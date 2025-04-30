Локомотив
30.04.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
0 : 2
Завершен
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Ростов
27' М. Осипенко (П)
87' Е. Голенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
27
Вадим Раков
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
58
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
77
Илья Самошников
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
37
Лукас Фассон
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
38
Станислав Топинка
ОП
7
Эдгар Севикян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Ростов
88
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
62
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-2-1-3
1
Митрюшкин
71
Тикнизян
5
Ньямси
59
Погостнов
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
9
Пиняев
99
Сулейманов
8
Сарвели
27
Раков
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
67
Игнатов
55
Осипенко
3
Сако
7
Роналдо
18
Кучаев
58
Шанталий
69
Голенков
27
Комличенко
10
Щетинин
27
Раков
77
Самошников
77
Самошников
27
Раков
93
Карпукас
90
Годяев
90
Годяев
93
Карпукас
Самошников
24
Ненахов
24
Ненахов
Самошников
8
Сарвели
7
Севикян
7
Севикян
8
Сарвели
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
67
Игнатов
87
Лангович
87
Лангович
67
Игнатов
18
Кучаев
62
Комаров
62
Комаров
18
Кучаев
69
Голенков
91
Шамонин
91
Шамонин
69
Голенков
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
37
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
88
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
37
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
38
Станислав Топинка
ОП
Остались в запасе
88
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Локомотив - Ростов
4
3
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»