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
17
Олисе
42
Карл
42
Карл
17
Олисе
8
Горецка
20
Бисхоф
20
Бисхоф
8
Горецка
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
21
Стефан Дрляча
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
45
Лазар Йованович
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
36
Wisdom Mike
ЦФ
41
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Стефан Дрляча
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
45
Лазар Йованович
АП
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
36
Wisdom Mike
ЦФ
41
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Штутгарт - Бавария
1
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
17
Офсайды
3
2
Количество передач
429
481
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгард» против «Баварии», финальный матч Суперкубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгард» – «Бавария»

«Штутгард» – «Бавария»: смотреть онлайн 16 августа

Еще по теме:
Суперкубок Германии. «Бавария» оказалась сильнее «Штутгарта» (2:1) и взяла трофей 3
Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Германии Бавария Штутгарт
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Черданцев подробно объяснил отмену 3-го гола «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:13
2
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
09:30
«Фратрия» описала матч «Спартак» – «Зенит» одним прилагательным
09:14
5
Ничья «Спартака» и «Зенита», «Локо» оступился в Калининграде, Станковича может заменить Бенитес и другие новости
00:56
Станкович поделился впечатлениями от Жедсона, купленного за 20 миллионов
00:35
3
Талалаев прокомментировал упущенную «Балтикой» победу над «Локо»
00:25
5
Семак одним словом оценил старт сезона для «Зенита»
00:08
4
Реакция Аршавина на ничью «Спартака» и «Зенита»
00:03
4
ВидеоРечь Черчесова в раздевалке «Ахмата» после победы над «Крыльями Советов»
Вчера, 23:53
Все новости
Все новости
Суперкубок Германии. «Бавария» оказалась сильнее «Штутгарта» (2:1) и взяла трофей
Вчера, 23:28
3
Дитер Хекинг: «Бендтнер приносит пользу клубу»
2015.08.03 08:18
1
Хосеп Гвардиола: «Нужно восстановиться и двигаться дальше»
2015.08.02 06:15
4
«Бавария» проиграла «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии
2015.08.01 23:35
50
«Вольфсбург»: «Правильно, что играем за Суперкубок не в Мюнхене»
2015.07.30 12:30
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 