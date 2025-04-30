Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»