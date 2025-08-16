Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгард» против «Баварии», финальный матч Суперкубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгард» – «Бавария»