15.04.2025, вторник, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
2 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-3-2-2
1
Митрюшкин
59
Погостнов
23
Монтес
47
Годяев
71
Самошников
6
Баринов
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
11
Раков
3-3-2-1-1
1
Ульянов
8
Богосавац
3
Шатара
2
Жиров
40
Уциев
24
Диванович
3
Гогличидзе
11
Исмаэл
14
Талаль
7
Бериша
9
Руис Диас
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
23
Монтес
5
Ньямси
5
Ньямси
23
Монтес
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
24
Диванович
47
Уткин
47
Уткин
24
Диванович
14
Талаль
7
Садулаев
7
Садулаев
14
Талаль
7
Бериша
28
Зорин
28
Зорин
7
Бериша
8
Богосавац
20
Самородов
20
Самородов
8
Богосавац
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Локомотив - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата» 1/2 финала Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»