13.04.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-2-2-1
80
Кокарев
5
Степанов
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
3
Солдатенков
5
Ороз
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
15
Рассказов
19
Олейников
77
Зиньковский
33
Сергеев
5
Степанов
99
Ориньо
99
Ориньо
5
Степанов
72
Фернандес
2
Голубович
2
Голубович
72
Фернандес
14
Мехия
29
Амиан
29
Амиан
14
Мехия
14
Корредера
19
Руденко
19
Руденко
14
Корредера
17
Берковский
27
Мирзов
27
Мирзов
17
Берковский
15
Рассказов
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
15
Рассказов
33
Сергеев
11
Рахманович
11
Рахманович
33
Сергеев
77
Зиньковский
27
Дмитриев
27
Дмитриев
77
Зиньковский
6
Бабкин
73
Шитов
73
Шитов
6
Бабкин
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
Остались в запасе
Химки
Крылья Советов
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Химки - Крылья Советов
2
2
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
13
Количество передач
373
495
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Крыльев Советов», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»