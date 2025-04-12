12.04.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-3-1-2
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
95
Адамов
18
Камилов
7
Садулаев
47
Уткин
28
Зорин
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
3
Сако
55
Осипенко
16
Поярков
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
10
Щетинин
19
Байрамян
55
Тодорович
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
55
Тодорович
77
Мелкадзе
2
Жиров
2
Жиров
77
Мелкадзе
28
Зорин
14
Талаль
14
Талаль
28
Зорин
20
Самородов
9
Руис Диас
9
Руис Диас
20
Самородов
16
Поярков
57
Жбанов
57
Жбанов
16
Поярков
18
Кучаев
10
Комаров
10
Комаров
18
Кучаев
19
Байрамян
69
Голенков
69
Голенков
19
Байрамян
21
Шанталий
91
Шамонин
91
Шамонин
21
Шанталий
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Ахмат - Ростов
1
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
23
Офсайды
4
0
Количество передач
381
338
Сейвы
0
4
Точность передач %
71
66
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Ростова», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»