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  • «Ахмат» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Ахмат» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 18:20
Ахмат
12.04.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
51' Н. Гандри (П) 67' М. Самородов
75' Н. Комличенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К) ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
(К) ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
54
Андрей Амосов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-3-1-2
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
95
Адамов
18
Камилов
7
Садулаев
47
Уткин
28
Зорин
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
3
Сако
55
Осипенко
16
Поярков
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
10
Щетинин
19
Байрамян
55
Тодорович
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
55
Тодорович
77
Мелкадзе
2
Жиров
2
Жиров
77
Мелкадзе
28
Зорин
14
Талаль
14
Талаль
28
Зорин
20
Самородов
9
Руис Диас
9
Руис Диас
20
Самородов
16
Поярков
57
Жбанов
57
Жбанов
16
Поярков
18
Кучаев
10
Комаров
10
Комаров
18
Кучаев
19
Байрамян
69
Голенков
69
Голенков
19
Байрамян
21
Шанталий
91
Шамонин
91
Шамонин
21
Шанталий
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Ахмат - Ростов
1
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
23
Офсайды
4
0
Количество передач
381
338
Сейвы
0
4
Точность передач %
71
66
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Ростова», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»«Ростов»

«Ахмат» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат
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