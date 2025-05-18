Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
67
Герман Игнатов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЛП
58
Даниил Шанталий
ЦП
10
Кирилл Щетинин
ЦП
7
Роналдо
ПП
69
Егор Голенков
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
27
Нино
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
4
Юрий Горшков
ЦП
32
Лусиано Гонду
ЦП
24
Педро
ЦП
5
Вильмар Барриос
ЦП
11
Луис Энрике
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
4-4-2
1
Ятимов
67
Игнатов
55
Осипенко
3
Сако
87
Лангович
18
Кучаев
58
Шанталий
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
69
Голенков
4-5-1
1
Латышонок
31
Мантуан
27
Нино
6
Дркушич
3
Дуглас Сантос
4
Горшков
24
Педро
5
Барриос
11
Энрике
32
Гонду
7
Соболев
Остались в запасе
Ростов
Зенит
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Зенита», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Зениткрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»