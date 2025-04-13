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  • «Химки» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Химки» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 18:20
Химки
13.04.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Крылья Советов
14' А. Заболотный
54' К. Печенин 75' И. Сергеев 90+4' И. Дмитриев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
(К) ЦФ
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
(К) ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-2-2-1
80
Кокарев
5
Степанов
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
3
Солдатенков
5
Ороз
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
15
Рассказов
19
Олейников
77
Зиньковский
33
Сергеев
5
Степанов
99
Ориньо
99
Ориньо
5
Степанов
72
Фернандес
2
Голубович
2
Голубович
72
Фернандес
14
Мехия
29
Амиан
29
Амиан
14
Мехия
14
Корредера
19
Руденко
19
Руденко
14
Корредера
17
Берковский
27
Мирзов
27
Мирзов
17
Берковский
15
Рассказов
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
15
Рассказов
33
Сергеев
11
Рахманович
11
Рахманович
33
Сергеев
77
Зиньковский
27
Дмитриев
27
Дмитриев
77
Зиньковский
6
Бабкин
73
Шитов
73
Шитов
6
Бабкин
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
Остались в запасе
Химки
Крылья Советов
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Химки - Крылья Советов
2
2
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
13
Количество передач
373
495
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Крыльев Советов», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки»«Крылья Советов»

«Химки» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Химки
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