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  • «Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2025

«Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2025

15 апреля 2025, 16:50
Локомотив
15.04.2025, вторник, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
2 : 1
Завершен
Ахмат
44' Д. Воробьев 45' Е. Погостнов
8' Р. Руис Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
11
Исмаэл
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-3-2-2
1
Митрюшкин
59
Погостнов
23
Монтес
47
Годяев
71
Самошников
6
Баринов
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
11
Раков
3-3-2-1-1
1
Ульянов
8
Богосавац
3
Шатара
2
Жиров
40
Уциев
24
Диванович
3
Гогличидзе
11
Исмаэл
14
Талаль
7
Бериша
9
Руис Диас
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
23
Монтес
5
Ньямси
5
Ньямси
23
Монтес
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
24
Диванович
47
Уткин
47
Уткин
24
Диванович
14
Талаль
7
Садулаев
7
Садулаев
14
Талаль
7
Бериша
28
Зорин
28
Зорин
7
Бериша
8
Богосавац
20
Самородов
20
Самородов
8
Богосавац
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Локомотив - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата» 1/2 финала Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Ахмат»

«Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Локомотив
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