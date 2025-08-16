16.08.2025, суббота, 21:30
Суперкубок Германии, Финал
1 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
3-3-1-3
1
Бредлов
14
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Стиллер
4
Вагноман
10
Фюрих
11
Вольтемаде
26
Ундав
18
Левелинг
3-1-2-3-1
1
Нойер
44
Станишич
4
Та
2
Упамекано
6
Киммих
8
Горецка
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
14
Диас
9
Кейн
24
Хабот
3
Хендрикс
3
4
22
16
28
6
30
10
9
7
22
2
3
27
23
17
42
8
20
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
21
Стефан Дрляча
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
45
Лазар Йованович
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
36
Wisdom Mike
ЦФ
41
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Штутгарт - Бавария
1
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
17
Офсайды
3
2
Количество передач
429
481
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгард» против «Баварии», финальный матч Суперкубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгард» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»